La familia de un fallecido demanda al SAS tras acudir 42 veces al médico hasta que le diagnosticaron cáncer cuando era tarde

Tenía problemas digestivos previos como pólipos en el colon, pero la previsión de 2018 no se llevó a cabo y desde entonces, hasta 2024, acudió muchas veces a centros médicos con dolores abdominales, según la demanda. Murió a los tres meses del diagnóstico
La revisión prevista para 2018 no se llevó a cabo. Entre ese año y 2024 acudió en al menos 42 ocasiones a distintos centros dependientes del SAS por dolor abdominal persistente y otras molestias digestivas, sin que, según el letrado, se realizaran pruebas complementarias para descartar una patología oncológica.
Que pesadilla y que impotencia.