Óscar Puente (y media España) alucina con este tuit sobre Venezuela que Ayuso publicó en 2015: 'Quien se mete con Chávez se mete con Venezuela'

Óscar Puente (y media España) alucina con este tuit sobre Venezuela que Ayuso publicó en 2015: 'Quien se mete con Chávez se mete con Venezuela'

"Quien se mete con Diosdado se mete con Maduro. Quien se mete con Maduro se mete con Chávez. Quien se mete con Chávez se mete con Velezuela (entendiendo que quiso escribir "Venezuela")", publicó en Twitter. Un comentario, en clara defensa del régimen chavista, que ahora sin duda va en la dirección contraria de su actual discurso.

cenutrios_unidos
La derecha vendería a su padre por un sobre con dinero, esto es así.
Miguel_Diaz_2
#2 "Quién se mete con _______ se mete con ______"

Y van rellenando la plantilla según la veleta mensual.
Bonzaitrax
#2 Bueno, bueno, eso de un solo sobre. El Ángel de la Muerte madrileña, por menos de un ático y un piso, no mueve el chumino :-D
rojo_separatista
Solo hace falta no ser subnormal profundo para saber que era imposible que Ayuso defensase Venezuela en 2015. El tuit estará sacado de contexto.
Pablosky
#4 lo dices como si tuvieran principios esta gente :roll:

Hay por ahí un vídeo de Aznar con su “amigo” Chaves.
konde1313
#4 Y cuál ese ese contexto que explica que Ayuso parezca pro-Chávez?
Pontecorvo
#17 #14 Tiene tuits de esa época denunciando el Chavismo. Mira que hay cosas para criticar a la Ayuso como recurrir a algo erróneo.

x.com/IdiazAyuso/status/434763840442884096

x.com/IdiazAyuso/status/310744114578726912
Tontolculo
#25 Esos tuits son de años anteriores (2013 y 2014) al que cita Puente (2015)

Quizás se convirtió al chavismo en ese tiempo :troll:
Pontecorvo
#35 Hay más, estos de abajo son de un año después. No tiene sentido criticar al chavismo en el 2013, 2014 y 2016 pero en el 2015 ponerse a loar a Chávez y al chavismo.

x.com/IdiazAyuso/status/724280536617852929

x.com/IdiazAyuso/status/730136471152275457
wonsterboy
#38 Pues claro que no tiene sentido ser una veleta, como es el caso.

Pero la unica culpa es de la susodicha.
rojo_separatista
#14, no lo se, pero quien se crea esto que no critique lo chuscos los votantes de VOX porque está al mismo nivel.
Toni_Ivars
#4 ¿Podrías darnos el contexto que falta, por favor?
guillersk
#4 +1 , es que son ganas de sacar karma
JotaMayuscula
#4 Totalmente. Cuando vi la noticia está mañana en internet tuve claro que iba directa a Menéame.
wonsterboy
#4 Ayer defendia la captura de Maduro para traer la democracia a Venezuela, hoy defiende que siga el mismo regimen siempre y cuando USA se lleve el petroleo.

Y la culpa es nuestra, que no la entendemos.
mariKarmo
Pero aún seguís dándole valor a la derecha? yo es que alucino con la gente...........
Daniel2000
#8 Pues no se lo que esté usted definiendo como derecha, o extrema derecha, ultra derecha, o fascistas (todos ellos juntos)

Pero si sumas los votos .. ¿ le quitamos valor a esos votos?

"yo es que alucino con la gente..........."

elpais.com/espana/elecciones/generales/
OCLuis
#3 Hay verdades sobre Ayuso, hay gente con voluntad de taparlo y de que no se sepa!

#10 Votar al único partido que mata españoles, que se enriquece con ello y luego ni pide perdón es de seres muy inteligentes... me imagino que es normal que al más inteligente lo pongan de presidente... talmente como han hecho los yankis. :palm:
entidá_desconocida
#10 ¿En qué parte del comentario de #8 pone nada de «extrema derecha», «ultra derecha» o «fascistas»?

Puede tener más o menos razón en lo que dice, pero los monstruos que has decidido crear en su comentario por tu cuenta para poder indignarte con ellos son solo tuyos.

¿Estas mierdas te funcionan con alguien? Supongo que sí y que por eso las haces (vaya gasto de tiempo y energía inútil si no...). Y eso sí que es para alucinar con la gente.
wonsterboy
#21 Ayuso encaja en todas ellas y, por lo que entiendo, hablabas de las declaraciones de ella.
entidá_desconocida
#47 Yo no he dicho nada de las declaraciones de Ayuso en este caso. Solo he señalado los intentos de manipulación de #10.
angelitoMagno
Quien se mete con Diosdado se mete con Maduro. Quien se mete con Maduro se mete con Chávez. Quien se mete con Chávez se mete con Velezuela

Si yo, en una noticia sobre la detención de un opositor a Putin digo: "Quien se mete con Putin, se mete con Rusia". Estoy criticando al autoritarismo de Putin, no defendiéndolo.

Asumir que Ayuso está defendiendo a Venezuela en ese tuit, es eso, asumir algo.
MonoMico
#20 ¿Pero no te encanta ver la perseverancia con la que no dejan que la realidad arruine su forma de ver las cosas?
angelitoMagno
#32 Yo ya, desde lo del pinganillo, ya no me sorprende nada.
www.meneame.net/story/pinganillo-de-ayuso
Pontecorvo
#20 Así es. Yo de he hecho hice una búsqueda rápida en Twitter y tienen tuits denunciando al Chavismo hasta en el 2013, año de la muerte de Chávez. Los puse en esta misma noticia.
CharlesBrowson
media españa tirando por lo bajo, eh, siendo modestos
ahoraquelodices
En serio es necesario sacar un twitt de hace 10 años para criticar a Ayuso? Anda que no puede haber cambiado la situación en Venezuela en todos estos años… parece más un intento de atraer clicks y karma que de informar.
angelitoMagno
¿Díaz Ayuso defendía al gobierno de Venezuela y ya no lo defiende; después de que Maduro reformara la Asamblea Nacional tras perder el control de la misma, inhabilitara y encarcelera a buena parte de la oposición e hiciera unas elecciones en las que todo apunta a pucherazo?

Pues no veo el problema.
Kmisetas
La verdadera noticia aqui es que la izquierda de Menéame lleva a portada esta "noticia" tan relevante y de actualidad.

Qué pozo de mierda por favor, normal que cada día entre menos gente.
Verdaderofalso
#22 y sin embargo aquí estás xD  media
Kmisetas
#26 Vaya, por suerte y por los números de la web, la gente en general tiene más criterio y menos tragaderas que yo.
Daniel2000
Lo que signicia el PP y VOX , menos los afiliados y los votantes acerrimos ... todos lo sabemos.


Pero si en lugar de la política, este ministro, vamos, como idea loca, se dedicase a gestionar su ministerio ... no se, lo que digo en plan loco total.

¿ No iría todo mejor al país y mas votos para su partido ?
Jacusse
Ayulay de vuelta.
pirat
Hay que ser pardillo para esperar coherencia de esta tropa.
wonsterboy
#40 Pirueta mortal para no aplicar la misma vara de medir con la susodicha. Gente normal... El Pecas.
meneanet
Oscar Puente,ministro de transportes y movilidad... el chiste se cuenta solo. Si alguien no lo pilla, que se lo pregunto a los que sufren el transporte ferroviario cada día.
M.Rackham
#39 Llegados a cierto punto lo hacen por puro vicio. El gusto de orín ya les sabe a delicioso refresco.
Scutarius
#40 pero si sois un puto meme. Si sale borracha a los mítines y la aplaudis, subnormal
MonoMico
La España normal alucinamos con Óscar Puente. Son formas de ver el mundo...
Scutarius
#30 Óscar puente debería dejar morir a 7500 ancianos para que dejes de flipar.
MonoMico
#37 Y los mamporreros de turno defendiendo a un gorila que no ha dado un palo al agua en su vida... Es que sois vuestra propia caricatura xD
Asimismov
#3 p'a leer en mismo comentario una y otra vez en contra de un usuario, es cansinísmo, mejor te ignoro y eso que me ahorro.
Delay
#6 Es una cuenta astroturfer creada para ese fin.

@eirene
Asimismov
#7 pues eso, le ignoro y así tengo un "ignorito" más.
Harkon
#3 Lo que tu digas "En menéame desde noviembre de 2025"

Espero que los cacahuetes que os pagan por comentario estén ricos
Glidingdemon
#11 tengo entendido que los rascan de los gayumbos del pelucas, aquí hay varios que entre los del pelucas, las de la tarada y los gayumbos de Abascal comen caliente todos los días.
baronluigi
#3 Hay clonaso fachapobre que viene a intentar echar balones fuera, cuando se critica a su lideresa.
guillersk
#3 Tío, eso es acoso, yo hago la gracia de thackenko y si obsesión con vonderlayen pero no le persigo
estemenda
#3 Mira, un diciembre de 2025 troleando, hala al ignore.
imagosg
#3 Doble Perfil es de cobardes.
