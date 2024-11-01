Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar - Electomanía

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, será el cabeza visible de “Izquierdas de Frente”, la nueva coalición electoral que agrupará a Podemos, EH Bildu, BNG, ERC, Izquierda Unida y Sumar de cara a las próximas elecciones generales. Fuentes de varias formaciones confirmaron en la madrugada del sábado que las negociaciones, mantenidas en la más estricta discreción desde hace tres meses, se cerraron en una reunión celebrada en Barcelona, con la participación de representantes de todos los partidos implicados.
Yo casi que lo firmo si supone apartar mierdas, rencores y defensores de parcelitas
Pero hay otros muchos diputados cuyos sueldazos y privilegios van a nuestra cuenta, que NO trabajan,viviendo duranté decadas a cuerpo de rey sin pegar un palo al agua. Sólo cobran. Los del PPSOE, y otros partidos de derecha ni siquiera conectan con las necesidades de sus votantes: un ejemplo, cuando una mujer mastectomizada le gritaba a Bonilla "te he votado". Los grandes partidos corruptos pasan olimipicamente de la población, incluso provocando muertes, sólo se ocupan de regalar nuestro dinero a las grandes empresas: Banca,Quiron , Ribera salud, empresas armamentisticas...
Sería sueño cumplido para hacer frente a los fachorros.
Pero no…..
Ese tarugo no vale mas que para el número de circo favorito de los críos; payaso