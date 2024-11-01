Diez minutos y 11.000 euros: el coste del pregón de Mario Vaquerizo por el Carnaval desata críticas en Ciudad Real

La portavoz del PSOE critica el coste del pregón y cuestiona el contenido de la intervención del artista, al que acusa de desconocer la ciudad y de no completar el acto
| etiquetas: 11.000 , euros , coste , pregón , mario vaquerizo , ciudad real , carnaval
También gobierna el PP.
Le dio tiempo a todo, incluida una sátira de Franco.
Y, para terminar, le pidió matrimonio a su pareja y subió el alcalde (del PP) y los casó allí mismo.
No se lo que cobró, aunque mirando por ahí todo el evento costaba 72000, y chatgpt dice que otros años han cobrado entre 10000 y 30000.
PD: Ha superado un cáncer hace poco, y bastantes veces ha salido públicamente a dar gracias a la sanidad pública por ello, como en las campanadas. Supongo que lo del matrimonio ahora venía por el apoyo de su mujer.
www.elcorreo.com/gente-estilo/mario-vaquerizo-desvela-seis-pisos-gran-
Sí alguien quiere saber lo que es un pregón de Carnaval en condiciones que mire el de Manu Sánchez en el carnaval de Cádiz.
Aunque hay que ser sinceros, el pregón de Manu sale por los 60 ó 70 pavos y joder...cada euro lo vale. Es un espectaculo de varias horas con escenas de artistas que son historia del Carnaval, con un contenido absolutamente perfecto para el contexto y la ciudad y demostrando un talento que lo flipé cuando lo vi. Este tío es carnaval puro.… » ver todo el comentario