edición general
50 meneos
964 clics
El pinganillo de Ayuso

El pinganillo de Ayuso  

Fijarse en la oreja izquierda de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Es un pájaro, es un avión o es un pinganillo lo que lleva?

| etiquetas: trampas , solitario , pinganillo , ayuso
36 14 5 K 395 tecnología
30 comentarios
36 14 5 K 395 tecnología
Comentarios destacados:    
alfre2 #1 alfre2
Quién gobierna esa región? Quién da las órdenes? Quirón, Ryanair, Palantir, FlorenTIMO?
8 K 86
#3 Barriales
#1 ansar.
3 K 41
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#1

Sauron.
6 K 75
j0seant #9 j0seant *
Es una MARioneta, y el titiritero a su vez lo es entre otros de los que dice #1 :troll:
3 K 29
#11 Leon_Bocanegra
#1 Jar Jar Binks seguro que no.
3 K 35
lonnegan #13 lonnegan
#1 Es un audiófono, está sorda como una facha, digo tapia.
3 K 43
angelitoMagno #12 angelitoMagno
Eso no es un pinganillo, es un efecto de la luz, o de la calidad de la foto.
¿De verdad que hay 16 personas que piensan que eso es un pinganillo?

Después que si los votantes de ultraderecha se tragan cualquier bulo que ven xD xD xD xD
3 K 35
woody_alien #21 woody_alien
#12 ... Soy miope, voy sin gafas y veo perfectamente un pendiente dorado. El único pinganillo es el que tiene #0 en el cerebro.  media
0 K 12
angelitoMagno #26 angelitoMagno
#21 Se supone que el pinganillo es este.
 media
0 K 14
powernergia #28 powernergia
#21 "Soy miope, voy sin gafas"

Es eso.

#12
1 K 19
FueraSionistasdeMeneame #29 FueraSionistasdeMeneame
#21 Yo creo que te toca revisión, porque además de lejos de cerca tampoco ves un burro. Y los pinganillos no van colgados del lóbulo, van dentro de la oreja ¿Dónde ves tu el agujero de esa oreja?
1 K 18
ahoraquelodices #23 ahoraquelodices
#12 ojalá se hubiese quedado solo en 16…
0 K 7
angelitoMagno #27 angelitoMagno
#23 Portada en menos de media hora. Para flipar.
0 K 14
#2 Barriales
Es polla de mar que le asoma por la oreja.
3 K 34
#5 alamajar
#2 se le sale el sabo?
Que aliteración me ha salido..
1 K 18
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Microblooooging
1 K 26
enriquefriki #6 enriquefriki
#4 documento gráfico que da fé sobre una sospecha muy extendida
3 K 50
#30 Klamp
#6 creo que sería más oportuno un artículo más que enlace a la foto
0 K 8
#15 hdptest001
El imperativo del pronominal fijar(se) para la segunda persona del plural es fijaos.
2 K 24
salteado3 #20 salteado3
#15 "Si me queréis, irse" :troll:
0 K 12
salteado3 #19 salteado3 *
"diles que es un audífono y que estás sorda porque Perro Sanchez ladra mucho"
1 K 20
powernergia #25 powernergia
Es un güisperxl.
1 K 19
#18 jorge.aczm_610646b12f564 *
Yo creo que es sorda de remate !!! :-D
1 K 14
angelitoMagno #14 angelitoMagno
¿Pero para que va a necesitar un pinganillo, si tiene los papeles delante para leer el discurso? xD xD

¿Pero habéis visto como habla? A toda velocidad y sin pausas. Si le estuvieran dictando el discurso se tendría que parar a escuchar.
elpais.com/espana/madrid/2025-11-13/pleno-de-la-asamblea-de-madrid-en-
0 K 14
vviccio #10 vviccio *
Tengo mis dudas, esa foto no está clara. Puede que sea un efecto óptico o quieran ver una cosa que no está.
0 K 12
Asimismov #17 Asimismov
#10 ¿A quién voy a creer a ti o a mis ojones? Mis ojos ven lo que mis ojones quieren que vean.
0 K 12
Destrozo #16 Destrozo
Un moñeco
0 K 10
#7 diablos_maiq
Es la fruta.
0 K 10
ahoraquelodices #22 ahoraquelodices
Menudo truño de meneo.
0 K 7

menéame