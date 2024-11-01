·
más visitadas
11871
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
9898
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
7106
clics
Trump sigue sin entender los aranceles, y lo dice a gritos en otro marciano post
6492
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
3573
clics
Rufián llama a las izquierdas a hackear la ley electoral para ganar a PP y Vox
más votadas
441
La Policía británica detiene al expríncipe Andrés en su casa de Wood Farm en Sandringham
540
Un concejal del PP de Móstoles consigue que multen con 7.000 euros a la vecina que sufrió durante años los ruidos de su discoteca
569
El 'ciudadano anónimo' de la carta a Sánchez por Adamuz cobró de la Junta de Andalucía 4,8 millones con un 'troceo' masivo de contratos menores
406
Rufián llama a las izquierdas a hackear la ley electoral para ganar a PP y Vox
253
¿De verdad es más importante evitar el fútbol pirata que la libertad de Internet?
publicadas
en cola
La UCO guarda silencio sobre por qué no reclamaron las cuentas bancarias de Montoro
La Fiscalía ha detectado al menos siete transferencias de personas vinculadas a la trama destinadas al exministro
|
etiquetas:
:
uco
,
silencio
,
montoro
,
cuentas
,
bancarias
politica
13 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#2
yoma
La UCO bien que se da prisa para según que investigaciones. Se sabe de qué pata cojea (de la derecha).
5
K
72
#6
millanin
#2
Pues ya verás la prisa que se dan la mayoría de los jueces cuando el investigado está en el
lado bueno de la historia.
0
K
8
#10
sotillo
#2
Pero no de una pata, cojea de las cuatro, menuda leyenda se están poniendo encima
1
K
21
#1
johel
*
¿Estan tambien soleadas como las de Pujol o es simple y llana imPPunidad ante anticorruPPción?
2
K
28
#8
surco
*
Porque no tuvieron cojones de agarrar al Montoro por los cuernos.
1
K
25
#4
Chinchorro
Pa ke kieres saber eso jaja saludos.
1
K
23
#5
Vodker
#4
de libro.
0
K
12
#7
cabobronson
Si no saben hacer su trabajo, a la calle
1
K
20
#9
Tronchador.
#7
Si que saben, pero no quieren.
1
K
23
#12
sotillo
#7
Se diría que cobran precisamente por esto
0
K
10
#13
Suleiman
Menuda mafia...
0
K
13
#3
mis_cojones_en_bata
Están liados buscando excusas para el informe del novio de Ayuso.
0
K
13
#11
sotillo
#3
Escondiendo
1
K
23
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
