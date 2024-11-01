edición general
Moreno Bonilla abandona la sanidad pública infantil: vacunas de pago y niños sin pediatras

Mientras el presidente andaluz repite que una de sus promesas llegará “pronto”, los bebés andaluces siguen expuestos y sus padres desembolsando hasta 200 euros. Los incumplimientos de Juanma Moreno Bonilla ya no pueden despacharse como errores puntuales o retrasos administrativos. Se han convertido en una constante de su forma de gobernar. Y cuando esos incumplimientos afectan a la salud de los bebés, dejan de ser promesas rotas para transformarse en una irresponsabilidad política de primer orden.

13 comentarios
Comentarios destacados:    
ipanies #2 ipanies
Lo hace por deseo expresó de sus votantes, no le deis todo el mérito al presidente!!!
8 K 82
Torrezzno #3 Torrezzno
Lo de las vacunas de pago es mentira. Andalucia tiene una de las cartillas de vacunación mas completas del país. Por ejemplo para mi hijo mayor tuvimos que pagar la Bexero, para la pequeña estaba ya incluida en el calendario.

Lo de los niños sin pediatras apuesto a que es mentira también. Vivo en un pueblo y el pediatra es itinerante, cubre dos pueblos. Todos los niños tendrán pediatra, otra cosa es que tengan que moverse.

La sanidad pública andaluza está muy muy mal. Pero hay razones suficientes para no tener que usar el sensacionalismo
2 K 39
sotillo #8 sotillo
#3 ¿Está muy mal o es sensacionalismo?
0 K 10
Torrezzno #10 Torrezzno *
#8 está muy mal. Sobre todo para adultos. Pero han incluido vacunas nuevas que antes eran de pago, y por ley todos los niños tienen un pediatra.

¿Que la vacuna del rotavirus se podría incluir? Por supuesto ojalá. Pero es que solo la incluyen tres comunidades autónomas y las tres del PP. Así que no entiendo bien que dice el plural
1 K 29
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El caso de la financiación de la vacuna del rotavirus es paradigmático: anunciada, reiterada y utilizada como reclamo propagandístico, sigue sin financiarse al 100% en Andalucía casi un año después de su inclusión en el calendario de vacunas. Sin fecha concreta. Sin explicaciones públicas. Y con miles de familias obligadas a pagar de su bolsillo lo que el Gobierno andaluz prometió asumir.
2 K 37
Torrezzno #6 Torrezzno *
#1 como digo, la bexero antes había que pagarla. La rotarix no se si tuvimos que pagarla o no con la pequeña. Por lo que veo solo está incluida gratuitamente en Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla y León
0 K 19
sotillo #7 sotillo
#1 Mienten por que no les penaliza
0 K 10
Supercinexin #13 Supercinexin
Han destrozado todo lo público, dejándolo mucho peor de lo que estaba, y encima han robado muchísimo más.

Pero oye, al menos no les gobierna la pesoe. Si llora el chiquillo, o le tienen que cortar las tetas a la madre, es un mal menor para loj andaluse.
1 K 36
pepel #11 pepel
Andaluces, vais a pagar caro "los cribaos".
0 K 19
MacMagic #4 MacMagic
El plural está al nivel del 20 minutos.
0 K 10
Febrero2034 #5 Febrero2034
A mis hijos les tuve q pagar la vacuna del rotavirus. Estaba gobernada por el PSOE.
Se ve q es un pago progresista y ahí no había ningún problema en pagarlo
0 K 7
sotillo #9 sotillo
#5 ¿No dijeron que venían a arreglar lo malo de psoe?
1 K 26
Febrero2034 #12 Febrero2034
#9 donde vivo ya la han incluido. Ya la paga el estado la vacuna. Lo q no quita los 400e que tuve q pagar..que se hacen pq son mis hijos.
0 K 7

