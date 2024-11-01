El vídeo del asesinato a tiros de una mujer por el ICE en Mineápolis desmiente la versión de la Casa Blanca: ni "terrorismo" ni "ataque"

Cientos de personas protestan en el lugar donde la víctima, identificada como Renée Nicole, fue abatida. El Departamento de Seguridad Nacional asegura que fue en defensa propia, mientras que las autoridades locales cuestionan la versión del gobierno.

El asesinato de una mujer de 37 años a manos de un agente de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) durante el macrooperativo desplegado en Mineápolis (Minesota) ha desencadenado una ola de indignación en la ciudad. Cientos de personas protestaban a última hora de la tarde del miércoles.