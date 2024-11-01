edición general
Conservadora cristiana, votante de Trump, se sorprende al descubrir que la ley sobre el latido fetal también se aplica a ella [Eng]

Jessica Djukanovic, una entrenadora de lucha libre conservadora, madre de cuatro hijos y fiel votante del «Partido de los Valores Tradicionales y la Legislación Estricta», se ha mostrado «conmocionada y horrorizada» al descubrir que las mismas leyes que ella ayudó a implementar están tratando su vida como algo secundario frente a la de un feto no viable. Los problemas comenzaron cuando a Jessica le diagnosticaron trisomía 18, una anomalía cromosómica que significaba que su bebé no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir.

JanSmite #1 JanSmite
El mundo se divide entre los que tienen empatía y los que no. Ésta es de las que no: le ha importado una mierda lo que les pasara a las demás mujeres hasta que le ha pasado a ella.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Pues ahora agua y ajo para ella también.
elmileniarismovaallegar #2 elmileniarismovaallegar
No creo que esta señora, ni el 99,99% de los votantes de Trump conozcan si quiera el 0,00001% de su programa político ni de las leyes que promulga... hasta que les explota en la cara...
Don_Pixote #5 Don_Pixote *
#2 pues como el Brexit
Que al día siguiente se sorprendían de que necesitaban un visado para venir a la playa, sobretodo los que tenían viviendas y se pegaban aquí meses xD xD

Bastante fácil se lo hemos puesto sin visado de turista por 90 días..
DaniTC #7 DaniTC
#2 pero si esto fue anunciado a bombo y platillo!
#3 Albarkas
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
alfre2 #9 alfre2
Este es el perfil medio del votante de Trump. Al igual que el perfil de votante medio a la ultraderecha en España lo conforman los mismos inmigrantes que luego son los primeros en sufrir sus medidas.

Dónde está la noticia?
Malinke #8 Malinke
Lo peor es que votan pensando que a los que votan no abortarían en esas condiciones. Son gente tonta dos veces.
ixo #6 ixo
:peineta: :peineta: :peineta:
humono #10 humono
A mi no me van a comer la cara los comecaras! :wall:
