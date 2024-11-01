La escuela taurina de La Algaba no consigue ningún alumno en 2026: «Se hace un llamamiento para seguir fomentado la tauromaquia»

El Ayuntamiento de La Algaba -responsable directo de la gestión de la escuela taurina- ha confirmado que, al no alcanzarse el mínimo exigido de diez alumnos, la actividad formativa no podrá ponerse en marcha este 2026, tal y como establecían las bases de funcionamiento del centro.
| etiquetas: sevilla , ayuntamientos , arte de cúchares
Esa peña ni se viste sola.
Me pinchas y no sangro
¡¡Hago un llamamiento para que me enviéis dinero!!
Qué, al menos, se extinga por falta de nuevos psicópatas.
Al final no habrá que prohibir los eventos taurinos, porque van a desaparecer todos.
Y de aquellos que van como público pues lo mismo. Porque mucha gente que habido ha sido solo una vez porque le han invitado o le han regalado entradas, y no ha vuelto a repetir.