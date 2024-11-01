edición general
26 meneos
25 clics
Demandan que el Estado intervenga la venta de decenas de miles de viviendas de los fondos buitre

Demandan que el Estado intervenga la venta de decenas de miles de viviendas de los fondos buitre

El Sindicato de Inquilinos de Madrid ha lanzado una campaña para que 17.000 de estas viviendas pasen a formar parte del patrimonio del Estado. Mejor dicho, que vuelvan a formar parte, ya que la mayoría de esos pisos fueron construidos con fondos públicos y vendidos por los gobiernos del Partido Popular

| etiquetas: sindicato de inquilinas , vivienda , fondos buitre
21 5 0 K 281 actualidad
13 comentarios
21 5 0 K 281 actualidad
Comentarios destacados:    
skaworld #1 skaworld *
"La venta del fondo residencial de Fidere (Blackstone) afectará a unas 5.400 viviendas en régimen de alquiler, uno de los mayores paquetes de vivienda del Estado en manos de un solo vendedor, con un valor estimado de 1.200 millones de euros, a 222.000 euros el piso de media, tres veces más de lo que pagaron los pisos que compraron a Ana Botella"

...

Y que nadie vaya ni a ponerse ni medio rojo por esto...
10 K 99
#2 fremen11
#1 pero ese no es el problema, el problema es que el Estado va a tener que pagar 2 veces por el mismo piso, cuando dió la pasta para hacerlos y ahora para comprarlos y todo por el beneficio de una famiglia española mucho español
3 K 33
angeloso #4 angeloso
#2 Si se paga el doble, pero esa familia de mafiosos acaba toda en la cárcel, de la A a la B, ya compensaría.
0 K 10
#12 fremen11
#4 Pero como eso no va a ocurrir, pagaremos el doble y ellos seguirán riéndose de todos
0 K 8
Edheo #7 Edheo
#1 Quién lo podría imaginar!!!!
De verdad el PP vendió vivienda protegida a fondos buitre?
Menos mal que donde los ha vendido, seguro que ha mejorado la presión inmobiliaria!!!!
Libertazzz carajo!!!!
1 K 19
#6 Icelandpeople
Todo esto me parece perfecto, pero es el chocolate del loro.
0 K 20
Cehona #10 Cehona
¿Y tiene que ser el Estado? ¿Y no pueden comprarlas las CC.AA. con competencias en Vivienda?
Pueden tomar las decisiones en la Comunidad de vecinos de Les Naus de Alicante
0 K 13
Deviance #13 Deviance
#10 Para que luego vuelvan a hacer la misma?. No lo veo, compañero...,.
0 K 10
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
Ya, claro, y dejar a la bancada de PP, Vox y Psoe sin sus beneficios derivados de la especulación inmobiliaria, ¿estamos locos o qué? :troll:
0 K 12
elsnons #3 elsnons
Que fácil es acusar al PP de todo lo relacionado con los problemas actuales en el acceso a una vivienda .

Los gobiernos socialistas carecen de ideas para solucionar medianamente cualquier problema social sino es comprando el voto . Y el de la vivienda este año se hara más grave que el anteior provocando la caída de este gobierno por la abstención y trasvase de voto fuera del
PSOE
1 K 0
Ludovicio #5 Ludovicio
#3 Los gobiernos de derechas no quieren que se solucione. Quieren que siga así porque todos y cada uno de ellos se llevan su parte.
0 K 12
fofito #8 fofito
#3 Como es eso de que el PSOE "compra" el voto?
0 K 10
#9 MenéameParaLosFascistas *
#3 Solo faltaría no culpar al PP, concretamente a Ana Botella, de haber vendido a precio de saldo viviendas protegidas al fondo buitre para el que trabaja su hijo.
Entre no tener soluciones y ser el problema hay una distancia que cualquiera podría poder entender.
0 K 10

menéame