edición general
21 meneos
34 clics
El Cartel de los Soles, una gran mentira comprada en España por la derecha política, mediática y judicial

El Cartel de los Soles, una gran mentira comprada en España por la derecha política, mediática y judicial

Estados Unidos deja vendida a la oposición española en su acusación contra Maduro

| etiquetas: cartel de los soles , maduro , pp , vox , estados unidos , venezuela
19 2 1 K 278 actualidad
7 comentarios
19 2 1 K 278 actualidad
pingON #1 pingON
es gente que se cree cualquier patraña, por su ausencia de pensamiento crítico.
5 K 87
#3 villarraso1978
#1 les da igual, les vale mientras se lo cuelen a sus votantes y posibles votantes.
0 K 6
Alegremensajero #6 Alegremensajero
#1 No es que se lo crean, es que les suda las gónadas que sea verdad o no, repiten lo que les dicen desde Atlas Network que tienen que repetir y pista.
0 K 7
Cehona #7 Cehona
#1 Tienen a jueces que les compra de todo, pero es tan burdo que tienen que recular.

El Departamento de Justicia de EEUU corta en seco cualquier opción de Hazte Oír contra Zapatero: “El Cartel de los Soles no existe”
www.elplural.com/politica/espana/departamento-justicia-eeuu-corta-seco
0 K 16
Asimismov #2 Asimismov
Ahora los gritos de VENEZUELA, MADURO y CHAVISMO adquieren otro significado.
0 K 12
Cometeunzullo #5 Cometeunzullo
La derecha haciendo el ridículo, que raro.
0 K 10
KLKManin #4 KLKManin
Hay que ser idiota para creerse que mandos militares venezolanos iban a vender droga para enriquecerse. Ni que fueran de la Policia Nacional..
0 K 7

menéame