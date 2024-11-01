edición general
El Departamento de Justicia (DOJ) redactó un memo sobre el suicidio de Epstein… el día antes de que muriera. [ENG]

Un documento del Departamento de Justicia de EE. UU. incluido en la reciente publicación de archivos muestra que se redactó un memo acerca del suicidio de Jeffrey Epstein con fecha del 9 de agosto de 2019, un día antes de su muerte en prisión.

#3 UNX
Yo no tengo información suficiente para pronunciarme, pero hay un comentario en ese hilo que me ha despertado el interés y lo veo bastante plausible:
" Epstein worked with Steve Bannon to disseminate Q-Anon bullshit over 4chan specifically to co-op and dismantle the earlier pizzagate narrative with dumb shit about satanism/baby eating/etc. "
themarquesito #4 themarquesito *
#0 Más que "un memo" yo pondría "un comunicado" o "una circular". Por más precisión, yo traduciría "redactó un borrador de un comunicado", ya que "draft" es un borrador
#13 Zamarro
#4 Lo entendería de alguien muy mayor, con enfermedades, quiza en la uci, y que lo tengas preparado para los medios cuando llege el fatal desenlace.
De un "suicidio" no puedes saber el dia y la hora que va a pasar con 24 horas de antelacion, por muy borrador o circular que quieras hacer ...
#1 jamon_de_jaboogie
Enlazo a Reddit, porque si enlazo a la fuente (www.justice.gov/epstein/files/DataSet 8/EFTA00013180.pdf) seria microblogging.
#7 fingulod
Es que no hay que dejar el trabajo para última hora, que se acumula.

Me recuerda a Casablanca

- ¿Cómo murió?

- Aún estoy redactando el informe. No sé si se ha suicidado en su celda, o ha muerto abatido intentando escapar.
elgranpilaf #5 elgranpilaf
Se lo dijo el médico, que estaba muy mal y se iba a morir
#12 Eukherio
#5 Hacen como con las necrológicas, van adelantando trabajo por si toca suicidarlo.
Espartalis #9 Espartalis *
Le dijo a la psicóloga y al director de la cárcel que se iba a suicidar y le contestaron que les parecía estupendo y que le iban tramitando la documentación para ir adelantando.

No se dónde veis el problema. Paranoicos.
#19 Setis
#9 Y si no se suicida para las 12, le suicidáis, que no tenéis ni idea de lo problemático que es volver a preparar el papeleo.
#2 concentrado
Son unos visionarios
#8 fernando_sierra
Que eficiencia, eso es adelantar el trabajo.
MasterChof #15 MasterChof
#8 si hubieran tardado meses en redactar el informe... "que si los funcionarios de Trump son una vagos"... si lo hacen el día antes, que si tenían urdido un plan... el caso es criticar a Trump y su equipo. Ya no saben cómo acertar los pobres
nemeame #6 nemeame
Con la astucia típica de Trump: "Lamentablemente el señor Epstein morirá suicidado esta tarde" :troll:
mente_en_desarrollo #17 mente_en_desarrollo *
Tendrán que dar nombres, que memos en el departamento de justicia de EEUU hay un buen puñado.
kastanedowski #20 kastanedowski
Que quieren con todo esto?

Es una cortina de humo?

Quieren que la revolucion comience?

Todo esto no es un accidente
#18 mariopg
jaja, nos toman por tontos... y hacen bien
Milmariposas #16 Milmariposas
Buah, yo llevo diciendo algunos días que todo esto del "suicidio" era muy burdo... Y que lo iban a "desaparecer", negociando con Putanyaju un "retiro dorado" con cambio de identidad asociado.

Al tiempo.
io1976 #14 io1976
Todavía habrá por aquí lamebotas derechones del pederasta Trump negando que suicidasen al Epstein.
#11 Gurripander
Porque es mentira que lo hiciese, sigue vivo, en Israel...
#22 Dravos
Yo creo que a estas alturas la unica duda que queda es si le mataron o lo mandaron a israel.
J.P.S. #23 J.P.S.
Esta decoración no se ha colgado sola.  media
#10 listillo
Osea que lo suicidaron por si acaso decía algo.
#21 EDD88
Se le ve tan apagado que vamos a ir preparando un informe de suicidio por lo que pudiera pasar mañana a las 6:00 am
