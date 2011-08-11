Vox saluda que Trump prohíba a empresas comprar viviendas, pero Sumar le recuerda que lo rechazó en el Congreso El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha saludo la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para prohibir a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares. La reacción ha provocado el reproche del portavoz de Vivienda de Sumar en la Cámara Baja, Alberto Ibáñez, puesto que los de Santiago Abascal votaron en contra de una propuesta similar en el Congreso en noviembre de 2025.
| etiquetas: vivienda , trump , españa , vox , eeuu
Vox tambien: Programas para atraer expats e inmigrantes que suben los precios y tiran a trabajadores de sus barrios
Como decía Adam Smith, los empresarios tienen un interés en engañar y oprimir a la comunidad para beneficio propio
Luego cuando voto te la meto doblada y voto contra todos, defendiendo a los ricos y los lobbys.
Cuando Trump hace bien algo, lo aplaudo (por ejemplo el tiranicidio a Maduro). Y cuando hace mal, lo condeno.
El libre mercado de las drogas.
De "El Cartel de Sus Santos Cojones", creo que era.
¡Eres un opositor comunista!
Nota: The Roman law defined property as "the right to use and abuse one's own within the limits of the law"
en.wikipedia.org/wiki/Right_to_property
No has dado ninguna fuente de ese dato de Maduro. Te lo reproché en otro comentario. Ahora sigues volviendo a dar un dato arbitrario y mintiendo con la cifra de Pinochet.
Aqui tienes un artículo que sirve de fuente sobre las victimas de Pinochet, cifradas MÍNIMO en 38k asesinados.
NO MIENTAS para defender tu posición equivocada.
www.bbc.com/mundo/noticias/2011/08/110818_chile_pinochet_victimas_tort
www.infobae.com/venezuela/2026/01/04/represion-exodo-y-crisis-economic
Respecto a que "el que pueda hacer, que haga" sabemos que esa os la sabeis, no te preocupes.
¿A ver si va a resultar que los que dicen que hacen tiranicidio sólo quieren colocar el suyo?
Por cierto, que tiene prioridad, el derecho a la vida o el derecho a la propiedad privada?
Y a algunos más.
¿Cuál ha de ser el orden?
La medida de Trump habrá que verla, la verdad, ojalá y sea cierto que ahora en breves me toca a mi invertir en vivienda en USA.
Cada vez tengo más claro que no tienes ni puñetera idea de nada!
Eres un fantasma!
Estoy seguro que no habías oído hablar nunca de él hasta ahora.
Errado, si, pero coherente
x.com/Ruffino_Lorenzo/status/2008833249288786114
Meloni ha incrementado el numero de inmigrantes en Italia.
Uy, no, que ya no me acordaba que son los cazurro-votantes de VOX, que viven en su mundo "para-lelos" y la realidad no tiene nada que ver con ellos.
Queda claro que la respuesta es siempre sin despeinarse. Les suda la polla todo. Lo mismo mañana los tenemos quemando banderas españolas.
Y el la Cope nunca van a hablar de esto... no se va a enterar ni uno...
Los de VOX, si vivieran en la URSS, serían los que realizarían las purgas a las órdenes de Stalin.
Pero da igual porque sus votantes de estas cosas no se enteran o hacen oídos sordos si se les cuenta. Hooligans...
Son franquistas. Lo q quieren es formar su oligarquia y para el resto.... hambre y piojos.
Comerle el culo a Trump confian en q les valga a ellos.
Pero eh, que si te gustan los chistes que se cuentan solos y cuando te dicen que el autodenominado gobierno mas progresista de la historia no aprueba cosas como las de la noticia, tu te limitas a llamar fascista a la gente, como era eso del necio, el dedo y la luna????
Tu tienes de izquierda lo que yo de Doctor en física cuántica