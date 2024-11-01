·
23
224 clics
224
clics
La trama política del 23-F y las listas para fusilar inmediatamente: escritores, músicos, artistas y periodistas
Delibes, Gala, Marsé, Aute, Miguel Ríos, Ana Belén, Bardem, Pilar Miró, Sacristán, Forges, Milá… una lista interminable.
23-f
fusilados
lista
actualidad
actualidad
#1
MiguelDeUnamano
Una lista que por lo visto llega a los 26 millones para algunos, la derecha necesita exterminar a la gente decente para no quedar en evidencia.
6
K
77
#3
smilo
#1
para ellos cualquier tipo de cultura que no sean los toros o la caza tiene que ser eliminada
2
K
46
#6
Andreham
#1
Que haya dudas de que haya cierto grupo político, militar y policial que tiene en un cajón un sobre sellado con una lista actualizada a 2026 se cotiza a 0,01.
1
K
23
#2
Meneanauta
*
Valga señalar que la lista la confeccionó la Brigada Político Social (funesta y temida policía secreta encargada de perseguir a los opositores en el franquismo).
La poli siempre en el lado bueno.
4
K
58
#4
Spirito
Muy patriotas los fascistas estos de banderita.
Por cierto, deben desclasificarse esos documentos del 23F y ver cuántos obispos había en ajo, por no decir todos.
3
K
43
#11
Tks4dTip
#4
Ojo, Tarancón estuvo amenazado.
0
K
7
#5
Desideratum
Sería extremadamente relevante conocer quiénes fueron estos potenciales asesinos:
"Según esta publicación fueron realizadas por las
Milicias Populares Patrióticas, miembros activistas y violentos escindidos de Fuerza Joven, Fuerza Nueva, Falange Primera Línea y Juventudes Nacional Revolucionarias
".
Igual esa puta escoria está ahora agarrada como sanguijuelas con crampones a las ubres de Vox.
2
K
34
#9
Sergio_ftv
*
Terrorismo, a la derecha se le debería caer la cara de vergüenza y exiliarse en el extranjero por ser los herederos ideológicos de los mayores terroristas y traidores de la historia de España.
A los cloaqueros equidistantes y centristas que últimamente menean noticias de izquierda no se pasarán por aquí, una cosa es maquillarse porque se avergüenzan de si mismos y otra cosa es reconocer lo que realmente son.
Edit: Se nombra al "Batallón Vasco Español", los verdaderos creadores de los GAL en la época de Suárez, por eso Anzar incumplió su promesa de destapar todo sobre los GAL, porque el núcleo era la derecha a la que pertenecía.
1
K
27
#10
concentrado
Viendo que en la lista hay personas como Cela, no es difícil imaginar que pretendían aniquilar a millones. Parece que a todos los que no llevaran grabados el yugo y las flechas en su culo.
0
K
20
#8
EvilPreacher
Se trata de la eliminación completa de la cultura. Como hicieron antes. Los primeros en caer fueron los maestros.
0
K
11
#7
anamabel
La típica purga
comunis....
0
K
9
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
