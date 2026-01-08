Dinamarca confirma que responderá militarmente si EEUU decide atacar Groenlandia

Los soldados daneses deben abrir fuego incluso sin órdenes si tropas de EE.UU. intentan capturar Groenlandia por la fuerza, según una directiva de 1952 que el Ministerio de Defensa de Dinamarca confirmó que sigue vigente, informaron medios nacionales.
Está claro que los soldados de Dinamarca no tienen ninguna posibilidad de ganar a EEUU, y Dinamarca lo sabe, pero ese no es el objetivo de la declaración.
El objetivo de Dinamarca es dejar claro que en caso de invasión, habrá sangre.
Y si hay sangre el vuelco en el tablero geopolítico será total.
Saltará el artículo 5? Porque sino, no lo veo eh?
Aisssss, esto es la peor pesadilla que los NAFO podían esperar
Auguro una epidemia de problemas vertebrales debido a las piruetas argumentales
PD: aunque también podría suponer la extinción de los bots que hasta ahora no se perdían ni una fiesta, últimamente los veo muy de perfil, no?
En caso de un conflicto, la situación sería unilateral (Las apetencias por la isla son muy anteriores a Trump este solo lo esta acelerando para ganarse un lugar en la historia). Lo único que podrían conseguir sería negociar con Europa el alcance de las sanciones que se impondrían, pero poco más, pero ni en broma se aproximarian a las sanciones que hay con Rusia.
Si hay sangre es el fin de la OTAN, de la ONU y de la relación de aliados entre EEUU y Europa
EEUU es un agente hostil.
Tenerlo allí sobre el terreno es tener un virus latente en tu organismo esperando a que se convierta en enfermedad.
Pero la realidad es que cuando ves los bombarderos B2 volando por tu territorio, pues te lo piensas...