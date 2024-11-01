edición general
Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar - Electomanía

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, será el cabeza visible de “Izquierdas de Frente”, la nueva coalición electoral que agrupará a Podemos, EH Bildu, BNG, ERC, Izquierda Unida y Sumar de cara a las próximas elecciones generales. Fuentes de varias formaciones confirmaron en la madrugada del sábado que las negociaciones, mantenidas en la más estricta discreción desde hace tres meses, se cerraron en una reunión celebrada en Barcelona, con la participación de representantes de todos los partidos implicados.

Comentarios destacados:        
vvjacobo
Joder que bajón al ver que era broma
14
sotillo
#1 Coño no lo cuentes, menudo disgusto que le has quitado al pp
2
jonolulu
#1 Pues a más de uno le habrá dado un parra que. De uno y de otro lado.

Yo casi que lo firmo si supone apartar mierdas, rencores y defensores de parcelitas
0
#15 okeil
#1 Ya me extrañaba a mí que no hubiese salido antes Irene pidiendo primarias ...
1
Delirante
#15 total xD pero es una pena que no sea verdad :'(
0
CerdoJusticiero
Era creíble hasta llegar a 'Sumar'.
6
Nihil_1337
Los dos que han votado errónea a esto, todo indignados xD xD xD
4
Dene
La mano que levanta NO es la izquierda precisamente...
2
#9 VFR
#7 Lo hace otro y le acusan de hacer el saludo "romano"
0
Dene
#9 ehh ...es una inocentada??
0
#16 VFR
#14 Sí, pero imagina que lo hace hoy alguien de ultraderecha. Que crees que dirían? que es una inocentada?
0
Imag0
Es una inocentada... pero, te lo imaginas???
1
tul
#10 sumar traicionando a los españoles para pillar sillón? No me hace falta, acabo de verlo
0
Ihzan
¿Liderará las fuerzas israelies? :troll: :troll: :troll: :troll:
2
g3_g3
Frente Judaico Popular Independiente Unificado xD xD xD :goatse: :coletas: :ffu:
1
elsnons
El día De los Santos Inocentes se merece una portada y bien que podría ser esta.
1
JoseRvValjean
Y el frente de izquierdas quien lo liderará?
1
Yoryo
Una mano con 6 dedos... Se nota que la IA, toma posiciones políticas :troll:
0
#19 tierramar
Ser diputado debería ser un trabajo, Rufián trabaja, su interrogatorio a Mazón, y otras de sus intervenciones son fruto de trabajo.
Pero hay otros muchos diputados cuyos sueldazos y privilegios van a nuestra cuenta, que NO trabajan,viviendo duranté decadas a cuerpo de rey sin pegar un palo al agua. Sólo cobran. Los del PPSOE, y otros partidos de derecha ni siquiera conectan con las necesidades de sus votantes: un ejemplo, cuando una mujer mastectomizada le gritaba a Bonilla "te he votado". Los grandes partidos corruptos pasan olimipicamente de la población, incluso provocando muertes, sólo se ocupan de regalar nuestro dinero a las grandes empresas: Banca,Quiron , Ribera salud, empresas armamentisticas...
0
#13 VFR
esto cuenta como bulo?
0
#23 Fookinhellboy
Hostiasss,qué pena que no es cierto.
Sería sueño cumplido para hacer frente a los fachorros.
Pero no…..
0
ElenaCoures1
Inocentada obvia
Ese tarugo no vale mas que para el número de circo favorito de los críos; payaso
17

