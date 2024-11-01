Los motivos de la jueza para pedir imputar a Mazón: una "sobremesa interminable" mientras la población sufría un "auténtico infierno"

El auto de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra desmonta la pretendida falta de competencia del presidente de la Generalitat Valenciana para asumir el control de la catástrofe y señala que existen indicios penales en la voluntaria "ajenidad" de Mazón entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando asumió el mando en el Cecopi.
Hizo muy mal en estar a otras cosas, pero tu equipo debe funcionar cuando tú no estés, sea porque estás enfermo, de viaje, ilocalizable, muerto, o en el ventorro.
Pero es que además de tener un equipo paralizado (fallo estructural) desapareces (fallo puntual) y te dedicas a culpar a todos (fallo estratégico)...
Cuando se estrenaron las alarmas en Madrid, desde la derecha todo fueron criticas y ataques al gobierno central por "atentar contra la privacidad". Recuerdo la campaña que se hizo en contra de la alarma.
Es "curioso" que enviaran en Valencia la alarma tras terminar la jornada laboral, y no antes. Yo pienso que todo fue premeditado, o que tenia ordenes de no enviar la alarma hasta esa hora, para no cerrar empresas y comercios, de ahi la parsimonia en acudir al CECOPI y enviar la alarma.
Los incompetentes no quieren a nadie que les pueda hacer sombra o les haga "parecer estúpidos" por saber más que ellos de algo. Eso pone el listón muy bajo.
Hasta que hay que demostrarlo, pero mientras todo va bien
Y luego resulta que se fue a su casa a la una
La desfachatez absoluta
Y no olvidemos al partido que pide dimisiones a diario por cualquier cosa aunque no estén probadas y aunque no sean responsabilidad del que se lo pidan pero que luego aplaude a éste mamarracho
Es el PP