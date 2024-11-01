edición general
La maniobra de la brigada política del PP contra Podemos: "La persona que nos trae el documento me produce vértigo"

La grabación completa del encuentro que mantuvieron en 2016 un grupo de mandos de la Policía española con un exministro de Hugo Chávez en Nueva York revela el ‘modus operandi’ de la guerra sucia al partido que desarrolló la brigada política a las órdenes del último Gobierno del PP. Los policías españoles buscaban que Rafael Isea, antiguo titular de Finanzas en Venezuela, avalara un documento con el que poder atribuir a los fundadores de Podemos un supuesto delito fiscal.

JanSmite #1 JanSmite
Pero resulta que vivimos en una dictadura, dice el PP… :palm: ¬¬
Papeo #2 Papeo *
El daño ya está hecho. Nunca un partido en democracia tuvo la persecución por lo civil o lo criminal, que ha tenido Podemos. Se comprase la casa que se comprase quien se la comprase. Fin.
Malinke #3 Malinke
Y después tiene delitos fiscales y corrupción los del PP a patadas y no pasa nada.
¿Hace falta decir de qué pie cojea esta supuesta democracia y Estado de derecho?
