Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar - Electomanía

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, será el cabeza visible de “Izquierdas de Frente”, la nueva coalición electoral que agrupará a Podemos, EH Bildu, BNG, ERC, Izquierda Unida y Sumar de cara a las próximas elecciones generales. Fuentes de varias formaciones confirmaron en la madrugada del sábado que las negociaciones, mantenidas en la más estricta discreción desde hace tres meses, se cerraron en una reunión celebrada en Barcelona, con la participación de representantes de todos los partidos implicados.