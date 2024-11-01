¿Qué porcentaje de salario es necesario para alquilar un piso de un dormitorio en las capitales europeas?[ENG]  

El mapa muestra en un diagrama circular el porcentaje de la renta que se debe dedicar para alquilar un piso de una habitación en cada una de las capitales de Europa. Fuente: Numbeo (2025). The arithmetic mean of city-center and outside-center one-bedroom apartment rents
Precios infumables
Más suelo de VPP, o similar, donde el precio del suelo va ligado al numero de viviendas con un tope, y sobre todo dejar más alturas, que ayudaría a bajar precios.
Ya se que eso no es viable, lo pongo sobre todo para señalar el fondo del problema.
