Vox saluda que Trump prohíba a empresas comprar viviendas, pero Sumar le recuerda que lo rechazó en el Congreso El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha saludo la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para prohibir a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares. La reacción ha provocado el reproche del portavoz de Vivienda de Sumar en la Cámara Baja, Alberto Ibáñez, puesto que los de Santiago Abascal votaron en contra de una propuesta similar en el Congreso en noviembre de 2025.

powernergia #2 powernergia
Pelotas, lameculos y tontos, lo tienen todo.
27 K 240
Spirito #12 Spirito
#2 Y malos, con bastante maldad.
5 K 56
#27 Hynkel
#2 Así apartaron a Ortega Smith. Por defender, entre otras cosas, que por muy de acuerdo que estén con Trump en muchas cosas, un patriota español no le lame la bota a nadie de fuera.
1 K 10
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Vox: "NO MAS INMIGRANTES"
Vox tambien: Programas para atraer expats e inmigrantes que suben los precios y tiran a trabajadores de sus barrios

Como decía Adam Smith, los empresarios tienen un interés en engañar y oprimir a la comunidad para beneficio propio
17 K 165
Skiner #5 Skiner *
#1 La hipocresía habitual de esta gentuza, para hacer el Tweet fácil te digo lo que quieras.
Luego cuando voto te la meto doblada y voto contra todos, defendiendo a los ricos y los lobbys.
4 K 45
Findeton #8 Findeton
#5 Como liberal libertario, condeno absolutamente esta medida intervencionista/socialista de Trump.

Cuando Trump hace bien algo, lo aplaudo (por ejemplo el tiranicidio a Maduro). Y cuando hace mal, lo condeno.
6 K -44
LeDYoM #15 LeDYoM *
#8 Pues es un ataque al libre mercado también.
El libre mercado de las drogas.
De "El Cartel de Sus Santos Cojones", creo que era.
4 K 38
Findeton #17 Findeton
#15 Si, pero tiene prioridad el derecho a la vida y el régimen de Maduro ha asesinado a 10mil personas (Pinochet mató a unas 3200) y torturado a 30mil. Ergo, lo más importante es ejecutar el tiranicidio, es decir deponer al tirano (cualquiera puede hacerlo, el que pueda que haga).
0 K 8
#22 Jesucripto
#17 ¿El derecho a la vida por encima del mercado (y la propiedad privada)?
¡Eres un opositor comunista! :troll:
7 K 72
Findeton #25 Findeton
#22 Tu primera propiedad (intransferible) es tu cuerpo. Por supuesto que los liberales defendemos la vida, cualquier atentado a tu cuerpo es un atentado a tu propiedad.
0 K 8
devilinside #41 devilinside
#25 ¿Y los autoinfligidos? Es para mi amigo liberal, Escohotado
0 K 12
Findeton #44 Findeton *
#41 El DERECHO de propiedad es un derecho, no un deber. Tienes derecho a controlar cómo otras personas se relacionan con tu propiedad. Tú en cambio tienes el derecho de uso y abuso de dicha propiedad. Por tanto, si, puedes tomar las drogas que quieras, siempre que no afecte a la propiedad (incluyendo cuerpo) de otros.

Nota: The Roman law defined property as "the right to use and abuse one's own within the limits of the law"

en.wikipedia.org/wiki/Right_to_property
0 K 8
devilinside #49 devilinside
#44 ¿Y el aborto?
0 K 12
Findeton #51 Findeton
#49 No es un tema exactamente liberal, depende de cuándo consideres al feto persona con derechos. Por tanto habrá liberales que estén a favor, en contra y en posiciones intermedias.
0 K 8
devilinside #54 devilinside
#51 Bueno, ahí discrepas con Escohotado
0 K 12
llorencs #55 llorencs *
#25 que opinas de Rothbard y su política de abandonar a la prole? Y dejarla morir por inanición?
0 K 10
Findeton #70 Findeton
#55 No estoy de acuerdo con Rothbard en ese punto. Los padres son quienes han creado al niño con sus acciones y por tanto son responsables de su bienestar hasta que el niño se pueda valer por si mismo.
0 K 8
llorencs #75 llorencs
#70 Vale, al menos eres menos psicopata que él. Punto a favor para ti.
0 K 10
Jack29 #33 Jack29 *
#17 Por qué MIENTES?
No has dado ninguna fuente de ese dato de Maduro. Te lo reproché en otro comentario. Ahora sigues volviendo a dar un dato arbitrario y mintiendo con la cifra de Pinochet.
Aqui tienes un artículo que sirve de fuente sobre las victimas de Pinochet, cifradas MÍNIMO en 38k asesinados.
NO MIENTAS para defender tu posición equivocada.
www.bbc.com/mundo/noticias/2011/08/110818_chile_pinochet_victimas_tort
1 K 17
Findeton #34 Findeton
#33 38k víctimas no son 38k asesinados. Yo dije igualmente 10k asesinados y 30k torturados en Venezuela, lo cual sigue siendo más de 38k que tú mencionas.
0 K 8
Jack29 #37 Jack29
#34 "Se calcula que en este país más de 30.000 personas fueron "desaparecidas" por los cuerpos del Estado entre 1976-1983, como parte de la llamada "guerra sucia" que efectuaron los gobiernos militares de la región (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) contra activistas de izquierda."
0 K 7
Jack29 #40 Jack29 *
#34 y Aqui tienes fuentes de la ONU, asesinados por regimen de Maduro. Unos 300, 100 veces menos que tu cifra de 30k (conste que me sigue pareciendo horrible y una salvajada)
www.infobae.com/venezuela/2026/01/04/represion-exodo-y-crisis-economic
0 K 7
Findeton #42 Findeton
#40 Uff, la ONU, gran fuente. En cualquier caso, era un tirano y por tanto el tiranicidio es legítimo.
0 K 8
LeDYoM #35 LeDYoM
#17 Tus cifras son un poco bluf.
Respecto a que "el que pueda hacer, que haga" sabemos que esa os la sabeis, no te preocupes.
0 K 10
Findeton #38 Findeton
#35 El que pueda hacer tiranicidio, que lo haga. De eso va el tiranicidio.
0 K 8
LeDYoM #62 LeDYoM *
#38 ¿Y a todos todos los tiranos?
¿A ver si va a resultar que los que dicen que hacen tiranicidio sólo quieren colocar el suyo?
Por cierto, que tiene prioridad, el derecho a la vida o el derecho a la propiedad privada?
0 K 10
Findeton #69 Findeton
#62 Obviamente estoy a favor del tiranicidio para todos los tiranos. Quien pueda, que lo haga y yo lo apoyaré en ese caso. Siempre que sea eso, un tirano.
0 K 8
LeDYoM #72 LeDYoM
#69 Yo considero a Trump un Tirano. Y a Nethanyahu, y a Putín.
Y a algunos más.
¿Cuál ha de ser el orden?
0 K 10
Findeton #73 Findeton
#72 Tú puedes considerar lo que quieras en tu postverdad donde te inventas la realidad. La realidad es que Trump ganó las elecciones, y en noviembre hay elecciones mid-term donde se renueva todo el congreso americano, tras lo que Trump podría perder mucho poder si así lo quieren los norteamericanos, y en 3 años habrá elecciones presidenciales.
0 K 8
Fumanchu #43 Fumanchu
#17 ¿Derecho a la vida? Pero si han bombardeado una ciudad, si lo de Palestina le ha parecido debuty, siempre se hablan de los muertos del comunismo y nunca de los muertos del capitalismo, afortunadamente soy anarquista y cuando un anarquista mata no lo esconde.
0 K 6
Findeton #46 Findeton
#43 Muy mal por las muertes civiles. Sobre los 32 cubanos que eran militares cubanos a las órdenes de la dictadura cubana, la verdad no tengo mucha pena por ellos aunque lo siento por sus familias.
0 K 8
Fumanchu #48 Fumanchu
#46 ¿No era el derecho a la vida lo más importante?
1 K 12
Findeton #52 Findeton *
#48 Al tirano se le mata porque es justo, en legítima defensa. Si hay víctimas colaterales (y ahí no entran los militares cubanos ni venezolanos), es un tiranicidio imperfecto, como es el caso. Pero es mejor un tiranicidio imperfecto a que siga el tirano en el poder. Recordemos que el régimen ya ha matado a 10mil personas y torturado a 30mil.
0 K 8
#66 Dimedequepresumes *
#17 no cuentas los desaparecidos de pinochet , se te ha pasado. :-D
0 K 6
Andreham #16 Andreham
#8 Lo de Maduro es pura hipocresía según tu ideología y siendo un chaval que estudia ADE y se cree que va a nadar en millones tiene un pase; pero es curioso cómo te esfuerzas en literalmente estar en el lado malo de todas las decisiones xD

La medida de Trump habrá que verla, la verdad, ojalá y sea cierto que ahora en breves me toca a mi invertir en vivienda en USA.
2 K 21
Findeton #18 Findeton
#16 El tiranicidio ya lo defendía Juan de Mariana en 1599. Liberal pura cepa.
0 K 8
#45 Nusku *
#18 Juan De Mariana ni incitaba a matar gobernantes, ni justificaba el asesinato político como método normal, ni llamaba a la acción violenta, ni legitimaba conspiraciones por motivos ideológicos.

Cada vez tengo más claro que no tienes ni puñetera idea de nada!

Eres un fantasma!
1 K 19
Findeton #50 Findeton *
#45 Juan de Mariana efectivamente sí dijo que "es justo matar al tirano". Y eso que a Maduro ni lo mataron, lo van a juzgar. Si se le puede deponer sin matarlo, mejor. Pero si no hay otro modo, pues se le mata y ya está.
0 K 8
#53 Nusku
#50 Ni lo dijo como consigna política ni como legitimación general.

Estoy seguro que no habías oído hablar nunca de él hasta ahora.
0 K 13
Findeton #57 Findeton
#53 ¿What? xD Por supuesto que había oído hablar de Juan de Mariana, si el INSTITUTO Juan de Mariana ha sido presidido por Rallo, ha dado premios a Rallo y Milei entre otros etc.
0 K 8
#21 Jesucripto
#8 ¿Derrocar a Maduro no te parece intervencionista? :troll: :troll:
0 K 6
Findeton #23 Findeton
#21 El tiranicidio es liberal, te lo explica Juan de Mariana en su libro de 1599 "Del tiranicidio".
0 K 8
ostiayajoder #29 ostiayajoder
#23 Entonces matar a Trump es liberalismo?
0 K 8
#26 DenisseJoel
#8 Y seguro que cuando Maduro hace bien algo, también lo aplaudes. Por cierto, ¿ya has opinado sobre lo de que Trump apoye disparar por la espalda a quienes huyen de su Gestapo?
1 K 21
Nómada_sedentario #28 Nómada_sedentario
#8 pero es que tu eres coherente.
Errado, si, pero coherente :troll:
0 K 10
#67 Zeremiel
#28 Na, todo suargumento descansa sobre "Maduro es un Tirano" algo bastante pueril, si y digo que Trump es un tirano segun su razonamiento ya estoy legitimado para matarle, es simple y llanamente pensamiento infantil liberal, nada mas.
0 K 7
#39 cosko
#8 Pocas cosas hace Trump que no sean intervencionistas. De hecho, ahora mismo no recuerdo ninguna.
0 K 6
llorencs #47 llorencs *
#8 No, como corpofeudalista. Tú eres corpofeudalista. No eres libertario.
0 K 10
#74 AGlC
#8 Cuando TU crees que algo está mal, lo dices, ok. Me parece estupendo.
0 K 7
sotillo #9 sotillo
#5 Les van a hacer un Machado su amigo Trump por pelotas lameculos
0 K 11
kevers #20 kevers
#9 o un sándwich danés. Roma no paga traidores.
1 K 23
#24 Perete78 *
#1 Vox es aporofóbo, sin más.
0 K 7
#64 NoMeVeas *
#1 Relacionada:
x.com/Ruffino_Lorenzo/status/2008833249288786114
Meloni ha incrementado el numero de inmigrantes en Italia.
1 K 28
Olepoint #6 Olepoint
Uy, pues veran los cazurros de los tractores cuando se enteren que en Europa VOX ha votado para que reduzcan las ayudas al campo un 33%... ¡¡¡ Verás que risa !!!!

Uy, no, que ya no me acordaba que son los cazurro-votantes de VOX, que viven en su mundo "para-lelos" y la realidad no tiene nada que ver con ellos.
10 K 87
Ah_no_nimo #7 Ah_no_nimo *
Esta mañana me preguntaba a ver como iba a defender VOX esta medida.

Queda claro que la respuesta es siempre sin despeinarse. Les suda la polla todo. Lo mismo mañana los tenemos quemando banderas españolas.
6 K 48
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Es que su amo aún no se había pronunciado al respeto, ahora ya lo tienen claro.
3 K 46
#11 Sigo_intentandolo
Dado que sus votantes no miran ni el "programa" ni sus votaciones... se la suda todo...

Y el la Cope nunca van a hablar de esto... no se va a enterar ni uno...
3 K 45
yopasabaporaqui #3 yopasabaporaqui
En noviembre del 2025 el amo aún no lo había hecho. Ahora ya hay precedente, que vuelvan a votar, sale seguro :troll:
3 K 37
TomCollins #36 TomCollins
#3 segurísimo
0 K 9
AndresEl_Lanas #14 AndresEl_Lanas
Que mas da si sus votantes son estúpidos, los conocen, y por eso pueden decir cualquier cosa, que no importa.
1 K 21
vicus. #61 vicus.
Hablando en plata, son unas putillas, las más guarras y degeneradas, al servicio de quien las paga.
0 K 17
HeilHynkel #63 HeilHynkel
Vamos a consultar al experto en estos temas. @themarquesito el asunto ese de que se prohiba la compra ¿no debería tramitarse desde el legislativo? Es decir, que Trump diga lo que quiera, pero no puede tramitar leyes que limiten esas cosas ¿no es así?
0 K 16
#30 DenisseJoel
Sinvergüenzas. Cuando Sumar o ERC proponen una mejora, votan en contra por sectarismo. Pero si Trump propone lo mismo, de pronto ya les parece bien.

Los de VOX, si vivieran en la URSS, serían los que realizarían las purgas a las órdenes de Stalin.
0 K 11
Cantro #60 Cantro
Si yo fuese el que presentó esa iniciativa, lo intentaría de nuevo. Ahora tienen que votar a favor :troll:
0 K 11
kreepie #13 kreepie
Lo de siempre. Hipócritas. Buscan los eslóganes y crear crispación para calentar al personal y ganar votos de fanáticos. El PP también fue siempre muy de este estilo remando en contra aunque luego les beneficie lo que niegan.
Pero da igual porque sus votantes de estas cosas no se enteran o hacen oídos sordos si se les cuenta. Hooligans...
0 K 10
ostiayajoder #31 ostiayajoder
#13 q va.

Son franquistas. Lo q quieren es formar su oligarquia y para el resto.... hambre y piojos.

Comerle el culo a Trump confian en q les valga a ellos.
0 K 8
ku21 #71 ku21
#68 si empiezas tu mensaje mintiendo desde la primera frase, mal vamos… Pero insisto, que si estas tan cegado por tu dogmatismo que no aceptas ni el mas minimo atisbo de autocritica, ahi te lo comas tu solito con patatas mientras repartes carnets de buen izquierdista a quien a ti te parezca adecuado. Y mira, si te sirve para que te salga mas urticaria aun, en las dos primeras elecciones de Podemos, los financie en ambas con un microcredito de 1000€ en cada una, pero eh, que si tu, doctor en…   » ver todo el comentario
0 K 9
ku21 #65 ku21 *
#59 dime que no eres tan limitado como para que cualquier opinion que no te guste, la llamas fascita {0x1f602} Querido amigo señalador de “fascistas”, llevo votando a IU/Podemos/Sumar desde hace 25 años que puedo ejercer mi derecho.

Pero eh, que si te gustan los chistes que se cuentan solos y cuando te dicen que el autodenominado gobierno mas progresista de la historia no aprueba cosas como las de la noticia, tu te limitas a llamar fascista a la gente, como era eso del necio, el dedo y la luna???? :coletas:
0 K 9
troymclure #68 troymclure
#65 A ver ku21 que no soy subnormal profundo.... solo hay que ver tu perfil, para saber que tú no has votado a la izquierda en tu miserable vida de embustero

Tu tienes de izquierda lo que yo de Doctor en física cuántica
0 K 8
ku21 #32 ku21
Ojala tuviesemos en el poder al gobierno mas progresista de la historia para aprobar leyes asi… :shit:
1 K 8
Verdaderofalso #56 Verdaderofalso
#32 quienes votan en contra de las leyes progresistas?
0 K 20
ku21 #58 ku21
#56 ojala tuviesemos el gobierno de coalicion mas progresista de la historia capaz de pactar con sus socios medidas como esta… :shit:
0 K 9
troymclure #59 troymclure
#32 Un fascista quejandose de lo poco comunista que es el gobierno... el chiste se cuenta solo
0 K 8
#10 Zamarro
Son capaces de disfrazarse de barril de pretroleo con tal de que trump les haga casito.
0 K 7
Palas_Memeces #19 Palas_Memeces
Trump saluda con el puño derecho en alto ... cualquier día Buxadé, Ortega-Smith o Garriga saludan al estilo comunista.
0 K 7

