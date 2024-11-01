Las ovejas han abrazado al lobo

El racismo institucional ya no penaliza. El discurso de odio vende. Abascal es alabado por jóvenes que hasta se tatúan su firma. Los youtubers que se van a Andorra y hablan contra los impuestos siguen creciendo. El feminismo ya no genera la cohesión de hace unos años entre los adolescentes. Y los viejos nostálgicos ya no necesitan disimular, pueden votar con la cabeza alta, sacar sus banderas con el pollo y reivindicar la barbarie sin que nadie les vaya a mirar mal. Una banda de analfabetos disfuncionales también hace su papel en TikTok con...