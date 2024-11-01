Las delirantes palabras de Mariló Montero sobre el VIH: "No necesito un estudio científico para saber cómo se transmite el VHI, el VHS o lo que sea"  

"Yo sé perfectamente de lo que estoy hablando, y lo que tengo muy claro son mis ideas y mis conocimientos. No me hace falta ningún estudio científico para saber cómo se transmite el VHI o las enfermedades de transmisión sexual". Proteger a los niños de las redes sociales está bien. Pero protegerlos de Mariló Montero y de Espejo Público es URGENTE
| etiquetas: mariló montero , vih , vhi , vhs , espejo público
Que nos hace falta urgente.
No es un cliché, es un hecho medido: la ciencia no opina sobre ideologías, pero la sociología sí estudia cómo las ideologías se relacionan con la verdad.
Políticas económicas fallidas las hay en todo el espectro (ahí están los datos de la Gran Recesión de 2008 o los rescates bancarios), pero los estudios de pares contrastados (peer-reviewed) muestran una asimetría clara en la relación con la desinformación y el
… » ver todo el comentario
No quiere decir que "la ignorancia sea siempre de derechas" pero es evidente que un sector amplio del conservadurismo ha adoptado la pseudociencia y la anti-intelectualidad por bandera.
www.rae.es/dpd/ostentar
poseer públicamente [algo considerado un honor o un privilegio, como un cargo relevante, un título, etc.]
Mis dies. Hay que tener mucho amor propio para demostrar tanta ignorancia y confianza al mismo tiempo.
Luego está la segunda parte que es el video de hoy diciendo que es mentira, que no dijo textualmente eso y que sabe perfectamente como se contagia el VHS
Como el transplante de Snake a Homer.
Buena definición.
Si dice sandeces, te callas tia
Os manejan la agenda mediática como quieren y encima aplaudis.
Les dices que 2 +2 son 4 y te replican.
Por el gris!
Los fachas, aparte de ceporros y cabezas vacías, es que son muy graciosos.