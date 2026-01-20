Feijóo dice que creará una 'gran agencia de seguridad de transportes', pero ojo, porque ya existe: Sánchez se lo recuerda de esta forma

Pese a lo aparentemente positivo de la propuesta, resulta que la agencia ya existe. Así se lo ha recordado Pedro Sánchez al darle la réplica: "¿Pero no se ha enterado el señor Feijóo de que ya existe y de que ellos votaron que no?". "Es impresionante, señor Feijóo. Yo le informo por si acaso usted no se ha enterado. Se llama autoridad administrativa independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil".
| etiquetas: pedro sánchez , feijóo , agencia de seguridad , transportes
Frijolito no es más parvo porque no madruga más y no le dan las horas del día...
Es curiosa la postura de Vox: "Vox, cuya diputada, Patricia Rueda, consideró “de justicia” la propuesta, pero se negó a respaldarla porque la “norma disfrazada de buenismo oportunista” llegaba “manoseada por un Gobierno compuesto moralmente por herederos de ETA y golpistas”
Opinión de ATSEP.
Propongo que se cree una ley de forma que si un funcionario público (nada que ver con colores políticos) mientras se le inhabilite cuatro meses. A la segunda dos años y a la tercera para siempre
Así también se pondrían en primer plano estas actitudes