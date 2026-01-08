·
VÍDEO | Renee Nicole Good murió sin ayuda: los agentes del ICE impidieron que un médico la atendiera
Un vídeo revela cómo un hombre que se identificó como médico fue apartado mientras la víctima agonizaba sin recibir atención sanitaria ...
ice
estados unidos
renee nicole good
#5
laruladelnorte
Más allá de las circunstancias del disparo, el vídeo ha puesto el foco en un hecho especialmente grave: la negativa a permitir asistencia médica inmediata a una persona herida de muerte, un aspecto que ahora podría convertirse en uno de los ejes principales de la investigación.
Una investigación que quedará en nada y si no al tiempo...
1
K
25
#1
mmlv
*
Otro paraiso de la democracia, la libertazzz y la empatia como Israel
0
K
17
#2
YeahYa
#1
Y de esto se le puede echar la culpa a Trump, pero poco. Los del ICE no hacen nada que no hiciera ya la misma policía de EEUU desde siempre.
0
K
20
#3
MiguelDeUnamano
Mientras, el periódico de Negre:
0
K
15
#4
Graffin
#3
que puta basura es esa. Joder
1
K
22
#7
DayOfTheTentacle
#3
es real???
0
K
8
#6
DayOfTheTentacle
Pues normal. Ya tiene que joder que tú hagas tu trabajo intentando matar gente y venga un médico y te boicotee salvándola...
0
K
8
Una investigación que quedará en nada y si no al tiempo...