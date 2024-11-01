·
6410
clics
El tema barcos es mucho peor de lo que parece
7813
clics
Desmintiendo el bulo del reparto de comida con IA que engañó a Reddit y a Meneame
9477
clics
El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"
4065
clics
Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS
3576
clics
Si eres de derechas y te gusta Trump
más votadas
818
Juez en caso de corrupción de Netanyahu muere 'después de que un vehículo se saliera de la carretera y se estrellara contra su motocicleta'
424
Agente de ICE mata a mujer de un disparo en Minneapolis durante operativo
510
Pedro Sánchez pide elecciones en Venezuela y tacha de ilegítima la maniobra militar de los EEUU en Venezuela
404
Rusia responde a EEUU tras el abordaje del petrolero con su bandera: “Ningún Estado puede usar la fuerza contra barcos de otras jurisdicciones”
541
Feijóo recrimina que Sánchez no acudiera al desfile de la Pascua Militar... por estar en una cumbre internacional: "La derecha más provinciana de Europa"
21
meneos
34
clics
El Cartel de los Soles, una gran mentira comprada en España por la derecha política, mediática y judicial
Estados Unidos deja vendida a la oposición española en su acusación contra Maduro
|
etiquetas
:
cartel de los soles
,
maduro
,
pp
,
vox
,
estados unidos
,
venezuela
19
2
1
K
278
actualidad
7 comentarios
#1
pingON
es gente que se cree cualquier patraña, por su ausencia de pensamiento crítico.
5
K
87
#3
villarraso1978
#1
les da igual, les vale mientras se lo cuelen a sus votantes y posibles votantes.
0
K
6
#6
Alegremensajero
#1
No es que se lo crean, es que les suda las gónadas que sea verdad o no, repiten lo que les dicen desde Atlas Network que tienen que repetir y pista.
0
K
7
#7
Cehona
#1
Tienen a jueces que les compra de todo, pero es tan burdo que tienen que recular.
El Departamento de Justicia de EEUU corta en seco cualquier opción de Hazte Oír contra Zapatero: “El Cartel de los Soles no existe”
www.elplural.com/politica/espana/departamento-justicia-eeuu-corta-seco
0
K
16
#2
Asimismov
Ahora los gritos de VENEZUELA, MADURO y CHAVISMO adquieren otro significado.
0
K
12
#5
Cometeunzullo
La derecha haciendo el ridículo, que raro.
0
K
10
#4
KLKManin
Hay que ser idiota para creerse que mandos militares venezolanos iban a vender droga para enriquecerse. Ni que fueran de la Policia Nacional..
0
K
7
