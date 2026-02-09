edición general
Feijóo presidirá el Cártel Jalisco tras la caída de El Mencho

Feijóo presidirá el Cártel Jalisco tras la caída de El Mencho

La muerte del capo Nemesio Oceguera Cervantes, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha alterado el mapa del crimen organizado en México y, de forma inesperada, ha situado a España en el centro de las negociaciones para suceder al líder narco. Según se confirmaba esta mañana, todo parece indicar que será Alberto Núñez Feijóo el nuevo presidente del Cártel Jalisco, en virtud de sus «amistades de años» con personas clave en el negocio, entre ellas Marcial Dorado. «Es una enorme responsabilidad que me comprometo a hacer compatible con

21 comentarios
Comentarios destacados:        
Casiopeo #1 Casiopeo
Si no ha sido presidente del cártel es por que no quiere..
26 K 256
#7 Pájaroloco
#1 Qué nivel de aporte!
1 K -4
Savatage51 #10 Savatage51
#7 a mí me ha gustado. De hecho me lo ha quitado por segundos
1 K 15
Casiopeo #20 Casiopeo
#7 Qué critica más acertada la tuya, aquí cuelgan una noticia superseria y nosotros de cachondeo...
0 K 15
Rogue #2 Rogue *
Se va a poner celoso Marcial Dorado
5 K 78
IkkiFenix #6 IkkiFenix
Pues le veo más futuro que como presidente del PP, además tiene experiencia
3 K 45
Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
No es competente ni para eso.
2 K 31
cocolisto #3 cocolisto
Que tenga cuidado con el yate que últimamente los bombardean.
1 K 30
Supercinexin #4 Supercinexin
#3 Feijóo puede estar tranquilo: su yate es de derechas, o sea, compañero, coño.
4 K 71
#5 soberao
#3 El Juan Sebastian el Gramo va a estar por la zona en estos meses y a ver como escapan este año... www.exteriores.gob.es/Embajadas/puertoespana/es/Comunicacion/Noticias/
4 K 53
rafran #13 rafran
liderar el cártel no será un impedimento para seguir ejerciendo de presidente del Partido Popular, formación «cuyas dinámicas de funcionamiento interno son homologables», en palabras del político gallego

xD
2 K 27
#14 jamon_de_jaboogie
El Mundo Today elige a frijoloto para hacer caricatura de esta noticia? Venga ya, no tenían a mano a uno que se rodeara de cocainómanos, proxenetas, tramas de mordidas, rescates express, violadores o una madames de sauna? La dejan botando...
1 K 22
Duke00 #16 Duke00
#14 Miguel Ángel Rodríguez es más de mandar desde las sombras, no pegaría tanto en la noticia de EMT.
3 K 34
#17 zastiu
#16 para eso está el oktoday, por si no te hacen gracia las bromas de tu sesgo
1 K 9
Expat_Guinea_Ecuatorial #18 Expat_Guinea_Ecuatorial
#14 Y con un ministro que quito el cuerpo de choque contra el narco en el Estrecho
0 K 11
josde #9 josde
Experiencia tiene, ademas puede llamar para que le asesore su amigo Marcial. xD xD xD
0 K 20
woody_alien #15 woody_alien
¿Feijoo entre los narcos merikanos? Duraría menos que el vicepresidente de Vox en una reunión del Ku Klux Klan.
0 K 11
FunFrock #19 FunFrock
¿Y esto que gracia tiene?
0 K 10
#11 jaramero
Que nooo, que no lo presidirá porque no quiere :troll:
0 K 7
#12 Cilantro
Ya le gustaría.
0 K 7
#21 Jesucripto
¿Entonces aquello no era crema de protector solar sino pasta de coca? :troll:


