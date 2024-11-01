edición general
5 meneos
61 clics

Andalucía será zona de lluvias tras la rotura del vórtice polar

Durante estos días, Andalucía ha quedado bajo un pasillo de borrascas que llegan una detrás de otra desde el Atlántico. Los modelos de AEMET han detectado un bloqueo en el norte del planeta que está obligando a los frentes a bajar de latitud y cruzar el sur de España con lluvias continuadas. Ese cambio tiene que ver con el vórtice polar, una gran masa de aire frío que gira sobre el Ártico. Cuando se debilita, la corriente de aire que guía las borrascas deja de ir recta y empieza a hacer curvas.

| etiquetas: andalucía , lluvias , rotura , vórtice polar
4 1 1 K 60 actualidad
8 comentarios
4 1 1 K 60 actualidad
alfre2 #2 alfre2
El nuevo creciente fértil?
1 K 30
kosako #1 kosako
Y quien ha roto el dichoso vórtice?
1 K 24
taSanás #5 taSanás
#1 entre todos la mataron y ella sola se murió
0 K 7
#6 eqas
#1 "como se entere tu madre verás"
0 K 14
Enero2025 #8 Enero2025
#1 los FACHAS
0 K 6
Torrezzno #4 Torrezzno
Claro illo, la llaman la Galicia del sur. Menos en Almería, ahí no llueve nunca.
0 K 17
Huaso #3 Huaso
Quizá es un poco pronto para hablar de cambio permanente, no?
0 K 9
#7 kondnado
Pues nada, ponme un chuletón y 50 de diésel.
0 K 6

menéame