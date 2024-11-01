edición general
27 meneos
43 clics
Donald Trump supone una amenaza a la civilización [ENG]

Donald Trump supone una amenaza a la civilización [ENG]

Las políticas internas y exteriores de Trump —que abarcan desde su intento de golpe de Estado contra Estados Unidos hace cinco años, pasando por su incursión en Venezuela el pasado fin de semana, hasta sus actuales amenazas contra Cuba, Colombia y Groenlandia— socavan el derecho interno y el derecho internacional. Pero eso no es todo. Amenazan lo que entendemos por civilización.

| etiquetas: donald trump , amenaza , civilización , venezuela , groenlandia
22 5 0 K 271 actualidad
8 comentarios
22 5 0 K 271 actualidad
Cosmos1917 #2 Cosmos1917 *
Trump solo es su cara visible. Pensar que el problema es Trump es no entender nada. Se les cae el imperio y tienen una guerra civil a las puertas, hacen lo único que pueden hacer y han hecho todos los imperios en su caída, arrastrar al resto a su infierno para intentar ganar tiempo y rezar que las otras fuerzas emergentes cometan varios errores estratégicos.

Esto es una estrategia imperial que va más allá de nombres, la única diferencia entre Biden y Trump es que este último es más gañán y un bocazas.
10 K 100
#3 Tecar
Trump representa a una élite de mega millonarios con un nivel de vida estratosférico que para mantener necesitan los recursos de medio planeta.
Y ese es el problema para la civilización: el fascismo, el capitalismo y la desigualdad.
No Trump, que cuando desaparezca vendrá otro igual o peor.
4 K 46
A.more #6 A.more
Más que los chinos y que Putin. Este es el verdadero peligro mundial
1 K 25
#7 pascuaI
Trump sólo se diferencia de sus predecesores (y sucesores, si hay) en que este no miente y no intenta engañar a nadie. En lo demás no cambia nada.
2 K 25
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7

Y en el tempo. Mientras que los otros hacían las cosas a más largo plazo (lo de Ucrania no viene de Trump, viene como poco de Obama) este lo quiere todo para ya. Y como diría Piedrahita: Dios hizo el mundo en seis días ... y eso se nota.
0 K 16
nemeame #5 nemeame
Estamos todos de acuerdo. Solo falta actuar en consecuencia. Las sanciones económicas como las que se impusieron acertadamente a Rusia para cuando?
1 K 13
Islamotransfeministe #1 Islamotransfeministe
Si, pero ya está Irene montero al frente de podemos. Se puso a toda prisa sin hacer primarias para este menester.
Así que no hay mucho tampoco de lo que preocuparse.
En Google esta el momento.
5 K -7

menéame