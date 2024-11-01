La maniobra de la brigada política del PP contra Podemos: "La persona que nos trae el documento me produce vértigo"

La grabación completa del encuentro que mantuvieron en 2016 un grupo de mandos de la Policía española con un exministro de Hugo Chávez en Nueva York revela el ‘modus operandi’ de la guerra sucia al partido que desarrolló la brigada política a las órdenes del último Gobierno del PP. Los policías españoles buscaban que Rafael Isea, antiguo titular de Finanzas en Venezuela, avalara un documento con el que poder atribuir a los fundadores de Podemos un supuesto delito fiscal.