Sagrada Familia: los comportamientos desconcertantes de Jesús, María y José según los evangelios apócrifos

Un niño Jesús "vengativo y obstinado" que mataba personas y animales. Su madre, María, hija de un hombre rico, criada por religiosos en el templo de Jerusalén que quedó embarazada mientras era adolescente. Por otra parte, José, un hombre anciano, viudo y padre de seis hijos biológicos. Mientras que en los llamados evangelios canónicos -los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan- que conforman la Biblia no hay muchos detalles biográficos de los tres integrantes de la llamada Sagrada Familia, en los textos considerados apócrifos hay muchos datos.
| etiquetas: sagrada familia , comportamientos , desconcertantes , evangelios , apócrifos
Ya hay que tener kilos de fe para creerse esto.
"Hay otra historia de un niño que arruinó su juego en el río y Jesús se vengó haciendo que perdiera su juventud. También se puede leer la historia de un niño que se chocó contra él, Jesús le dijo que no iba a continuar su camino y el niño murió.
"Es un texto desconcertante en varios niveles, sobre todo en el modo que retrata a Jesús como un niño insensible y caprichoso", explicó Federico Lourenço"
Es un texto que establece que Jesús es el mismo dios violento y vengativo del Antiguo Textamento.