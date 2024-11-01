edición general
¿Qué porcentaje de salario es necesario para alquilar un piso de un dormitorio en las capitales europeas?[ENG]  

El mapa muestra en un diagrama circular el porcentaje de la renta que se debe dedicar para alquilar un piso de una habitación en cada una de las capitales de Europa. Fuente: Numbeo (2025). The arithmetic mean of city-center and outside-center one-bedroom apartment rents

Torrezzno #8 Torrezzno
Que maravilla Suiza y Viena no?
Doisneau #10 Doisneau
@eirene o algun admin por aqui que me lea, seria posible cambiar el link a la noticia? Acabo de encontrar el link al estudio original, mucho mejor que el post de reddit al que enlazo

www.geozofija.com/affordability-analysis-what-percentage-of-salary-is-
Eirene #13 Eirene
#10 Hecho.
Doisneau #1 Doisneau
Me ha sorprendido mucho lisboa, no sabia que alli estaban las cosas tan mal. Sobreentiendo que todos los jovenes han huido de alli, porque si no no entiendo nada
ElBeaver #3 ElBeaver
#1 Portugal lleva décadas con el 20% de su población en edad laboral viviendo en el extranjero.
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#1 Lisboa y Oporto
Precios infumables
#5 Barriales
#1 el efecto llamada a los teletrabajadores vip, ha hecho mucho daño.
#2 poxemita
Pues hay margen de subida.
shinjikari #6 shinjikari
Por lo visto esto se soluciona construyendo más, que en España apenas se construye. O eso dicen los ejpertos de por aquí.
xiobit #9 xiobit
#6 Eso ayudaría. Pero el precio del suelo es prohibitivo, con lo que los pisos seguirían siendo muy alto.

Más suelo de VPP, o similar, donde el precio del suelo va ligado al numero de viviendas con un tope, y sobre todo dejar más alturas, que ayudaría a bajar precios.
powernergia #11 powernergia
#9 Mañana prohíben la compra de pisos a gente que no vaya a vivir en ellos y en unos meses cae el precio un 30%.

Ya se que eso no es viable, lo pongo sobre todo para señalar el fondo del problema.

#6
Doisneau #12 Doisneau
#11 La situacion actual requiere de un intervencionismo duro que simplemente no se va a dar. Pero viendo el caso de Lisboa me temo que aun queda mucho margen para que se agrave el problema
jm22381 #14 jm22381
#11 Mi propuestas es prohibir que las empresas sean poseedoras de viviendas. Sólo pueden comprar oficinas o naves. Y que las personas sólo puedan poseer 3 como máximo.
#15 Tronchador.
#11 ¿Por qué no es viable?
#7 pirat *
Hay ayuntamientos que aún mantienen la obligatoriedad de una media de 100m2 en piso por planta, es decir o 2 de 100 o uno de 150 y otro de 50, por lo que casi no hay oferta de apartamentos de una habitación, siendo residual lo que más demanda ahora el mercado.
