Condena al fiscal general en 7 días y ralentiza la investigación al novio de Ayuso durante 134 días: las dos velocidades de la Justicia en España
Lo que para unas cosas se demora durante meses, llega en escasas semanas para otras
etiquetas
ayuso
fiscal
actualidad
#1
Harkon
Y la UCO otro tanto de lo mismo, se tiran meses sin investigar al novio de la muerte, alias la 7291, alias la mataviejas, alias Lady Deathstrike y tienen un informe con whatsapps recortados contra el Fiscal General en 4 días.
Pero, eh, luego decía Sánchez que quería un vicepresidente que dijera que vivíamos en una democracia plena y que no cuestionara la justicia como hacía Iglesias.
El pagafantismo del PSOE nos ha traido hasta aquí
#2
nemesisreptante
Si el problema no son las sentencias que salen contra los de un lado, el problema son todas las investigaciones y sentencias que no salen contra los del otro que es lo que no estamos viendo.
