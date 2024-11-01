edición general
41 meneos
116 clics
El primer marido y mentor de Ayuso dio un pelotazo con la Comunidad de Madrid: se llevó 93.958,90€ que le permitió tapar agujeros

El primer marido y mentor de Ayuso dio un pelotazo con la Comunidad de Madrid: se llevó 93.958,90€ que le permitió tapar agujeros

El PP de Madrid ha intentado durante años, y sigue intentando, tapar esta información que hoy publica en exclusiva 'ElConstitucional.es' por las evidentes derivadas políticas que le pueden suponer a Isabel Díaz Ayuso.

| etiquetas: ayuso , corrupción , cam , madrid
27 14 0 K 348 actualidad
13 comentarios
27 14 0 K 348 actualidad
Comentarios destacados:    
Kantinero #2 Kantinero *
No ha devuelto la pasta de los avales de su familia.... va a devolver un exmarido......

93.000? se divorció porque robaba poco, no daba la talla...
8 K 77
Ze7eN #1 Ze7eN
La verdad es que 100.000€ no es demasiado, comparado con los atracos a los que nos tiene acostumbrados esta gente, pero no deja de ser dinero público de los madrileños y a mi me hacían un apaño.
3 K 48
#3 grisgoblin
#1 100.000€ no es nada, hombre. Es un menú de prueba

El entrante antes del plato fuerte.

Primero viene un perro simpático.
Después prácticas con Avalmadrid y levantamiento de bienes.
Luego el intensivo de mascarillas en pandemia, que había que aprovechar la coyuntura, con tu colega el hermano.
Después el módulo avanzado de fiscalidad creativa con novio en vez de marido con facturas “interpretables” porque te parece poco ir un día a León a pegar un pelotazo de dos millones de euros por…   » ver todo el comentario
3 K 41
#4 Toponotomalasuerte
#3 a sus votantes se la suda.
Son más de preocuparse por burkas y therians. Eso sí son problemas.
La mierda de la corrupción la comen con agrado, no hay nada a lo que le guste más comer mierda que a un votante del PP.
2 K 33
#10 fpove
#1 Eso es lo que se ha demostrado, no que sea lo UNICO.
0 K 7
Mauro_Nacho #13 Mauro_Nacho
#1 Pero para empezar 100.000 euros está bien, eso alimenta el gusanillo y después se quiere más y más.
0 K 11
#5 Cuchifrito
¡Qué escándalo! ¡Es divorciada!
0 K 11
Galero #12 Galero
#5 Y le taparon los agujeros :-D
0 K 9
xyria #7 xyria
¿Se ha abierto la veda contra la IDA? Es que parecen multiplicarse los conflictos relacionados con ella.
0 K 10
#8 fremen11
#7 Será porque son mentira........
0 K 8
#9 Oliram
#7 Todo forma parte de un plan?

Creeis que Frijol es un incapaz? Yo no lo creo.
Habrá una boda roja en el bando de los Lanister?

Todo sigue dependiendo de la decisión del Perro.

R. Lisung
0 K 7
#6 Oliram
Un medio más que se suma a la labor de zapa?

El Sr. Pereira no parece muy IngSoc.

Esto parece la Yenca, izquierda, derecha, adelante, detrás 123.

R. Lisung
0 K 7
#11 Marcus78 *
como les gusta a los PPeros que les roben
0 K 7

menéame