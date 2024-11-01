edición general
Cómo es posible que más del 70% de los jóvenes chinos sean propietarios de su vivienda

En China, más del 70 % de los jóvenes vive en una vivienda de su propiedad. En España, en cambio, la mayoría de los menores de 35 años tiene que alquilar a precios abusivos o sigue viviendo con sus padres, y la compra de la vivienda se retrasa cada vez más. Esta diferencia no se explica solo por factores culturales o demográficos. Tiene mucho que ver con el modelo económico, el papel del Estado y, en el caso chino, con una concepción humana de su base socialista donde el derecho a una vivienda digna ocupa un lugar central.

etiquetas: china , socialista , vivienda , españa , precariedad laboral , jóvenes
17 comentarios
Beltenebros
Y luego todavía hay capitalistas, mal llamados neoliberales o libertarios, que te dicen que la solución es la motosierra, cuando está claro que la solución son las políticas públicas de izquierda.
7
MetalAgm
#1 Y que los comunistas no tienen propiedad privada xD que son los comunistas los que te quitan la casa... ah que resulta que la propiedad privada de la que habla el comunismo es de la "propiedad privada de los medios de produccion", si omitimos deliberadamente la segunda parte de la frase, queda un marketing divino para el neoliberalismo...
6
Beltenebros
#4
Ya ves, igual hacen cuando manipulan burdamente el concepto de "dictadura del proletariado" que en realidad viene a significar algo así como "programa de primeras medidas urgentes".
2
Juanjolo
#1 pero si es totalmente al revés. Es ir haciendo a este país cada vez más de izquierdas y cada vez es más difícil acceder a las necesidades básicas. Cuanto costaban los pisos hace 50 años? Por seguir con el ejemplo
0
Alakrán_
#1 Pero ¿Con elecciones libres cada cuatro años? ¿O con partido único y falta de libertades?

Que conste que la dictadura china está haciendo muchas cosas bien, pero es una rareza dentro de las dictaduras comunistas.

cuando está claro que la solución son las políticas públicas de izquierda.
1
Pertinax
Pues no me explico cómo puede haber más de 200.000 inmigrantes chinos en España, metiendo horas mil, en bares de mala muerte.
2
eqas
Pues porque.... emosidoengañados, no hay más.
China no es lo que era y no es lo que parece, y USA no es lo que USA nos vende en sus películas o series. Es lo que todos nos imaginamos, un mal lugar para vivir y/o ponerse enfermo.
1
Don_Pixote
Artículo flojisimo sin datos económicos objetivos , así que todas las razones que da te las tienes que creer, porque si.

Viendo el ilustre que lo sube, tampoco me extraña
1
Kalandraka125
#10 Es un artículo de opinión, en los que normalmente no se ponen fuentes. De todos modos lo he buscado y parece que en el mundo de las inversiones, la alta tasa de propiedad de vivienda china es conocimiento común. Aquí te viene un poco mas explicado. El 70% de los residentes urbanos de entre 25 y 34 años, y el 40% de los residentes urbanos entre los 18 y los 24.

Corolario: El comunismo funciona.

Edit: Joder, todo esto para poner el enlace y no lo pongo. Aqui.

hrone.com/blog/understanding-different-generations-in-china-and-home-o
1
Don_Pixote
#15 que hay más vivienda social y un control de la propiedad desde los 90 mucho más alto que en España es un hecho

Pero que en China y cualquier país asiático por cultura , para la vivienda pone dinero hasta el apuntador de la familia… es otra realidad.

Y básicamente se espera que al casarse el marido venga con vivienda incluida.
0
fralbin
Respuesta rapida, con ayuda de padres y tios suegras y todo el mundo. No con hermanos pues estos suelen no existir.
1
Beltenebros
#2
Lee el artículo antes de comentar trolear.
Gracias.
0
fralbin
#5 No, como digo en mi comentario, respuesta rápida.
0
makinavaja
Es lo que tiene vivir en un país con un gobierno socialista.... ojala pudiéramos en España!!!! :-D :-D
0
ElenaCoures1
#8 Mas bien con una dictadura de mierda, pero se puede intentar camuflar con embalses, paneles solares y propaganda
0
Kuruñes3.0
El 0% son propietarios. Allí va por concesión, como empiezan aquí con los garajes.
0

