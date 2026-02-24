Para qué limitarte a difundir bulos fachas cuando puedes crearlos tú mismo. Esto es lo que debió pensar la "periodista" Rebeca Crespo, colaboradora en estercoleros fascistas como La Gaceta, Estado de Alarma, Telemadrid o ElToroTV.
Así que se arremanga y publica esto:
Con tan mala suerte de que hay alguien que le contesta esto:
Sí señores, es ella misma disfrazada. Fabricando de manera chapucera un bulo de mierda y pasando calor en el metro de Madrid.
Bochorno infinito. No digo vergüenza porque este tipo de humanos fachas carecen de este sentimiento. Este es el nivel que muestran una vez más los acólitos de Vox.