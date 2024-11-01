El Departamento de Justicia (DOJ) redactó un memo sobre el suicidio de Epstein… el día antes de que muriera. [ENG]

Un documento del Departamento de Justicia de EE. UU. incluido en la reciente publicación de archivos muestra que se redactó un memo acerca del suicidio de Jeffrey Epstein con fecha del 9 de agosto de 2019, un día antes de su muerte en prisión.
| etiquetas: epstein , suicidio , conspiracion
" Epstein worked with Steve Bannon to disseminate Q-Anon bullshit over 4chan specifically to co-op and dismantle the earlier pizzagate narrative with dumb shit about satanism/baby eating/etc. "
De un "suicidio" no puedes saber el dia y la hora que va a pasar con 24 horas de antelacion, por muy borrador o circular que quieras hacer ...
Me recuerda a Casablanca
- ¿Cómo murió?
- Aún estoy redactando el informe. No sé si se ha suicidado en su celda, o ha muerto abatido intentando escapar.
No se dónde veis el problema. Paranoicos.
Es una cortina de humo?
Quieren que la revolucion comience?
Todo esto no es un accidente
Al tiempo.