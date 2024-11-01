Moreno Bonilla abandona la sanidad pública infantil: vacunas de pago y niños sin pediatras

Mientras el presidente andaluz repite que una de sus promesas llegará “pronto”, los bebés andaluces siguen expuestos y sus padres desembolsando hasta 200 euros. Los incumplimientos de Juanma Moreno Bonilla ya no pueden despacharse como errores puntuales o retrasos administrativos. Se han convertido en una constante de su forma de gobernar. Y cuando esos incumplimientos afectan a la salud de los bebés, dejan de ser promesas rotas para transformarse en una irresponsabilidad política de primer orden.