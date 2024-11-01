Moreno Bonilla abandona la sanidad pública infantil: vacunas de pago y niños sin pediatras

Mientras el presidente andaluz repite que una de sus promesas llegará “pronto”, los bebés andaluces siguen expuestos y sus padres desembolsando hasta 200 euros. Los incumplimientos de Juanma Moreno Bonilla ya no pueden despacharse como errores puntuales o retrasos administrativos. Se han convertido en una constante de su forma de gobernar. Y cuando esos incumplimientos afectan a la salud de los bebés, dejan de ser promesas rotas para transformarse en una irresponsabilidad política de primer orden.
Lo de los niños sin pediatras apuesto a que es mentira también. Vivo en un pueblo y el pediatra es itinerante, cubre dos pueblos. Todos los niños tendrán pediatra, otra cosa es que tengan que moverse.
La sanidad pública andaluza está muy muy mal. Pero hay razones suficientes para no tener que usar el sensacionalismo
¿Que la vacuna del rotavirus se podría incluir? Por supuesto ojalá. Pero es que solo la incluyen tres comunidades autónomas y las tres del PP. Así que no entiendo bien que dice el plural
Pero oye, al menos no les gobierna la pesoe. Si llora el chiquillo, o le tienen que cortar las tetas a la madre, es un mal menor para loj andaluse.
Se ve q es un pago progresista y ahí no había ningún problema en pagarlo