Vox saluda que Trump prohíba a empresas comprar viviendas, pero Sumar le recuerda que lo rechazó en el Congreso El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha saludo la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para prohibir a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares. La reacción ha provocado el reproche del portavoz de Vivienda de Sumar en la Cámara Baja, Alberto Ibáñez, puesto que los de Santiago Abascal votaron en contra de una propuesta similar en el Congreso en noviembre de 2025.