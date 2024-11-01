edición general
4 meneos
3 clics
Condena al fiscal general en 7 días y ralentiza la investigación al novio de Ayuso durante 134 días: las dos velocidades de la Justicia en España

Condena al fiscal general en 7 días y ralentiza la investigación al novio de Ayuso durante 134 días: las dos velocidades de la Justicia en España

Lo que para unas cosas se demora durante meses, llega en escasas semanas para otras

| etiquetas: ayuso , fiscal
4 0 0 K 49 actualidad
2 comentarios
4 0 0 K 49 actualidad
Harkon #1 Harkon *
Y la UCO otro tanto de lo mismo, se tiran meses sin investigar al novio de la muerte, alias la 7291, alias la mataviejas, alias Lady Deathstrike y tienen un informe con whatsapps recortados contra el Fiscal General en 4 días.

Pero, eh, luego decía Sánchez que quería un vicepresidente que dijera que vivíamos en una democracia plena y que no cuestionara la justicia como hacía Iglesias.

El pagafantismo del PSOE nos ha traido hasta aquí
1 K 27
nemesisreptante #2 nemesisreptante
Si el problema no son las sentencias que salen contra los de un lado, el problema son todas las investigaciones y sentencias que no salen contra los del otro que es lo que no estamos viendo.
2 K 26

menéame