Empieza a ver la luz la documentación escondida de Madrid Network: 111 millones, cargos del PP, nobleza e incluso pseudoperiodistas

Empieza a ver la luz la información que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene sobre Madrid Network, el chiringuito que creó su antecesora Esperanza Aguirre y que fue una agencia de colocación para miembros del Partido Popular. Además, la firma dejó un pufo de 80 millones de euros procedentes del Estado que se ha ido haciendo un agujero cada vez más grande con el paso de los años. Tras mucho batallar, y con el beneplácito del Tribunal Supremo, la oposición madrileña empieza al fin a ver los resultados