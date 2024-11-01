edición general
La escuela taurina de La Algaba no consigue ningún alumno en 2026: «Se hace un llamamiento para seguir fomentado la tauromaquia»

El Ayuntamiento de La Algaba -responsable directo de la gestión de la escuela taurina- ha confirmado que, al no alcanzarse el mínimo exigido de diez alumnos, la actividad formativa no podrá ponerse en marcha este 2026, tal y como establecían las bases de funcionamiento del centro.

#7 sorlak
Es que piden mucha nota.. xD
Ludovicio #9 Ludovicio
#7 Andar sin cargarse encima xD
Esa peña ni se viste sola.
#3 Shibuya
Pues me alegro. Si hay un sitio donde hay que empezar a erradicar la tauromaquia ese es Andalucía
angelitoMagno #12 angelitoMagno
¿Las nuevas generaciones no quieren realizar una actividad que no solo es una salvajada, sino que encima supone un enorme riesgo físico?

Me pinchas y no sangro
#13 Alcalino *
Quiero montar un club de papiroflexia, ¡no se puede perder la papiroflexia!

¡¡Hago un llamamiento para que me enviéis dinero!!
Ludovicio #6 Ludovicio
Es de vergüenza que no hayamos todavía sido capaces de prohibir está barbarie

Qué, al menos, se extinga por falta de nuevos psicópatas.
#14 BoosterFelix
que me llamen a mí, para seguir fomentando la tauromaquia
#1 luckyy
Para asesinar toros
#5 PerritaPiloto *
Hace cuatro o cinco años había un informe que de 5000 personas con licencia para tauromaquia había unos 1000 que se jubilaban el próximo lustro. De los 4000 que quedan unos 1000 habían participado uno o ningún evento, con lo que la cifra efectiva era menos de 3000 profesionales taurinos. Y en las encuelas había menos de los que se jubilan.

Al final no habrá que prohibir los eventos taurinos, porque van a desaparecer todos.

Y de aquellos que van como público pues lo mismo. Porque mucha gente que habido ha sido solo una vez porque le han invitado o le han regalado entradas, y no ha vuelto a repetir.
poyeur #8 poyeur
#5 Igual los toreros se están extinguiendo porque no les toreamos ;)
#11 PerritaPiloto
#5 Es el revés. Si les dejas en paz pastar en la deshesaz en un parque natural, y te olvidas de su explotación económica, pueden prosperar y desarrollarse. Quizás no haya tantos toreros como en ganaderías toreaurinas, pero tendrán una vida más larga y no tendrán un agónico final.
#4 fremen11
La natalidad que está muy mal.........
#10 alamajar
#4 si no torean se extinguen
