edición general
53 meneos
160 clics
El vídeo del asesinato a tiros de una mujer por el ICE en Mineápolis desmiente la versión de la Casa Blanca: ni "terrorismo" ni "ataque"

El vídeo del asesinato a tiros de una mujer por el ICE en Mineápolis desmiente la versión de la Casa Blanca: ni "terrorismo" ni "ataque"

Cientos de personas protestan en el lugar donde la víctima, identificada como Renée Nicole, fue abatida. El Departamento de Seguridad Nacional asegura que fue en defensa propia, mientras que las autoridades locales cuestionan la versión del gobierno.
El asesinato de una mujer de 37 años a manos de un agente de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) durante el macrooperativo desplegado en Mineápolis (Minesota) ha desencadenado una ola de indignación en la ciudad. Cientos de personas protestaban a última hora de la tarde del miércoles.

| etiquetas: video , ice , mineápolis , casa blanca
39 14 0 K 234 ciencia
11 comentarios
39 14 0 K 234 ciencia
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Para sorpresa de nadie
6 K 77
Urasandi #3 Urasandi
#1 No lamer escrotos naranjas se considera terrorismo
1 K 14
javierchiclana #2 javierchiclana *
Trump dice que atropellaron al agente y se defendió, lo cual es falso... El vídeo: www.youtube.com/watch?v=kMrKd8OiCWA ... por esto molesta a la policía que se grabe y siempre hay que hacerlo.
4 K 54
Urasandi #5 Urasandi
#2... Y por eso aquí publicarlo puede ser delito.
1 K 23
javierchiclana #6 javierchiclana *
#5 Exacto, publicarlo... se graba para uso particular y para el juzgado de guardia... así no hay delito alguno.
0 K 19
javierchiclana #4 javierchiclana
#0 Categoría ¿Ciencia? :shit:
0 K 19
#10 Daniel2000
#4 Ficción ...
0 K 12
Milmariposas #7 Milmariposas
Suele seguir un mismo patrón de comportamiento. Todo es "terrorismo" hasta que un pedazo vídeo te lo desmiente fehacientemente porque delata que ha sido una cagada de las gordas... {0x1f4a9} {0x1f4a9} {0x1f4a9}

Y aún así, persisten en su versión y todo aquel que contradiga la versión oficial es un terrorista comunista izquierdoso que merece un tiro.
1 K 30
#8 Suleiman
El estado asesina a sus ciudadanos, y no pasa nada...
0 K 12
elmileniarismovaallegar #9 elmileniarismovaallegar
El policía se fue a casa con la satisfacción del trabajo bien hecho...
0 K 7
Olepoint #11 Olepoint
Es un país libre, deberían dimitir TODOS los responsables de dicho departamento, no solo por encubridores de un asesinato, sino por mentir al público. Luego ya veremos a quién llevamos ante la justicia, pero a la puta calle de entrada todo el que sea responsable de dicho departamento.
0 K 8

menéame