El ex-presidente de Andalucía a Felipe Gónzalez: “¿Por qué no te retiras y nos dejas en paz? Nos das pena”

El ex-presidente de Andalucía a Felipe Gónzalez: “¿Por qué no te retiras y nos dejas en paz? Nos das pena”

El expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo ha pedido ese miércoles a Felipe González que se retire y les deje “en paz” después de que ayer el expresidente del gobierno volviera a cargar contra Pedro Sánchez. En una breve publicación en la red social X, Escuredo, uno de los históricos del PSOE andaluz, dice: “Ay!!! Felipe de mi alma ¿por qué no te retiras de una vez y nos dejas en paz? Y no porque nos hagas daño, sino porque nos das pena”.

manbobi #1 manbobi
En realidad es ascopena.
4 K 66
Dene #2 Dene
El tipo que lleva sobre su cabeza una X de 1 kilómetro se permite juzgar a otros...
0 K 12
vicvic #4 vicvic *
Dentro del PSOE hay que estar a la última ocurrència de lo que diga el líder, en este caso Pedro Sánchez, sino, no eres bien recibido. Y cuidado porque el Sánchez candidato dice una cosa y Sánchez presiente puede decirte otra, y también cambiar de una semana a otra, y si no le sigues formas parte de la dissidència.

Yo creo que más bien pena la da quien hace el seguimiento total al líder y todo por la poltrona, pero vaya, que la izquierda sabrá.
0 K 12
volandero #5 volandero
#4 Llora fuerte, que es bueno para los ojos.
1 K 20
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Es más aznar que rebuaznar.
0 K 11

