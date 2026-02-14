edición general
Cómo acabar con 30 años de odio al pobre: cuando acosar a una mujer y su hijo es una costumbre en el pueblo

Cuatro de los agresores, todos vecinos, están acusados de un delito de aporofobia. Dos de ellos llegaron a incendiar la casa de Carmen y Antonio con gasolina. Han ingresado esta semana en la cárcel. Desde finales del siglo pasado, algunos jóvenes "terminaban la fiesta yendo a la casa" para orinar, insultarles, hacer pintadas... El actual alcalde avisó a la Guardia Civil y ordenó poner una cámara para identificarles.

| etiquetas: madrid , torres de la alameda , aporofobia , odio , agresiones , familia
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Qué asco de escoria, qué maldad y falta de empatía. Se merecen toparse con uno peor que ellos y que les arruinen la vida.
neiviMuubs #3 neiviMuubs
Carmen y su hijo llevan "más de 30 años" sufriendo intimidaciones, insultos y acosos por parte de jóvenes del pueblo.

Los jóvenes del principio ni de coña lo eran por el final. Llevan siendo odiados por dos generaciones como poco.
#1 Mandri20
Mas que el odio, yo creo que lo que tiene la gente es asco y repugnancia hacia los pobres, casi como ver la peor versión de uno mismo y claro, genera rechazo.

El odio se reserva más para delincuentes y criminales, especialmente si son inmigrantes pobres.
antesdarle #4 antesdarle
#1 “insultaban a Carmen y Antonio, llamaban al timbre de su casa, hacían pintadas y orinaban en la puerta.” Te provoca rechazo y vas a orinar a su puerta? Si aquí los más guarros aún se creen superiores al resto. Ojalá les den una buena paliza en la cárcel.
