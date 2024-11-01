edición general
32 meneos
31 clics
Los motivos de la jueza para pedir imputar a Mazón: una "sobremesa interminable" mientras la población sufría un "auténtico infierno"

Los motivos de la jueza para pedir imputar a Mazón: una "sobremesa interminable" mientras la población sufría un "auténtico infierno"

El auto de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra desmonta la pretendida falta de competencia del presidente de la Generalitat Valenciana para asumir el control de la catástrofe y señala que existen indicios penales en la voluntaria "ajenidad" de Mazón entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando asumió el mando en el Cecopi.

| etiquetas: mazón , dana , imputar
23 9 0 K 159 Tribunales
14 comentarios
23 9 0 K 159 Tribunales
Comentarios destacados:      
ombresaco #2 ombresaco
Sigo pensando que realemente lo gordo es rodearse de un equipo de <pongaaquísuadjetivocalificativofavorito> que no sea capaz de mover un dedo mientras el jefe no está.

Hizo muy mal en estar a otras cosas, pero tu equipo debe funcionar cuando tú no estés, sea porque estás enfermo, de viaje, ilocalizable, muerto, o en el ventorro.

Pero es que además de tener un equipo paralizado (fallo estructural) desapareces (fallo puntual) y te dedicas a culpar a todos (fallo estratégico)...
11 K 124
#4 VFR
#2 De acuerdo en lo que dices, pero esos serían fallos políticos, no penales (el mentir como testigo si lo sería)
1 K 30
#6 girapomos
#4 yo creo que aquí puede haber negligencia, no solo errores.
1 K 15
#9 VFR
#6 Desde el momento que la responsable estaba allí no la veo, aunque él hubiera estado no hubiera estado al mando. Sí veo lo de sus embustes y negligencia política, pero no penal. Ahora veremos que opinan los que saben
0 K 20
thror #5 thror
#2 Todo el mundo esta dando por hecho que lo sucedido fue por ineptitud y no algo a proposito.
Cuando se estrenaron las alarmas en Madrid, desde la derecha todo fueron criticas y ataques al gobierno central por "atentar contra la privacidad". Recuerdo la campaña que se hizo en contra de la alarma.
Es "curioso" que enviaran en Valencia la alarma tras terminar la jornada laboral, y no antes. Yo pienso que todo fue premeditado, o que tenia ordenes de no enviar la alarma hasta esa hora, para no cerrar empresas y comercios, de ahi la parsimonia en acudir al CECOPI y enviar la alarma.
6 K 54
Gry #7 Gry
#2 Las personas competentes quieren gente competente en su equipo, particularmente que cubra sus carencias porque nadie sabe de todo.

Los incompetentes no quieren a nadie que les pueda hacer sombra o les haga "parecer estúpidos" por saber más que ellos de algo. Eso pone el listón muy bajo.
2 K 23
#11 VFR
#7 Es como en la blanca: valor se le supone.
Hasta que hay que demostrarlo, pero mientras todo va bien
0 K 20
camvalf #8 camvalf
#2 es facil, lo mismo que pasa en COX, tomar decisiones que lleven la contraria al líder, es perjudicial para tu futuro económico y recuerda que el impresentable ese público que en valencia iba a pasar nada, así que nada de alertas que me jodisen el polvo la comida.
0 K 13
pinzadelaropa #10 pinzadelaropa
#2 Llevo diciendo esto desde el mismo día de la DANA, lo que es imperdonable es que por motivos políticos y de amiguismo toda la estructura de emergencias dependiera de que él estuviera o no. Eso si, si él es el que ha hecho esa estructura y cobra un sueldo por ser RESPONSABLE, ahora lo que se le piden son responsabilidades, no solo a él claro, a la de emergencias, al de medio ambiente, a todos.
2 K 28
ombresaco #12 ombresaco
#10 Pero lo preocupante es que nadie insiste en eso, y se ceban con el ventorro. Eso me hace sospechar que es algo habitual
1 K 21
#13 VFR
#10 Creo que te equivocas en que dependían de que él estuviera o no
0 K 20
pinzadelaropa #14 pinzadelaropa
#13 Bueno, estar en el centro de mando o simplemente coger el tlf y dar el ok a que se lanzara la alarma. Como dice por ahí otro comentario yo es que creo que no se lanzó no por desidia o falta de atención sino por orden directa de que no se lanzara para no tragarse las palabras sobre los avisos a todos los móviles (y para no parar las empresas)
0 K 10
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A ver el hombre llego tarde y se fue pronto. Que uno va teniendo una edad.
1 K 32
DDJ #3 DDJ
#1 Hay un testigo que dijo "Esta va a ser una noche muy larga"

Y luego resulta que se fue a su casa a la una :palm:

La desfachatez absoluta

Y no olvidemos al partido que pide dimisiones a diario por cualquier cosa aunque no estén probadas y aunque no sean responsabilidad del que se lo pidan pero que luego aplaude a éste mamarracho

Es el PP
0 K 10

menéame