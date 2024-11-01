edición general
Empieza a ver la luz la documentación escondida de Madrid Network: 111 millones, cargos del PP, nobleza e incluso pseudoperiodistas

Empieza a ver la luz la información que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene sobre Madrid Network, el chiringuito que creó su antecesora Esperanza Aguirre y que fue una agencia de colocación para miembros del Partido Popular. Además, la firma dejó un pufo de 80 millones de euros procedentes del Estado que se ha ido haciendo un agujero cada vez más grande con el paso de los años. Tras mucho batallar, y con el beneplácito del Tribunal Supremo, la oposición madrileña empieza al fin a ver los resultados

comentarios
#3 Suleiman
Ahora empezara la operación fistrsciii, a ver con qué gilipolleces nos salen, con tal de tapar su mierda....
K
Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
Menuda charca.
K
eskape #4 eskape
Son una organización pensada para delinquir, y eso no es lo peor, lo realmente alucinante es la cantidad de gente que les da soporte. Mi amiga inglesa lo flipa en colores.
K
#6 Jotax
Si algún día deja de gobernar el PP la comunidad de Madrid espero que salgan todos los chanchullos que tienen montados.
K
#2 Paucat
Madrid está en el centro. En el centro de la corrupción.
K
#5 luckyy *
Esta bruja tiene acceso a los medios de comunicación soltando embustes y gilipolleces cuando debería estar en la cárcel
K

