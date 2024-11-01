edición general
La UCO guarda silencio sobre por qué no reclamaron las cuentas bancarias de Montoro

La Fiscalía ha detectado al menos siete transferencias de personas vinculadas a la trama destinadas al exministro

yoma #2 yoma
La UCO bien que se da prisa para según que investigaciones. Se sabe de qué pata cojea (de la derecha). :troll:
5
millanin #6 millanin
#2 Pues ya verás la prisa que se dan la mayoría de los jueces cuando el investigado está en el lado bueno de la historia.
0
sotillo #10 sotillo
#2 Pero no de una pata, cojea de las cuatro, menuda leyenda se están poniendo encima
1
johel #1 johel
¿Estan tambien soleadas como las de Pujol o es simple y llana imPPunidad ante anticorruPPción?
2
#8 surco
Porque no tuvieron cojones de agarrar al Montoro por los cuernos.
1
Chinchorro #4 Chinchorro
Pa ke kieres saber eso jaja saludos.
1
Vodker #5 Vodker
#4 de libro.
0
cabobronson #7 cabobronson
Si no saben hacer su trabajo, a la calle
1
#9 Tronchador.
#7 Si que saben, pero no quieren.
1
sotillo #12 sotillo
#7 Se diría que cobran precisamente por esto
0
#13 Suleiman
Menuda mafia...
0
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
Están liados buscando excusas para el informe del novio de Ayuso.
0
sotillo #11 sotillo
#3 Escondiendo
1

