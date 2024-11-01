Los motivos de la jueza para pedir imputar a Mazón: una "sobremesa interminable" mientras la población sufría un "auténtico infierno"

El auto de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra desmonta la pretendida falta de competencia del presidente de la Generalitat Valenciana para asumir el control de la catástrofe y señala que existen indicios penales en la voluntaria "ajenidad" de Mazón entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando asumió el mando en el Cecopi.