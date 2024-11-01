·
4
meneos
36
clics
Rufián llama a las izquierdas a hackear la ley electoral para ganar a PP y Vox
Lo que ha propuesto es una suerte de hackeo al sistema electoral. La base de la idea es que el sistema electoral español premia a las listas más votadas.
izquierdas
hackear
ley electoral
3
1
0
K
37
politica
3 comentarios
3
1
0
K
37
politica
#1
lonnegan
Tiene razón, además sería realmente estúpido no intentarlo y regalarle el gobierno a la derecha sin presentar pelea
0
K
11
#2
Mltfrtk
Sumar 2 No tiene ningún mensaje ni contenido. Es un cadáver nada más nacer. De lo único que ha hablado Rufián es de comprar el marco de la ultraderecha y hablar del "reto" de la inmigración y de denostar a la mujeres con burka mientras defiende a las monjas con velo, para intentar atraer inútilmente el voto de unos jóvenes neonazis que le cortarían el cuello sin dudarlo. Menudo idiota. Mientras tanto, el otro payaso de Más Mandril, se burlaba de Podemos.
0
K
11
#3
lonnegan
*
#2
Pues si la izquierda se presenta unida a las elecciones, tienen mi voto útil. La alternativa es terrible El "malmenorismo" como dcie Rufián
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
