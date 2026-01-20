edición general
Feijóo dice que creará una 'gran agencia de seguridad de transportes', pero ojo, porque ya existe: Sánchez se lo recuerda de esta forma

Pese a lo aparentemente positivo de la propuesta, resulta que la agencia ya existe. Así se lo ha recordado Pedro Sánchez al darle la réplica: "¿Pero no se ha enterado el señor Feijóo de que ya existe y de que ellos votaron que no?". "Es impresionante, señor Feijóo. Yo le informo por si acaso usted no se ha enterado. Se llama autoridad administrativa independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil".

#3 laruladelnorte
Se creó el 1 de agosto del año 2024 y ustedes votaron en contra. Es que ustedes han votado en contra. Viene aquí, vota en contra y dice que la va a crear cuando ya está creada", ha sentenciado el presidente del Gobierno desde la tribuna del Congreso.

Frijolito no es más parvo porque no madruga más y no le dan las horas del día...

Frijolito no es más parvo porque no madruga más y no le dan las horas del día...
11 K 147
#6 Eukherio
#3 Es lo que tiene defender medidas solo si dan votos en el momento en que dan votos. También en Valencia creían que la inversión en emergencias era un despilfarro y después de la DANA seguro que si Mazón pudiese salvarse tripicándola lo hacía. Lo de la patrulla antioso de Los Simpson nunca dejará de estar de actualidad.
1 K 18
#5 Gry
Todavía no existe pero está en marcha, aquí hablan sobre las votaciones. El PP votó en contra porque aumentaba la capacidad de Renfe y ADIF para endeudarse:

elpais.com/espana/2026-01-20/la-nueva-autoridad-independiente-para-inv

Es curiosa la postura de Vox: "Vox, cuya diputada, Patricia Rueda, consideró "de justicia" la propuesta, pero se negó a respaldarla porque la "norma disfrazada de buenismo oportunista" llegaba "manoseada por un Gobierno compuesto moralmente por herederos de ETA y golpistas"
3 K 49
#7 Dene
Feijoo es un indocumentado. si tuviera un mínimo de inteligencia echaría a la puta calle a los que le preparan las cosas, porque mas que colaboradores parecen saboteadores
2 K 29
#4 Pontecorvo
La foto xD xD xD xD xD
2 K 27
#9 laruladelnorte
#4 Ten cara de cu.
0 K 10
#10 Cometeunzullo
Y que haya gente orgullosa de tenerle al frente de su partido.
1 K 14
#11 Cehona
Vox solo quiere colocar a toreros cuando gobierne en puestos directivos, pero alguien tendrá que torear a los morlacos.
0 K 13
#1 Raziel_2
Da igual, sus votantes solo van a ver que Perro Sanche ha montado un chiringuito y que Feijoo va a poner en su sitio al dictador, cuando decida por fin que quiere ser presidente.
0 K 11
#2 titomeneao
Siendo tiquismiquis una cosa es velar por la seguridad en general y otra investigar accidentes concretos, pero eso, siendo tiquismiquis
0 K 9
#8 mahuer
#2 investigar incidentes de seguridad es una parte importantisima de prevención de accidentes.

Opinión de ATSEP.
Opinión de ATSEP.
0 K 10
#12 FlautaDeCaña
No llega a mentir pero cadi.

Propongo que se cree una ley de forma que si un funcionario público (nada que ver con colores políticos) mientras se le inhabilite cuatro meses. A la segunda dos años y a la tercera para siempre

Así también se pondrían en primer plano estas actitudes
0 K 6

