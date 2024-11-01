edición general
8 meneos
150 clics
Sagrada Familia: los comportamientos desconcertantes de Jesús, María y José según los evangelios apócrifos

Sagrada Familia: los comportamientos desconcertantes de Jesús, María y José según los evangelios apócrifos

Un niño Jesús "vengativo y obstinado" que mataba personas y animales. Su madre, María, hija de un hombre rico, criada por religiosos en el templo de Jerusalén que quedó embarazada mientras era adolescente. Por otra parte, José, un hombre anciano, viudo y padre de seis hijos biológicos. Mientras que en los llamados evangelios canónicos -los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan- que conforman la Biblia no hay muchos detalles biográficos de los tres integrantes de la llamada Sagrada Familia, en los textos considerados apócrifos hay muchos datos.

| etiquetas: sagrada familia , comportamientos , desconcertantes , evangelios , apócrifos
7 1 0 K 154 cultura
3 comentarios
7 1 0 K 154 cultura
#3 candonga1
A quedar preñada por un palomo le llaman "Comportamientos desconcertantes".

:wall:
1 K 19
#1 laruladelnorte
En los textos apócrifos, los dogmas sobre la pureza de María quedan expuestos con claridad. Estos textos señalan que ella fue concebida sin que sus padres, que eran de una familia acomodada, tuviesen relaciones sexuales. Que ella quedó embarazada sin haber tenido intimidad con un hombre y permaneció así el resto de su vida, casta y virgen.

Ya hay que tener kilos de fe para creerse esto. ¬¬
0 K 9
#2 esbrutafio
#1 ¿Que mérito tiene creer en cosas perfectamente razonables y posibles? Lo meritorio es creer a pies juntillas puros disparates.

"Hay otra historia de un niño que arruinó su juego en el río y Jesús se vengó haciendo que perdiera su juventud. También se puede leer la historia de un niño que se chocó contra él, Jesús le dijo que no iba a continuar su camino y el niño murió.

"Es un texto desconcertante en varios niveles, sobre todo en el modo que retrata a Jesús como un niño insensible y caprichoso", explicó Federico Lourenço"

Es un texto que establece que Jesús es el mismo dios violento y vengativo del Antiguo Textamento.
1 K 24

menéame