El ex-presidente de Andalucía a Felipe Gónzalez: “¿Por qué no te retiras y nos dejas en paz? Nos das pena”

El expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo ha pedido ese miércoles a Felipe González que se retire y les deje “en paz” después de que ayer el expresidente del gobierno volviera a cargar contra Pedro Sánchez. En una breve publicación en la red social X, Escuredo, uno de los históricos del PSOE andaluz, dice: “Ay!!! Felipe de mi alma ¿por qué no te retiras de una vez y nos dejas en paz? Y no porque nos hagas daño, sino porque nos das pena”.