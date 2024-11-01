edición general
Los hombres con un coeficiente intelectual alto tienden a ser menos conservadores que sus pares promedio, según un estudio. [ENG]

Los investigadores llevan décadas tratando de comprender la relación entre la capacidad cognitiva y las creencias políticas. Algunas teorías anteriores sugerían que una mayor inteligencia conduce a opiniones de izquierda o liberales. Otras teorías proponían que las personas inteligentes podrían favorecer el conservadurismo económico.
Los resultados de estos estudios anteriores han sido inconsistentes. Esta inconsistencia llevó a un equipo de investigadores a investigar el tema utilizando un enfoque a largo plazo.

EsUnaPreguntaRetórica #1 EsUnaPreguntaRetórica
Lo que se resume en aquel viejo proverbio chino que dice: "no hay nada más idiota que un obrero de derechas".
c0re #6 c0re
#1 obrero de derechas y televidente de Telecinco…
aruleno #2 aruleno
#1 pues están creciendo más que los champiñones. Y lo dura que tienen la cabeza!
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#2 no decía un estudio que el ci estaba bajando?
#3 Emotivo
Debe ser que en las personas con un nivel algo alto de inteligencia el humanismo se abre paso para cuidar de la humanidad.
KebaBayuYesUR404 #4 KebaBayuYesUR404
Me gustaría saber la opinión al respecto de la caterva conservadora que pulula en Meneame :popcorn:
Mltfrtk #5 Mltfrtk
Estudios científicos me dan da la razón cuando digo nazis subnormales. A ver si van a poner un strike también a esta noticia...
lonnegan #8 lonnegan
#5 Ser un racista, un xenófibo y un egoista es para gente a la que no le gusta pensar y que se deja llevar por lo primero que se les pasa por la cabeza, o mas bien por las vísceras. También hay gente inteligente en la derecha, porque para engañar a un tonto necesitas ser menos tonto que al que engañas.
Edheo #7 Edheo
#5 Al tiempo... ten en cuenta, que ellos, no madrugan tanto como nosotros
A partir de las 10, los más mañaneros, empezarán a opinar
