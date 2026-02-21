edición general
El Departamento de Justicia pillado in fraganti destruyendo pruebas del «chantaje» de Ghislaine Maxwell a Trump [Ing]

El manejo por parte del Departamento de Justicia de los «archivos Epstein» públicos se ha convertido en una prueba de transparencia gubernamental, pero se descubrió que estaba haciendo lo contrario. Un documento clave relacionado con las acusaciones contra Donald Trump desapareció brevemente de la base de datos pública y luego reapareció después de que los periodistas se dieran cuenta, lo que suscitó grandes dudas sobre si el Departamento de Justicia, como afirman los críticos, «fue sorprendido in fraganti destruyendo pruebas» que podrían ser…

#2 concentrado
Qué pardillos, en la calle Génova cuando desaparece una prueba no la traes de vuelta ni con el mejor rescatador del planeta.
#1 Jacusse
Conociendo la doble moral gringa preveo muchos problemas legales para aquellos del FBI que están con la labor de subir los archivos al servidor...
reithor #3 reithor
"el tema Epstein se ha convertido en un test de transparencia. " Y les pillan borrando datos.
