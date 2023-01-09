edición general
Villamanín, el día después: tres décimos cobrados y bajo sospecha, desconfianza, calles vacías y la sensación de que "el acuerdo verbal saltará por los aires"

Uno de los principales focos de tensión gira en torno a los décimos que ya habrían sido cobrados por miembros de la Comisión. “La clave son los tres décimos que los miembros de la comisión ya han cobrado”, insisten varios vecinos. “Lo reconocieron delante de todo el mundo”, aseguran. A esa desconfianza se suma otra acusación que se repite en corrillos y conversaciones a media voz. “Lo mismo que una de las de la comisión dijo que solo tenía dos décimos en participaciones y en la televisión dijo, y lo tenemos grabado, que tenía cuatro”.

13 comentarios
ChatGPT #2 ChatGPT
que no acaba bien ni cotiza.
3 K 54
plutanasio #10 plutanasio
Encima cazurros, que va a haber escopetazos es que ni se cotiza xD xD
1 K 27
Spirito #9 Spirito
A ver si van a rodar allí Puerto Urraco II. xD
1 K 21
Kasterot #13 Kasterot
#12 en el centro izquierda al otro lado de las vías y carretera nacional.  media
0 K 15
Kasterot #4 Kasterot
Claro. Por qué Villamanin ya de por si es como la gran Vía de Madrid. Y creo que "calorcito" que tienen en la montaña leonesa ayuda a darse paseos por los dos o tres bares de alli
0 K 15
#8 Astur_ *
#4 anda ya quisieran el 99% los bares, vender la mitad que el ezequiel
hablais por hablar...
1 K 22
Kasterot #11 Kasterot
#8 pues mira pinchaste en hueso. Mi padre es familia de "Ezequiel". Y tenemos familia en Villamanin , Camplongo, Busdongo y Tonin.
Y Ezequiel precisamente está "fuera" del pueblo en la carretera nacional.
0 K 15
#12 Astur_
#11 está dentro, xD
0 K 10
#3 Astur_
Vale más que no toque nada... con las de atletismo en asturias hace 2 años, se lio gorda también, sin faltar ni una papeleta...todo envidias y movidas
0 K 10
Lord_Cromwell #5 Lord_Cromwell
#3 Qué pasó, puedes pasarme algún enlace?
0 K 20

