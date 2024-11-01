edición general
El nutricionista Aitor Sánchez, sobre la nueva pirámide alimentaria de EEUU: “Responde más a criterios ideológicos y empresariales que de salud pública”

El nutricionista Aitor Sánchez, sobre la nueva pirámide alimentaria de EEUU: “Responde más a criterios ideológicos y empresariales que de salud pública”

El experto analiza las nuevas directrices dietéticas presentadas por el Departamento de Salud estadounidense

Josecoj #1 Josecoj
Hay que gente hasta ha bebido lejía…
BastardWolf #2 BastardWolf
Hombre esque ahi en la foto no es una piramide lo que se ve, es un cacho de pizza
