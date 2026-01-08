edición general
Dinamarca confirma que responderá militarmente si EEUU decide atacar Groenlandia

Los soldados daneses deben abrir fuego incluso sin órdenes si tropas de EE.UU. intentan capturar Groenlandia por la fuerza, según una directiva de 1952 que el Ministerio de Defensa de Dinamarca confirmó que sigue vigente, informaron medios nacionales.

#6 Alcalino *
Para todos los que vengan a decir tonterías:

Está claro que los soldados de Dinamarca no tienen ninguna posibilidad de ganar a EEUU, y Dinamarca lo sabe, pero ese no es el objetivo de la declaración.

El objetivo de Dinamarca es dejar claro que en caso de invasión, habrá sangre.

Y si hay sangre el vuelco en el tablero geopolítico será total.
1
#3 Dav3n *
Dinamarca contra EEUU... xD

Saltará el artículo 5? Porque sino, no lo veo eh?

Aisssss, esto es la peor pesadilla que los NAFO podían esperar :-D

Auguro una epidemia de problemas vertebrales debido a las piruetas argumentales :popcorn:

PD: aunque también podría suponer la extinción de los bots que hasta ahora no se perdían ni una fiesta, últimamente los veo muy de perfil, no? :troll:
0
placeres #7 placeres
Es todo puro teatro. Tiene una marina muy inferior a la española, aunque sepa navegar en el ártico proyección a largo plazo poquita además, la baja densidad de población y las condiciones climáticas de Groenlandia harían muy difícil una guerra de guerrillas.

En caso de un conflicto, la situación sería unilateral (Las apetencias por la isla son muy anteriores a Trump este solo lo esta acelerando para ganarse un lugar en la historia). Lo único que podrían conseguir sería negociar con Europa el alcance de las sanciones que se impondrían, pero poco más, pero ni en broma se aproximarian a las sanciones que hay con Rusia.
0
#9 Alcalino *
#7 si hay sangre, crees que se quedará en unas pequeñas sanciones?

Si hay sangre es el fin de la OTAN, de la ONU y de la relación de aliados entre EEUU y Europa
0
#10 mam23
#9 ya buscarán en Europa la forma de justificarlo.
0
#8 daniMate
Podrían empezar por expulsar las bases americanas de su territorio.

EEUU es un agente hostil.

Tenerlo allí sobre el terreno es tener un virus latente en tu organismo esperando a que se convierta en enfermedad.
0
Ramsay_Bolton #2 Ramsay_Bolton
que van a decir?, que si les atacan no van a hacer nada?.
Pero la realidad es que cuando ves los bombarderos B2 volando por tu territorio, pues te lo piensas...
0
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 Por lo menos lo han dicho, hasta ahora el resto de representantes se ha puesto tan de perfil que parecen sacados de un jeroglífico.
3

