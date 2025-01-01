Más de 40 pacientes esperan camas en las Urgencias del Juan Ramón Jiménez

Huelva presenta una sanidad pública lamentable. La clínica Blanca Paloma, cerrada desde hace años. Y los hospitales Vázquez Díaz e Infanta Elena, infrautilizados. ¿Por qué? Falta personal y faltan recursos técnicos y materiales. Por tanto, el único centro hospitalario que trabaja a revienta calderas es el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez (HUJRJ). «Hay más de 40 ingresos pendientes procedentes de Urgencias y han tenido que abrir la planta del Hospital de Día para ingresar a algunos».Profesionales al límite: una sobrecarga laboral extr
| etiquetas: sas , sos sanidad publica andaluza , destrucción sanidad publica