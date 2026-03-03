·
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
283
meneos
781
clics
Rufián reacciona a la amenaza de Trump y señala a los 'vendepatrias': "Plantarle cara es una obligación moral"
El diputado de ERC responde al presidente de EE.UU. tras amenazar a España por negar el uso de bases militares para atacar Irán ...
etiquetas
rufián
trump
derecha
139
144
1
K
441
actualidad
44 comentarios
#5
johel
Ya no es que sea una obligacion moral, que lo es, es que tenemos mirar por nuestros intereses. Los intereses de usa son contrarios a los intereses de españa y de los españoles.
Ademas Trump tiene la conducta clasica del abusador, cuando te inclinas aprovecha y te clava las botas.
27
K
226
#3
Atusateelpelo
Ya lo he comentado por ahi. Al final Trump va a hacer que Sanchez gane las elecciones....
26
K
207
#6
End
#3
no subestimes las taritas de la gente. Conozco a más de 2 y 3 que, si lo pudiese votar, lo votaba.
7
K
44
#7
SeñorPresunciones
#6
Hasta conozco a uno que se fue a vivir a allá para poder votarle. Hay gente pa todo.
2
K
24
#16
capitan.meneito
#7
conozco a uno que se ha venido para votar a Feijoo.
3
K
62
#20
SeñorPresunciones
#16
Hostia, eso sí que son ganas.
0
K
12
#27
rafeame
#16
vale, tú ganas
1
K
27
#10
Atusateelpelo
#6
Va a obligar a definirse claramente al PP y Vox.
Si apoyan la decision de Trump quedaran en evidencia que de patrias solo conocen la de la sumision a Trump. Y por cada españolito pro-Trump hay 10 que son pro-España.
Y si no apoyan a Trump...estaran dandole la razon a Sanchez.
9
K
80
#13
DayOfTheTentacle
#10
los votantes de vox y pp aman a israel y eeuu aunque sean nazis, o precisamente pq son nazis.
1
K
19
#9
mstk
#3
Cuando lleguen las elecciones habrá silencio informativo sobre trump.
2
K
19
#17
DayOfTheTentacle
#3
lo dudo pq ppvox son protrump y actualmente parece que mayoría
1
K
12
#23
Mesto
#3
España no quiere un presidente abiertamente pro-islam. Afortunadamente eso son solo 4 gatos radicales como vemos elección tras elección.
5
K
-13
#29
BastardWolf
#23
que coño dices de pro-islam. Estar contra Trump te convierte automaticamente en pro-islam? Que corto eres
8
K
74
#35
Galton
#23
Pecas ¿Eres tú?
1
K
12
#30
NicolasMaquiavelo
#3
Igual que hizo subir a la primera ministra danesa en las encuestas. Trump es lo mejor para un líder socialdemócrata.
0
K
6
#1
ernovation
Con Trump la mejor estrategia es sentarse a mirar como se muere.
14
K
115
#14
Equidislate
#1
Pues si, pero si se puede ayudar un poco a que le de un yuyu que acabe con él en el cajón, pues tampoco estaría mal.
2
K
34
#28
surco
#14
Que me voy a hinchar a negativos lo tengo claro, pero ahora mismo Sánchez empieza a ser un socio poco fiable e incomodo para el resto de la UE, que ni manda nada a Grenlandia, ni se pone a disposición de Chipre, ni apoya a Alemania y Francia con el paraguas nuclear y además apaga los fuegos con gasolina en las bases. Yo no contaría con mucho apoyo europeo, por si acaso.
Los cojones y la boca en política internacional hay que poder pagarselos.
Desde mi punto de vista Sánchez se ha equivocado gravemente
0
K
11
#32
DenisseJoel
#28
La dignidad de España no se vende.
0
K
11
#33
surco
#32
En política internacional todo se compra y se vende y concretamente la dignidad suele ser lo más barato. Pero trataré de recordar que soy digno cuando pague las consecuencias.
0
K
11
#37
DenisseJoel
#33
Las consecuencias de la indignidad también se pagan, a menudo antes de lo que se piensa.
3
K
40
#38
surco
#37
No te haces ni idea de cuanto me gustaría que tuvieras razón. Pero mientras lo aclaramos prefiero ser práctico que excesivamente digno. Supongo que es la edad
0
K
11
#34
Jesusor
#28
Espero que no tengamos que ver caer bombas sobre Europa.
Quizás, si España se mantiene al margen no las verás caer sobre tu casa.
Algunos os creéis que una guerra mundial es un puto videojuego.
3
K
39
#40
surco
#34
En primer lugar estamos lejos de un escenario bélico mundial. En segundo lugar, cuando se produce una contienda, ser neutral no es algo que siempre se pueda elegir. Ucrania no puede elegir ser neutral, Francia, Checoslovaquia o Polonia en la segunda guerra mundial no pudieron elegir ser neutrales. España es complicado que pueda ser neutral si Marruecos invade Ceuta.
Y para concluir, la neutralidad no siempre es la mejor opción. No lo fue cuando Europa dejó tirada a la Segunda República, por ejemplo. Y no creo que lo fuera si Europa apuesta pir una convergencia militar sería en la UE
0
K
11
#36
f2105
#1
Lo que yo hago es sentarme en el borde del rio contemplando el paisaje mientras veo cómo pasan flotando los cadáveres de mis enemigos.
0
K
6
#42
z3t4
#1
Una vez te arrodillas para besarle los zapatos (u otra cosa) es muy difícil levantarse.
0
K
7
#43
tetepepe
#1
Joder! es que está tardando demasiado.
0
K
7
#24
oceanon3d
Si cuatro presidentes más de peso de la UE tuvieran una posición parecida a la que tiene nuestro presidente Trump estaría verdaderamente jodido.
Pero han optado por agachar la cabeza como perros obedientes.
Y luego los de derechas van de valientes y se pelo en el pecho. Y os conocemos bien: cobardía y tragaderas ... las banderitas no os dan para quitaos tanta mierda de encima.
3
K
34
#18
laruladelnorte
muestran un patrón de comportamiento agresivo y peligrosamente intervencionista: bombardeos y secuestros de líderes extranjeros, chantajes a gobiernos europeos, amenazas a múltiples países y violaciones de derechos humanos, incluyendo operaciones militares en Irán.
Y aún asi en España tenemos muchos patriotas que quieren ser amigos de ese delincuente.
2
K
27
#26
gilipipas
Vamos, es que sólo faltaba que nos viésemos arrastrados a las guerras de Israel, a saber lo que habría hecho el PP si estuviera en el gobierno.
Lo mismito el perro, que Aznar con la guerra de Irak.
1
K
18
#19
Perogrullo.
Date prisa Gabriel, que el perro te come la tostada y no te deja ni una miga.
0
K
16
#25
chemari
Cada vez me cae mejor este tipo. Y mira que me parecía un bocachanclas hace años...
0
K
10
#21
Sobraoyjeta
Trump tiembla cuando habla Rufián
0
K
10
#41
jaramero
#21
Trump también tiembla cuando vagascal le habla con la boca naranja y llena
0
K
7
#15
DayOfTheTentacle
discrepar amablemente mientras le lamen los genitales...
0
K
9
#12
DayOfTheTentacle
Que lástima que no quieran ceder sus poltronas pq una izquierda con este tio podría tener muchos escaños.
0
K
9
#44
tetepepe
Darle una somanta de hostias es violencia, plantarle cara es un simple gesto.
0
K
7
#39
jaramero
Rufián presidente!!!!
0
K
7
#11
marvelspain
A caballo regalado no le mires el diente
0
K
6
#2
YSiguesLeyendo
22
K
-106
#4
Ajusticiator
#2
Me preocupa más lo que hace uno que el lenguaje contundente (y necesario) que usa el otro. El problema aquí es que Trump es una amenaza para Europa mucho antes que si alguien, los dioses nos perdonen, dice que hay que ser contundente con él.
¿Lenguaje contundente? ¿Qué será lo próximo? ¿hacer cosas?
16
K
151
#8
manbobi
Plantar cara es lenguaje común, no tabernario. Qué delicado. Me cuelgo
#4
que
#2
me tiene ignorado
7
K
71
#22
winstonsmithh
#2
¿Quieres decir así?
www.meneame.net/search?u=YSiguesLeyendo&w=comments&q=gilipolla
2
K
23
#31
guuilesmiz
#_2
como te ha callado la boca
#22
, no? jajaja
Rata traidora, hueleculos de americanos
#_2
0
K
10
