Demandan que el Estado intervenga la venta de decenas de miles de viviendas de los fondos buitre

El Sindicato de Inquilinos de Madrid ha lanzado una campaña para que 17.000 de estas viviendas pasen a formar parte del patrimonio del Estado. Mejor dicho, que vuelvan a formar parte, ya que la mayoría de esos pisos fueron construidos con fondos públicos y vendidos por los gobiernos del Partido Popular
Y que nadie vaya ni a ponerse ni medio rojo por esto...
De verdad el PP vendió vivienda protegida a fondos buitre?
Menos mal que donde los ha vendido, seguro que ha mejorado la presión inmobiliaria!!!!
Libertazzz carajo!!!!
Pueden tomar las decisiones en la Comunidad de vecinos de Les Naus de Alicante
Los gobiernos socialistas carecen de ideas para solucionar medianamente cualquier problema social sino es comprando el voto . Y el de la vivienda este año se hara más grave que el anteior provocando la caída de este gobierno por la abstención y trasvase de voto fuera del
PSOE
Entre no tener soluciones y ser el problema hay una distancia que cualquiera podría poder entender.