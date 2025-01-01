edición general
Más de 40 pacientes esperan camas en las Urgencias del Juan Ramón Jiménez

Huelva presenta una sanidad pública lamentable. La clínica Blanca Paloma, cerrada desde hace años. Y los hospitales Vázquez Díaz e Infanta Elena, infrautilizados. ¿Por qué? Falta personal y faltan recursos técnicos y materiales. Por tanto, el único centro hospitalario que trabaja a revienta calderas es el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez (HUJRJ). «Hay más de 40 ingresos pendientes procedentes de Urgencias y han tenido que abrir la planta del Hospital de Día para ingresar a algunos».Profesionales al límite: una sobrecarga laboral extr

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Pues eso, que les toca ser pacientes.
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Puto perro que obliga al PP a subvencionar la sanidad privada y a dejar a los usuarios de la publica en la puta mierda para que sus amiguetes se ultraforren. Menos mal que podemos votar al PP para que esto no pase más...
Chinchorro #4 Chinchorro
Pero eso les pasa porque son pobres.
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
Más de 40 pacientes esperan a Juan Ramón Jiménez en las Urgencias de Camas
Io76 #5 Io76
Se van a morir igual.
