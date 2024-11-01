edición general
Diez minutos y 11.000 euros: el coste del pregón de Mario Vaquerizo por el Carnaval desata críticas en Ciudad Real

La portavoz del PSOE critica el coste del pregón y cuestiona el contenido de la intervención del artista, al que acusa de desconocer la ciudad y de no completar el acto

Andreham
Este infame hizo EXACTAMENTE lo mismo en el pregón de Elche, literalmente la misma crítica.

También gobierna el PP.
25
#8 tropezon
#1 En cambio en Cádiz, Manu Sanchez (humorista y presentador de Canal Sur) se tiró 3 horas de pregón.
Le dio tiempo a todo, incluida una sátira de Franco.
Y, para terminar, le pidió matrimonio a su pareja y subió el alcalde (del PP) y los casó allí mismo.

No se lo que cobró, aunque mirando por ahí todo el evento costaba 72000, y chatgpt dice que otros años han cobrado entre 10000 y 30000.

PD: Ha superado un cáncer hace poco, y bastantes veces ha salido públicamente a dar gracias a la sanidad pública por ello, como en las campanadas. Supongo que lo del matrimonio ahora venía por el apoyo de su mujer.
4
Kantinero
Como sois, siempre criticando, tiene que comprar pisos y la cosa esta muy mal
www.elcorreo.com/gente-estilo/mario-vaquerizo-desvela-seis-pisos-gran-
11
#5 jaramero
Y qué habrá hecho para que le den ese dinero público por hacer nada?
5
Deviance
#5 Publicidad y bombo a los fascistas. Eso hace.
2
TipejoGuti
Cada vez que lo veáis pensad mal.
Sí alguien quiere saber lo que es un pregón de Carnaval en condiciones que mire el de Manu Sánchez en el carnaval de Cádiz.
Aunque hay que ser sinceros, el pregón de Manu sale por los 60 ó 70 pavos y joder...cada euro lo vale. Es un espectaculo de varias horas con escenas de artistas que son historia del Carnaval, con un contenido absolutamente perfecto para el contexto y la ciudad y demostrando un talento que lo flipé cuando lo vi. Este tío es carnaval puro.…   » ver todo el comentario
4
#7 muerola
Que vergüenza
1
#3 Albarkas
Como para hablar mal de los que le pagan muy bien.
1
#9 Suleiman
Los pisos no se pagan solos....
0
chemari
Y que se utilice a este payaso para representar a Madrid... lo siento por los madrileños. Pero haber votao mejor
0
Tannhauser
Si la gente se deja robar por el retrasado éste obtiene lo que se merece, ¿dónde está el problema?
0
Gandark_S1rk
quien coño es este tio y a cuantos se la ha chupado en el pp para que le den tanto dinero?
0

