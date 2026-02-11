edición general
30 meneos
31 clics
El Gobierno de Ayuso anuncia que llevará a los tribunales la ley que pretende limitar la privatización sanitaria, que aún no está aprobada

El Gobierno de Ayuso anuncia que llevará a los tribunales la ley que pretende limitar la privatización sanitaria, que aún no está aprobada

“En Villaquirón están muy preocupados. A Ayuso y a su novio se les acaba la fiesta. No se han preocupado por el millón de pacientes en lista de espera. No se han preocupado por los audios del CEO de Torrejón, por cómo la salud de los madrileños está en riesgo. Se han preocupado cuando han visto que se les acaba la fiesta, que se les acaban las mordidas Alberto Quirón, el tren de vida de millonarios y desguazar la sanidad..."

| etiquetas: ayuso , pp , privatización sanitaria
19 11 1 K 187 Madriléame
14 comentarios
19 11 1 K 187 Madriléame
Comentarios destacados:    
#1 Pixmac
Lógico, la cuenta corriente de su pareja depende de ello y se podría quedar sin ático ni piso.
11 K 151
makinavaja #12 makinavaja
#1 ...y su cuenta corriente también!!!!... Algún día nos enteraremos de que Quirón sabe ser agradecido.... :troll: :troll:
1 K 15
devilinside #14 devilinside
#1 Que el Lambo diésel no se paga solo, joder
0 K 12
TipejoGuti #4 TipejoGuti
Esta ya va a calzón quitado...
5 K 65
Torrezzno #5 Torrezzno
Sicópata neoliberal
2 K 46
#3 laruladelnorte
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, arremete de nuevo esta mañana contra la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa: “Quiere exportar el caos sanitario”

He tenido que mirar que no era del mundotoday. o_o
1 K 26
Aguarrás #10 Aguarrás
Señor juez, que no me van a dejar robar, dígales algo!!!. :roll:
1 K 21
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
No se inmutó cuando se destapó el expolio homicida de Torrejón. Corrupta de mierda.
0 K 16
Cehona #7 Cehona
Septuagésima ley que lleva a los tribunales y septuagésima ley que perderá. Madrid no es ciudad para pobres pero por lo que se ve, esos pobres la votan.
0 K 13
Ludovicio #11 Ludovicio
Normal.
Le jode el negocio familiar y para algo tienen a sus pies el poder judicial.
0 K 13
#9 poxemita
Llevará y aún no está aprobada. Los tiempos verbales son compatibles, malo sería si ya lo hubiese llevado con la ley aún sin aprobar.
0 K 10
#8 Firnas
Y el procedimiento no lo pagarán los interesados, la sanidad privada, lo pagaremos nosotros.
0 K 9
loborojo #13 loborojo
Se acabó la diversión, llegó perro Sánchez y mandó parar
0 K 9

menéame