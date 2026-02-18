edición general
El neonazi Nick Fuentes propone “reproducción forzada” para mujeres en EE.UU

El influencer fascista, con más de un millón de seguidores en X, asegura que las mujeres son "el enemigo político número uno" y "deben ser enviadas a trabajos forzados si no procrean".

| etiquetas: nick fuentes , reproduccion , fascistadas
8 comentarios
ipanies #1 ipanies
Está viendo El cuento de la criada y le está encantando la idea...
makinavaja #2 makinavaja
#1 Ni para tener ideas propias les llega, pobrecitos.... xD xD xD xD
kosako #4 kosako
Cuentos de la criada aparte. Decir este tipo de burradas no debería ser duramente sancionable?
Barney_77 #5 Barney_77
#4 En EEUU y mas en ambiente MAGA no solo no es sancionable, sino que se aplaude
themarquesito #8 themarquesito *
#5 Es más, te garantiza mucha presencia mediática. Me uno a tu nuevo sub, por cierto. Va a dar mucho juego

#7 Nick Fuentes tiene bastante más relevancia en EE.UU que Vito Quiles aquí.
driver0 #3 driver0 *
No sé si un puto nazi gilipollas con 1 millón de seguidores en rrss es algo relevante a nivel estados unidos, pero desde luego esta forma de pensamiento misógino que empieza a verse cada vez mas sí que me resulta preocupante
nemeame #6 nemeame
Sería más provechoso forzar que un caballo semental se intente reproducir con el, y que siga intentandolo hasta que lo consiga
hakcer_dislexico #7 hakcer_dislexico
Joder con el vito quiles americano... xD
No se le aprecia retraso mental ni nada ...
