La familia de un fallecido demanda al SAS tras acudir 42 veces al médico hasta que le diagnosticaron cáncer cuando era tarde

Tenía problemas digestivos previos como pólipos en el colon, pero la previsión de 2018 no se llevó a cabo y desde entonces, hasta 2024, acudió muchas veces a centros médicos con dolores abdominales, según la demanda. Murió a los tres meses del diagnóstico

| etiquetas: sas , sanidad pública , andalucía , servicio andaluz de salud
5 comentarios
Ze7eN #1 Ze7eN *
Durante más de seis años no se practicaron pruebas diagnósticas esenciales, en especial colonoscopias de seguimiento protocolizadas, pese a los antecedentes médicos del paciente y a la persistencia de síntomas abdominales.

La revisión prevista para 2018 no se llevó a cabo. Entre ese año y 2024 acudió en al menos 42 ocasiones a distintos centros dependientes del SAS por dolor abdominal persistente y otras molestias digestivas, sin que, según el letrado, se realizaran pruebas complementarias para descartar una patología oncológica.

Que pesadilla y que impotencia.
3 K 54
Asimismov #2 Asimismov
El número de fallecidos por cáncer en Andalucía es superior en todo tipo de cáncer al resto de las autonomías.
2 K 36
#3 hokkien
#2 desgraciadamente es lo que han votado los andaluces. Espero que cambien a raiz de estos acontecimientos y otros similares.
0 K 9
josde #4 josde
#2 Y mas con la dejadez que han hecho con el cáncer de mama de la mujeres, van a caer una cuantas, Moreno y sus trapisondas tan chulos.
0 K 20
#5 tierramar
El dinero es para ellos y sus amigos ellibre.es/despilfarro-de-dinero-publico-en-el-gobierno-andaluz-viii-c Por dios, pensar que van a despilfarrar el dinero publico en las necesidades de la sanidad publica. A quien se le ocurre?, sólo a nosostros los contribuyentes!!
0 K 13

