·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9044
clics
Las nuevas y comprometedoras fotos del ex príncipe Andrés: jugando con un misterioso niño y una pelota con un pezón
5074
clics
El ingenioso camuflaje de las carreteras en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial
4966
clics
¿Cómo se comunicaban Carlos V e Isabel de Portugal? Lo tuvieron claro desde el primer día
4291
clics
Operación therians: cómo organiza la ultraderecha una distracción coordinada que blinda el poder
3717
clics
Un mal ejemplo
más votadas
481
La Justicia archiva sin investigar el intento de soborno de López Madrid al comisario del caso de acoso a la doctora Pinto
464
Trump envía un barco hospital a Groenlandia para los "enfermos sin atención" y Dinamarca responde que allí tienen sanidad "gratuita"
345
El 10% más rico del planeta concentra la mayor parte del impacto climático. Lo que revela un estudio sobre quién empuja realmente el calentamiento global
408
Faltan 90 mil páginas del caso de Jeffrey Epstein y la defensa de Ghislaine Maxwell trata de evitar que se hagan públicas
303
Peter Thiel y otros multimillonarios tecnológicos están protegiendo públicamente a sus hijos de los productos que los hicieron ricos [eng]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
80
meneos
2099
clics
Mapa interactivo de todos los castillos de España
Mapa interactivo de Wiki en el que aparecen los castillos catalogados de España.
|
etiquetas
:
mapa interactivo
,
castillos
,
españa
53
27
4
K
463
cultura
38 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
53
27
4
K
463
cultura
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
lordban
Cuando descubres que la Castilla real era Cataluña
3
K
41
#5
Don_Pixote
#2
no se fiaban de los franceses
1
K
17
#6
Feindesland
#2
De ahi le viene también el nombre
3
K
33
#7
plutanasio
#2
me he metido en un par de ellos al azar y no es lo que yo me esperaba de un castillo, siendo yo castellano.
1
K
14
#30
Kyoko
*
#7
#2
Lo que veo de Cataluña, conociendo a fondo un par de zonas, es que incluyen castillos documentados, pero de los que no se conserva casi nada.
Creo que es por tenerlos mas documentados, no porque el castillo esté conservado. A otras zonas de España les faltan referencias, no es que haya menos.
Dicho esto, recomiendo mucho visitar el de Olerdola, una fortaleza natural ocupada (y excavada arqueologicamente) de los iberos al medievo.
es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_monumental_de_Olérdola
0
K
10
#8
DaniTC
#2
aquí tenemos un ejemplo de castillo en Cataluña
www.wikidata.org/wiki/Q18003848
1
K
1
#10
MoñecoTeDrapo
#8
este ejemplo es mejor
1
K
17
#21
Lenari
#8
La mayor parte de los "castillos" eran torres de varias plantas erigidas por el señor feudal local, con agua, comida y armería. En muchos casos, ya no queda nada.
Pueden parecer ridículas, pero tomarlas no es tan fácil con las armas de la época. Y si avanzabas y las dejabas atrás, te arriesgabas a que te atacasen más adelante por retaguardia y te hiciesen una escabechina, o que te atacasen las cadenas de suministro.
0
K
10
#29
DaniTC
#21
mira que he puesto el emoji de troll y pensé que así nadie lo tomaría en serio.
Ay mamá!
1
K
20
#32
Lenari
#29
Mis disculpas
0
K
10
#34
Derko_89
#8
Pero piensa que muchos castillos de Catalunya fueron derruidos por:
- Los remences durante la Guerra Civil del s.XV
- Sus antiguos propietarios para evitar su uso por bandoleros en los s.XVI y XVII
- Los franceses durante las guerras del s.XVII
- Franceses y castellanos tras la Guerra de Sucesión en 1714
- Franceses (one more time) durante las Guerras Napoleónicas
- Liberales durante las Guerras Carlistas
Además de todos los que fueron reconvertidos en masías tras el fin de la época feudal.
1
K
20
#37
BM75
#8
Me parece genial que esté documentado hasta ese nivel
0
K
7
#15
Lenari
#2
Los castillos no se edificaban porque quedaran bien en las pelis de Disney sino como fortificaciones defensivas, y con la tecnología de la época, construirlos consumía una cantidad de recursos enorme. Se edificaban en las fronteras, zonas que podían ser atacadas por el enemigo, no en la mitad de tu territorio para hacer bonito. Ese mapa muestra castillos en las zonas de conflicto con Al-Andalus y con los franceses.
0
K
10
#19
Fer
#2
O Ribadavia (Galicia)
es.wikipedia.org/wiki/Ribadavia#Historia
0
K
8
#23
Tensk
#2
Teniendo en cuenta lo que he visto así al azar, consideran castillo algunas cosas que no lo serían, más bien torres de vigilancia y así, y hay muchos otros que no están.
Por otro lado, salió hace ya algún tiempo un artículo con enlaces a "10.000" castillos o así en España, bastante más repartido.
Y por último, hace ya algún tiempo también, vi un mapa de google personalizado con todos los castillos (de nuevo, en un sentido bastante amplio) del reino de Aragón, lo que incluye…
» ver todo el comentario
0
K
10
#35
FueraSionistasdeMeneame
El mapa es una basura por múltiples razones como han comentado
#23
o
#16
Hay casos que no tienen ni pies de cabeza, como marcar como castillo una ermita rupestre
www.wikidata.org/wiki/Q36504952
¿Que eso es un castillo? NO ¿Que por ahí había algún castillo? Sí, HASTA 3, y ninguno sale en el mapa porque no queda ni una piedra aunque estén documentados
www.castillosdepalencia.es/cervera/Castillos.htm
1
K
22
#27
prqt
#2
A parte de lo que dicen, en Cataluña la comunidad de wikipedia es fuerte, por lo que habrán hecho algún proyecto de añadir toda la información de forma sistemática, mientras que en otras partes quizá no es así. A veces tiene más que ver con la introducción de datos que con la existencia de las cosas....
5
K
46
#38
ACEC
#2
No es que haya más castillos en Cataluña sino que tienen clasificados como castillos puntos en los que hubo uno pero donde no queda ya ni una puiedra desde hace 100 años.
0
K
11
#1
Feindesland
segundo intento, tras descarta el primero, que no iba.
2
K
40
#13
osids
#1
Al menos de la zona que yo conozco faltan muchos aunque no sé si no cuentan por no estar "completos" aunque si que veo otros en ruinas y demás
Muy buen aporte
1
K
25
#14
Feindesland
#13
Gracias.
ya sabes cómo wa el Wiki. Se añaden unos sí y otros no, etc...
0
K
15
#4
txepel
*
Muy bueno.
Me he quedado un poco así al ver la concentración que hay en la CAV, cuando aquí apenas hay castillos. Entro y veo que considera “castillo” a las casas torre. Bueno, ya, supongo.
1
K
25
#11
Andreham
Excelente aporte, me gusta mucho viajar a visitar castillos (el último fue el de Xàtiva) y esto viene genial.
Por decir algo, veo que hay algunos casos raros como por ejemplo en Murcia que hay un par de sitios llamados "Q..." que no tienen foto ni información ni nada.
2
K
23
#16
Fer
*
#11
#18
#20
Son los castillos indicados en Wikidata (proyecto hermano de Wikipedia), no los catalogados, Hay castillos indicados en Wikidata que no están en los listados oficiales y castillos que faltan en Wikidata. Hay dos motivos de diferencia:
* Hay elementos en los catálogos oficiales que no están en Wikidata
* Wikidata suele aceptar la declaración genérica de 1949 para considerar que cualquier cosa que alguien denomine castillos estaría protegido. Pero algunos llaman castillos a cualquier…
» ver todo el comentario
1
K
16
#26
DatosOMientes
#12
www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,166&r=CeAP-4856-R_290_D
1
K
22
#20
MNavarroS
Yo creo que faltan bastantes la verdad. Eso o sobran por otra parte.
No esta:
es.wikipedia.org/wiki/Torre_del_Rey_(Oropesa)
Sin embargo:
www.wikidata.org/wiki/Q11704638
www.wikidata.org/wiki/Q18008405
2
K
22
#3
woddyrice
Brutal!
1
K
21
#22
gadish
no está mal.
Para los que flipan con el número en catalunya: pues porque alguien los ha metido. En mi zona hay alguna ruína que ni ruína es, pero otras no aparecen. Interesante, eso si.
1
K
17
#9
pozz
Echo en falta varios castillos que conozco muy bien.. por lo que el titular es sensacionalista/bulo, no estan todos.
3
K
15
#12
DaniTC
#9
¿Por ejemplo?
0
K
10
#36
yende
#9
#12
el de Cantavieja no esta, y aunque deteriorado, este mejor conservado que otros que ni conocía.
1
K
17
#17
fergunet
#9
lo bueno es que como es Wikidata puedes añadirlos tú sin problema
1
K
19
#24
silvano.jorge
#9
Es wikidata, aporta, contribuye.
1
K
4
#25
Tunguska08Chelyabinsk13
Viendo eso, Castilla, capital Barcelona.
0
K
13
#31
Xenófanes
Entiendo que no tienen en cuenta las fortalezas.
0
K
10
#33
lesbiano
*
Bueno, todos todos... Sólo al lado de mi pueblo hay como 5 atalayas que no están.
Y sobre la sobrerepsentación de Cataluña. Muchos puntos sin referencia que realmente son esto:
maps.app.goo.gl/1MVEHudjX831j7dY9
0
K
9
#28
Cuñado
#0
Tremendo microblogging te has marcado, eh?
Ni son "todos", ni existe un concepto de "castillo catalogado" más allá del que puedan hacer en una lista como ésta en la que, obviamente, todo castillo que aparece está "catalogado"
Por no estar no están ni siquiera todos los catalogados como BIC.
0
K
9
#18
El_Pobrecito_Hablador
Falta la torre fortificada de Mendoza (Alava)
0
K
6
Ver toda la conversación (
38
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Creo que es por tenerlos mas documentados, no porque el castillo esté conservado. A otras zonas de España les faltan referencias, no es que haya menos.
Dicho esto, recomiendo mucho visitar el de Olerdola, una fortaleza natural ocupada (y excavada arqueologicamente) de los iberos al medievo.
es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_monumental_de_Olérdola
www.wikidata.org/wiki/Q18003848
Pueden parecer ridículas, pero tomarlas no es tan fácil con las armas de la época. Y si avanzabas y las dejabas atrás, te arriesgabas a que te atacasen más adelante por retaguardia y te hiciesen una escabechina, o que te atacasen las cadenas de suministro.
Ay mamá!
- Los remences durante la Guerra Civil del s.XV
- Sus antiguos propietarios para evitar su uso por bandoleros en los s.XVI y XVII
- Los franceses durante las guerras del s.XVII
- Franceses y castellanos tras la Guerra de Sucesión en 1714
- Franceses (one more time) durante las Guerras Napoleónicas
- Liberales durante las Guerras Carlistas
Además de todos los que fueron reconvertidos en masías tras el fin de la época feudal.
Por otro lado, salió hace ya algún tiempo un artículo con enlaces a "10.000" castillos o así en España, bastante más repartido.
Y por último, hace ya algún tiempo también, vi un mapa de google personalizado con todos los castillos (de nuevo, en un sentido bastante amplio) del reino de Aragón, lo que incluye… » ver todo el comentario
Hay casos que no tienen ni pies de cabeza, como marcar como castillo una ermita rupestre www.wikidata.org/wiki/Q36504952 ¿Que eso es un castillo? NO ¿Que por ahí había algún castillo? Sí, HASTA 3, y ninguno sale en el mapa porque no queda ni una piedra aunque estén documentados www.castillosdepalencia.es/cervera/Castillos.htm
Muy buen aporte
ya sabes cómo wa el Wiki. Se añaden unos sí y otros no, etc...
Me he quedado un poco así al ver la concentración que hay en la CAV, cuando aquí apenas hay castillos. Entro y veo que considera “castillo” a las casas torre. Bueno, ya, supongo.
Por decir algo, veo que hay algunos casos raros como por ejemplo en Murcia que hay un par de sitios llamados "Q..." que no tienen foto ni información ni nada.
* Hay elementos en los catálogos oficiales que no están en Wikidata
* Wikidata suele aceptar la declaración genérica de 1949 para considerar que cualquier cosa que alguien denomine castillos estaría protegido. Pero algunos llaman castillos a cualquier… » ver todo el comentario
No esta: es.wikipedia.org/wiki/Torre_del_Rey_(Oropesa)
Sin embargo:
www.wikidata.org/wiki/Q11704638
www.wikidata.org/wiki/Q18008405
Para los que flipan con el número en catalunya: pues porque alguien los ha metido. En mi zona hay alguna ruína que ni ruína es, pero otras no aparecen. Interesante, eso si.
Y sobre la sobrerepsentación de Cataluña. Muchos puntos sin referencia que realmente son esto:
maps.app.goo.gl/1MVEHudjX831j7dY9
Ni son "todos", ni existe un concepto de "castillo catalogado" más allá del que puedan hacer en una lista como ésta en la que, obviamente, todo castillo que aparece está "catalogado"
Por no estar no están ni siquiera todos los catalogados como BIC.