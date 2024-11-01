edición general
Las delirantes palabras de Mariló Montero sobre el VIH: "No necesito un estudio científico para saber cómo se transmite el VHI, el VHS o lo que sea"

"Yo sé perfectamente de lo que estoy hablando, y lo que tengo muy claro son mis ideas y mis conocimientos. No me hace falta ningún estudio científico para saber cómo se transmite el VHI o las enfermedades de transmisión sexual". Proteger a los niños de las redes sociales está bien. Pero protegerlos de Mariló Montero y de Espejo Público es URGENTE

#2 Pronto habrá vacuna contra el VHS, contra el beta no hará falta porque se extinguió.
#2 concentrado
Pronto habrá vacuna contra el VHS, contra el beta no hará falta porque se extinguió.
Urasandi #34 Urasandi
#2 De hecho hay un previo: www.youtube.com/watch?v=d5sLUMOF56c
#48 Indioviudo
#2 A ver para cuando la vacuna contra la imbecilidad...
Que nos hace falta urgente.
#49 txoto
#2 VHS--> Virus herpes simple. El tipo II es genital, y una ETS.
Bonzaitrax #50 Bonzaitrax
#2 ¿Y el Vídeo 2000? Ya nadie se acuerda del Vídeo 2000 :pagafantas:
#2 #1 definición de ignorante
#2 #1 definición de ignorante
jm22381 #14 jm22381
No falla. Gente de derechas orgullosos de su ignorancia y despreciando el conocimiento científico. Eso es lo que promueven en la tele.
#22 Eukherio
#14 Y esto en la tele, que en Internet ya muchos se marcan discursos abiertamente acientíficos. Así después se llena todo de antivacunas, terraplanistas y demás colgaos.
#67 chatgpton *
#27 Confundes la gestión política con la evidencia sociológica.
No es un cliché, es un hecho medido: la ciencia no opina sobre ideologías, pero la sociología sí estudia cómo las ideologías se relacionan con la verdad.
Políticas económicas fallidas las hay en todo el espectro (ahí están los datos de la Gran Recesión de 2008 o los rescates bancarios), pero los estudios de pares contrastados (peer-reviewed) muestran una asimetría clara en la relación con la desinformación y el

…   » ver todo el comentario
Kmisetas #27 Kmisetas
#14 Lo que no falla es el cliché de que la ignorancia siempre es “de derechas” cuando buena parte de los mayores desastres económicos y sociales recientes en Occidente han estado impulsados por políticas de izquierda mal diseñadas: Argentina acumuló más de un 200% de inflación anual tras años de intervencionismo y controles de precios, Venezuela pasó de ser uno de los países más ricos de Latinoamérica a perder más del 70% de su PIB desde 2013 bajo un modelo socialista, y en España seguimos liderando históricamente el paro juvenil en la UE tras décadas de rigideces laborales defendidas por la izquierda. Despreciar al discrepante llamándolo ignorante no es amor por la ciencia, es puro dogmatismo ideológico.
TetraFreak #45 TetraFreak
#27 Al incrementar la rigidez laboral en el ultimo gobierno a bajado el paro general y el juvenil...
#51 Einwanderer
#27 No es un cliché. Ha sido medido experimentalmente que hay una correlación moderada entre la ideología política y la capacidad cognitiva o habilidades específicas. Además no es una relación lineal y afecta de forma desigual a diferentes aspectos socioculturales o económicos de las ideologías conservadoras.
No quiere decir que "la ignorancia sea siempre de derechas" pero es evidente que un sector amplio del conservadurismo ha adoptado la pseudociencia y la anti-intelectualidad por bandera.
#40 Troll_hunter
#14 Creo que más que nunca, es la prueba de que la sociedad debe mantenerse educada para no caer en situaciones donde la ignorancia y los prejuicios son los que dictan las políticas de la ultra derecha. Es realmente triste que estas políticas ultra liberales son la receta a miseria y pobreza a futuro. Se producen elecciones políticas para crear nuevos mercados a costa de derechos fundamentales. No hay oportunidades en los mercados tradicionales donde el capital ya ha acaparado todo con procesos…   » ver todo el comentario
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Menuda gañana. Está gente obstenta el poder y su opinión va a misa para millones de españoles. Es la involución del ser humano. Nos vamos a la mierda.
#1 Se dice basura o hija de puta.
#1 Se dice basura o hija de puta.
MoñecoTeDrapo #25 MoñecoTeDrapo
#1 ostenta, *obstenta es un error por sobrecorrección. No es como la forma 'obscuro', que es válida y próxima al latín obscurus. 'ostentar' viene del latín ostentare, nunca tuvo 'b'
#41 falvarez
#25 Y más que ostenta, detenta.
MoñecoTeDrapo #42 MoñecoTeDrapo *
#41 sí, esa es otra cuestión, aunque posiblemente se pueda usar 'ostentar' en esa frase.
www.rae.es/dpd/ostentar
poseer públicamente [algo considerado un honor o un privilegio, como un cargo relevante, un título, etc.]
#25 ¡Tienes razón, amigo! Vaya despiste.
#25 ¡Tienes razón, amigo! Vaya despiste.
#61 C.Nutrio
#25 Ostenta es correcto, pero es más correcto aún si inviertes el orden de las dos primeras vocales.
espinor #65 espinor
#61 Ya te pongo yo el positivo, que parece que no lo pillan...
Nitros #32 Nitros
¿En serio ha soltado lo de que se puede infectar un niño por tocar una toallita? ¿Y después ha dicho que no necesita estudios científicos porque ella sabe cómo se infecta uno?

Mis dies. Hay que tener mucho amor propio para demostrar tanta ignorancia y confianza al mismo tiempo.
FueraSionistasdeMeneame #55 FueraSionistasdeMeneame *
#32 www.elplural.com/xmag/sociedad-xmag/marilo-montero-lanza-afirmaciones-

Luego está la segunda parte que es el video de hoy diciendo que es mentira, que no dijo textualmente eso y que sabe perfectamente como se contagia el VHS
#3 No hagamos famosos a subnormales
No hagamos famosos a subnormales
elGude #13 elGude
#3 Luego se queja de censura, pero está en todos lados.
TetraFreak #44 TetraFreak
#3 #29 modelo reconvertida a presentadora. Esta es la que le preocupaba que al hacerte el transplante de un organo que hubiere pertenecido a un asesino, se te colara el alma dentro.

Como el transplante de Snake a Homer.
#15 luckyy
La subnormalidad y la incultura antes se escondía, ahora se hace gala de ello.
#47 Hynkel
#15 Quizás es eso lo que toca hacer ahora. Que vengan ignorantes como la Sonsoles Ónega con el puente Carranza de Cádiz "inundado", y que en el Carnaval le den carga hasta que reviente.
#11 MPPC
Orgullosamente ignorante
Trimegisto #58 Trimegisto
#11 si, pero ademas, lo ha demostrado en multiples ocasiones y, cada vez, insiste mas y mas.
#9 Marcus78
La libertad de expresión se ha confundido con la barra libre de decir chorradas.

Si dice sandeces, te callas tia
rogerius #31 rogerius
Mariló fabrica sus propios estupefacientes en casa… no necesita nada ni a nadie. Es auto-estupefacta…
#28 molybdate
Esta persona es gilipollas y no se cansa de demostrarlo
#30 nacho_lobez
Está tipa se parece a un viejo con un carajillo en el cuerpo hablando en la barra del bar.
#39 Lusco2
#30 Yo necesito un sol y sombra, una de bravas y te cuento lo del VHS
#19 Ocem
Ahí la tenéis, en la TV ganando una pasta
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
No llamemos delirantes a lo que son temerarias y peligrosas.
angelitoMagno #20 angelitoMagno
Y mientras habíamos de esto, no hablamos de la vivienda, los derechos laborales y muchas otras cosas.

Os manejan la agenda mediática como quieren y encima aplaudis.
oceanon3d #24 oceanon3d *
Como está millones ... apenas leen la etiquetas de los productos del baño cuando cagan pero se creen ilustrados en todo. Lo de cuñao se barra de bar es una realidad innegable: lo primero que se les pasa por la cabeza es su creencia para todo ... sin base ni fundamento, que para eso hay que leer y esforzarse, pero les da lo mismo.

Les dices que 2 +2 son 4 y te replican.
#21 Rizla
También recordar que esta tiparraca era la que decía “No está comprobado que el alma no sea trasplantada con los órganos” :wall:
cosmonauta #5 cosmonauta *
Deliraba de verdad? O solo eran delirantes palabras?

Por el gris! :popcorn:
mmlv #38 mmlv
Y esto es la tele: los más ignorantes, los más ineptos, los más irresponsables... opinando de los temas importantes de nuestra sociedad.
Chinchorro #36 Chinchorro
Los referentes de los regres haciendo de referentes de los regres.
Anfiarao #7 Anfiarao
Esta chica era de derechas, verdad?
chemari #29 chemari
#7 Y casada con Carlos Herrera. Dios los cría...
Verdaderofalso #60 Verdaderofalso
#29 ya tiene que viajar de Somalia aquí para ir a la TV a decir estupideces
#29 Menudo estómago.
#29 Menudo estómago.
#43 Febrero_2026
Lo que no dice la noticia es sobre qué discutían y quién tenía la razón.
#17 Es guapísima.
Es guapísima.
Relator #56 Relator
Nada más peligroso que un tonto con dinero.
#16 okeil
A ver, que nadie ha dicho que esta mujer sea una intelectuáh, ya sabíamos que tiene las neuronas justas para pasar el día ...
mtrazid #54 mtrazid
Por qué esta miserable sigue saliendo en televisión? Y tampoco nos hagamos mucho los sorprendidos, cierto sectores de la derecha piensa como esta hija de fruta...
#46 solnegre
Los niños ya no ven la tele.
manualmenara #66 manualmenara
En los videoclubs, había mucha transmisión de vhs
cntand #23 cntand
Para el VHS necesitas un aparato reproductor de vídeo y una tele, a poder ser de tubo catódico para que la experiencia sea inmersiva de cojones.
Estoeslaostia #52 Estoeslaostia
Es muy graciosa.
Los fachas, aparte de ceporros y cabezas vacías, es que son muy graciosos.
#18 j3j3j3j3
estoy seguro que el VHS se cura leyendo algo mas, segurisimo :palm: :palm: :troll:
Alegremensajero #10 Alegremensajero
Hay gente a la que hasta el Micho 1 les queda grande.
Mathrim #63 Mathrim
Méritos de Mariló: haberse casado y divorciado de Herrera
#37 Fookinhellboy
Fatal los fachorracos. Fatal.
BenitoCameIa #8 BenitoCameIa
Esta es la que decía que las ruedas de tren eran cuadradas?
#
#8 Esta es la que dice que con un transplante tambien se transplanta el alma...
chewy #53 chewy
#8 no, eso fue en TVE y fue una tertuliana de izquierdas
mre13185 #64 mre13185
#8 Y la que decía no conocía a un tal Q.E.P.D. en el pie de una carta.
#12 poxemita
House water watch cooper.
elGude #33 elGude
#12 Que tendrá que ver?
Kmisetas #26 Kmisetas
Menudo Panfleto publico.es
