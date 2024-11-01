Donald Trump supone una amenaza a la civilización [ENG]

Las políticas internas y exteriores de Trump —que abarcan desde su intento de golpe de Estado contra Estados Unidos hace cinco años, pasando por su incursión en Venezuela el pasado fin de semana, hasta sus actuales amenazas contra Cuba, Colombia y Groenlandia— socavan el derecho interno y el derecho internacional. Pero eso no es todo. Amenazan lo que entendemos por civilización.