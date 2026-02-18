·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9052
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
9825
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6240
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
5673
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
5424
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
más votadas
566
Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump
403
Si el secuestrador Alberto se llamara Mohamed
401
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
297
La escuela taurina de La Algaba no consigue ningún alumno en 2026: «Se hace un llamamiento para seguir fomentado la tauromaquia»
342
Medio centenar de personas reciben notificaciones de sanciones de más de 35.000 euros por la huelga de la dana
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
35
meneos
189
clics
El origen de ‘los pocholos’, el equipo inexperto que gestionaba la Consejería de Educación madrileña: “Nos llamaban la secta”
Los jóvenes que aterrizaron sin preparación en puestos de responsabilidad fueron adiestrados en una ideología ultraconservadora años antes de desembarcar en las listas del partido
|
etiquetas
:
madrid
,
ideología ultra
,
pijos..
29
6
1
K
321
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
29
6
1
K
321
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Aguarrás
*
Nepotismo
y sanguijuelas.
No han doblado el lomo en su puta vida.
11
K
113
#5
josde
#1
Son como Abascal pero mas tontos.
4
K
65
#8
josde
#7
Pintas y currículum lo tienen, son los especímenes perfectos para ese partido.
0
K
20
#3
Asimismov
Marionetas muy dignas que dimiten cuando no están de acuerdo con la jefa. Un gran paso adelante.
1
K
20
#4
fremen11
*
#3
Bueno también cabe la posibilidad de que hayan dimitido para no comerse el marrón de su jefa y no ser cabezas de turco
1
K
20
#7
Asimismov
#6
#4
si han dimitido, me da igual, salvo que se afilien a √0×.
0
K
12
#6
josde
#3
Dignas, mas bien indignas.
0
K
20
#9
Edheo
#3
hasta los más torpes... tienen ambiciones... han querido ejercer su presión.
0
K
7
#11
eshu
En Castilla y León, no fueron cachorros del PP. Cuando CyL asumió las competencias de Educación, los que se cambiaron masivamente a la gestión de la Consejería fueron profesores de instituto, hartos de niños y progenitores, que pensaron que eso de mover papeles de una mesa a otra estaba tirado.
Y que, con aires de superioridad, iban diciéndole a todo el mundo que eran titulados superiores, como si eso ya te diera los conocimientos necesarios para gestionar una Consejería.
Hubo dimisiones y peticiones de traslado ... de los auténticos funcionarios gestores administrativos porque era imposible trabajar con los profesores.
1
K
19
#2
Cometeunzullo
Marionetas.
0
K
11
#10
Pyrefox
¿como leeis esto del pais? estais todos suscritos al Pais? modo lectura o algo asi? lo que yo he probado no acaba de funcionar.
1
K
10
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No han doblado el lomo en su puta vida.
Y que, con aires de superioridad, iban diciéndole a todo el mundo que eran titulados superiores, como si eso ya te diera los conocimientos necesarios para gestionar una Consejería.
Hubo dimisiones y peticiones de traslado ... de los auténticos funcionarios gestores administrativos porque era imposible trabajar con los profesores.