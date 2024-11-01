Los hombres con un coeficiente intelectual alto tienden a ser menos conservadores que sus pares promedio, según un estudio. [ENG]

Los investigadores llevan décadas tratando de comprender la relación entre la capacidad cognitiva y las creencias políticas. Algunas teorías anteriores sugerían que una mayor inteligencia conduce a opiniones de izquierda o liberales. Otras teorías proponían que las personas inteligentes podrían favorecer el conservadurismo económico.

Los resultados de estos estudios anteriores han sido inconsistentes. Esta inconsistencia llevó a un equipo de investigadores a investigar el tema utilizando un enfoque a largo plazo.