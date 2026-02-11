El Gobierno de Ayuso anuncia que llevará a los tribunales la ley que pretende limitar la privatización sanitaria, que aún no está aprobada

“En Villaquirón están muy preocupados. A Ayuso y a su novio se les acaba la fiesta. No se han preocupado por el millón de pacientes en lista de espera. No se han preocupado por los audios del CEO de Torrejón, por cómo la salud de los madrileños está en riesgo. Se han preocupado cuando han visto que se les acaba la fiesta, que se les acaban las mordidas Alberto Quirón, el tren de vida de millonarios y desguazar la sanidad..."