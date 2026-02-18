edición general
35 meneos
189 clics
El origen de ‘los pocholos’, el equipo inexperto que gestionaba la Consejería de Educación madrileña: “Nos llamaban la secta”

El origen de ‘los pocholos’, el equipo inexperto que gestionaba la Consejería de Educación madrileña: “Nos llamaban la secta”

Los jóvenes que aterrizaron sin preparación en puestos de responsabilidad fueron adiestrados en una ideología ultraconservadora años antes de desembarcar en las listas del partido

| etiquetas: madrid , ideología ultra , pijos..
29 6 1 K 321 actualidad
11 comentarios
29 6 1 K 321 actualidad
Comentarios destacados:      
Aguarrás #1 Aguarrás *
Nepotismo y sanguijuelas.
No han doblado el lomo en su puta vida. ¬¬
11 K 113
josde #5 josde
#1 Son como Abascal pero mas tontos.:troll:
4 K 65
josde #8 josde
#7 Pintas y currículum lo tienen, son los especímenes perfectos para ese partido.
0 K 20
Asimismov #3 Asimismov
Marionetas muy dignas que dimiten cuando no están de acuerdo con la jefa. Un gran paso adelante.
1 K 20
#4 fremen11 *
#3 Bueno también cabe la posibilidad de que hayan dimitido para no comerse el marrón de su jefa y no ser cabezas de turco
1 K 20
Asimismov #7 Asimismov
#6 #4 si han dimitido, me da igual, salvo que se afilien a √0×.
0 K 12
josde #6 josde
#3 Dignas, mas bien indignas.
0 K 20
Edheo #9 Edheo
#3 hasta los más torpes... tienen ambiciones... han querido ejercer su presión.
0 K 7
#11 eshu
En Castilla y León, no fueron cachorros del PP. Cuando CyL asumió las competencias de Educación, los que se cambiaron masivamente a la gestión de la Consejería fueron profesores de instituto, hartos de niños y progenitores, que pensaron que eso de mover papeles de una mesa a otra estaba tirado.
Y que, con aires de superioridad, iban diciéndole a todo el mundo que eran titulados superiores, como si eso ya te diera los conocimientos necesarios para gestionar una Consejería.

Hubo dimisiones y peticiones de traslado ... de los auténticos funcionarios gestores administrativos porque era imposible trabajar con los profesores.
1 K 19
Cometeunzullo #2 Cometeunzullo
Marionetas.
0 K 11
Pyrefox #10 Pyrefox
¿como leeis esto del pais? estais todos suscritos al Pais? modo lectura o algo asi? lo que yo he probado no acaba de funcionar.
1 K 10

menéame