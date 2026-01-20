Feijóo dice que creará una 'gran agencia de seguridad de transportes', pero ojo, porque ya existe: Sánchez se lo recuerda de esta forma

Pese a lo aparentemente positivo de la propuesta, resulta que la agencia ya existe. Así se lo ha recordado Pedro Sánchez al darle la réplica: "¿Pero no se ha enterado el señor Feijóo de que ya existe y de que ellos votaron que no?". "Es impresionante, señor Feijóo. Yo le informo por si acaso usted no se ha enterado. Se llama autoridad administrativa independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil".