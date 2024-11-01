MALEMÁTICAS CCCXVII: selección de gráficos desastre

Selección de gráficos desastrosos de las últimas semanas.

Gráfico de sectores de La Razón realizado a ojo, pero con un mal ojo.

Gráfico de El Economista sobre la evolución del SMI donde nadie se ha percatado que el valor para 2025 no es 1.134 sino 1.184 (¿cómo puedes poner un porcentaje de subida si el valor no cambia?).

Gráfico de Expansión donde rotular como 1% el crecimiento de España en 2027 cuando en realidad es 1,9%.

Este gráfico con truncado de la escala vertical del INE duele mas por ser de un organismo que se supone serio y ser con unos valores que no justifican ese recurso.

Y una selección de gráficos sobre encuestas electorales donde se ve clara que la ausencia de proporcionalidad es totalmente intencionada.