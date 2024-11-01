edición general
Una de cada tres viviendas públicas investigadas en Alicante no tiene a nadie empadronado

El Ayuntamiento de Alicante ha informado de que 46 de las 140 viviendas públicas de la Playa de San Juan cuya adjudicación es objeto de investigación judicial carecen de personas empadronadas en ellas. sí lo ha trasladado este martes la portavoz municipal, Cristina Cutanda, del PP, con los datos obtenidos tras la inspección de la policía local a la promoción residencial Les Naus donde se han observado "indicios" de numerosas irregularidades

Aokromes #1 Aokromes
expropiense, sin devolver el dinero pagado.
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Empadronados igual no, pero enladronados parece que hay bastantes.
Kantinero #2 Kantinero
Se sabe si han denunciado ya este tinglado la buene gente de Manos limpias y Hazte oír?
Desconozco, lo mismo se les ha olvidado, están bastante liados con Begoña
