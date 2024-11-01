Donald Trump supone una amenaza a la civilización [ENG]

Las políticas internas y exteriores de Trump —que abarcan desde su intento de golpe de Estado contra Estados Unidos hace cinco años, pasando por su incursión en Venezuela el pasado fin de semana, hasta sus actuales amenazas contra Cuba, Colombia y Groenlandia— socavan el derecho interno y el derecho internacional. Pero eso no es todo. Amenazan lo que entendemos por civilización.
| etiquetas: donald trump , amenaza , civilización , venezuela , groenlandia
Esto es una estrategia imperial que va más allá de nombres, la única diferencia entre Biden y Trump es que este último es más gañán y un bocazas.
Y ese es el problema para la civilización: el fascismo, el capitalismo y la desigualdad.
No Trump, que cuando desaparezca vendrá otro igual o peor.
Y en el tempo. Mientras que los otros hacían las cosas a más largo plazo (lo de Ucrania no viene de Trump, viene como poco de Obama) este lo quiere todo para ya. Y como diría Piedrahita: Dios hizo el mundo en seis días ... y eso se nota.
Así que no hay mucho tampoco de lo que preocuparse.
