Una de cada tres viviendas públicas investigadas en Alicante no tiene a nadie empadronado

El Ayuntamiento de Alicante ha informado de que 46 de las 140 viviendas públicas de la Playa de San Juan cuya adjudicación es objeto de investigación judicial carecen de personas empadronadas en ellas. sí lo ha trasladado este martes la portavoz municipal, Cristina Cutanda, del PP, con los datos obtenidos tras la inspección de la policía local a la promoción residencial Les Naus donde se han observado "indicios" de numerosas irregularidades