Villamanín, el día después: tres décimos cobrados y bajo sospecha, desconfianza, calles vacías y la sensación de que "el acuerdo verbal saltará por los aires"

Uno de los principales focos de tensión gira en torno a los décimos que ya habrían sido cobrados por miembros de la Comisión. “La clave son los tres décimos que los miembros de la comisión ya han cobrado”, insisten varios vecinos. “Lo reconocieron delante de todo el mundo”, aseguran. A esa desconfianza se suma otra acusación que se repite en corrillos y conversaciones a media voz. “Lo mismo que una de las de la comisión dijo que solo tenía dos décimos en participaciones y en la televisión dijo, y lo tenemos grabado, que tenía cuatro”.