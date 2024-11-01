Cómo es posible que más del 70% de los jóvenes chinos sean propietarios de su vivienda

En China, más del 70 % de los jóvenes vive en una vivienda de su propiedad. En España, en cambio, la mayoría de los menores de 35 años tiene que alquilar a precios abusivos o sigue viviendo con sus padres, y la compra de la vivienda se retrasa cada vez más. Esta diferencia no se explica solo por factores culturales o demográficos. Tiene mucho que ver con el modelo económico, el papel del Estado y, en el caso chino, con una concepción humana de su base socialista donde el derecho a una vivienda digna ocupa un lugar central.
Ya ves, igual hacen cuando manipulan burdamente el concepto de "dictadura del proletariado" que en realidad viene a significar algo así como "programa de primeras medidas urgentes".
Que conste que la dictadura china está haciendo muchas cosas bien, pero es una rareza dentro de las dictaduras comunistas.
cuando está claro que la solución son las políticas públicas de izquierda.
China no es lo que era y no es lo que parece, y USA no es lo que USA nos vende en sus películas o series. Es lo que todos nos imaginamos, un mal lugar para vivir y/o ponerse enfermo.
Viendo el ilustre que lo sube, tampoco me extraña
Corolario: El comunismo funciona.
Pero que en China y cualquier país asiático por cultura , para la vivienda pone dinero hasta el apuntador de la familia… es otra realidad.
Y básicamente se espera que al casarse el marido venga con vivienda incluida.
Lee el artículo antes de
comentartrolear.
Gracias.