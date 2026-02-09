Feijóo presidirá el Cártel Jalisco tras la caída de El Mencho

La muerte del capo Nemesio Oceguera Cervantes, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha alterado el mapa del crimen organizado en México y, de forma inesperada, ha situado a España en el centro de las negociaciones para suceder al líder narco. Según se confirmaba esta mañana, todo parece indicar que será Alberto Núñez Feijóo el nuevo presidente del Cártel Jalisco, en virtud de sus «amistades de años» con personas clave en el negocio, entre ellas Marcial Dorado. «Es una enorme responsabilidad que me comprometo a hacer compatible con