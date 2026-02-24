·
4
meneos
215
clics
Un vídeo inédito muestra el momento exacto en que empezó el incendio que mató a 41 personas en Suiza
Una bengala roza el techo y desata el fuego que acabó con la vida de 41 personas en Año Nuevo; los dueños del bar están bajo medidas cautelares ...
|
etiquetas
:
suiza
,
incendio
,
año nuevo
1 comentarios
#1
Grahml
Viendo este vídeo me he sentido como el niño del sexto sentido.
3
K
53
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
