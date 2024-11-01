El primer marido y mentor de Ayuso dio un pelotazo con la Comunidad de Madrid: se llevó 93.958,90€ que le permitió tapar agujeros

El PP de Madrid ha intentado durante años, y sigue intentando, tapar esta información que hoy publica en exclusiva 'ElConstitucional.es' por las evidentes derivadas políticas que le pueden suponer a Isabel Díaz Ayuso.
| etiquetas: ayuso , corrupción , cam , madrid
93.000? se divorció porque robaba poco, no daba la talla...
El entrante antes del plato fuerte.
Primero viene un perro simpático.
Después prácticas con Avalmadrid y levantamiento de bienes.
Luego el intensivo de mascarillas en pandemia, que había que aprovechar la coyuntura, con tu colega el hermano.
Después el módulo avanzado de fiscalidad creativa con novio en vez de marido con facturas “interpretables” porque te parece poco ir un día a León a pegar un pelotazo de dos millones de euros por… » ver todo el comentario
Son más de preocuparse por burkas y therians. Eso sí son problemas.
La mierda de la corrupción la comen con agrado, no hay nada a lo que le guste más comer mierda que a un votante del PP.
Creeis que Frijol es un incapaz? Yo no lo creo.
Habrá una boda roja en el bando de los Lanister?
Todo sigue dependiendo de la decisión del Perro.
R. Lisung
El Sr. Pereira no parece muy IngSoc.
Esto parece la Yenca, izquierda, derecha, adelante, detrás 123.
R. Lisung