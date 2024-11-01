Las ovejas han abrazado al lobo

El racismo institucional ya no penaliza. El discurso de odio vende. Abascal es alabado por jóvenes que hasta se tatúan su firma. Los youtubers que se van a Andorra y hablan contra los impuestos siguen creciendo. El feminismo ya no genera la cohesión de hace unos años entre los adolescentes. Y los viejos nostálgicos ya no necesitan disimular, pueden votar con la cabeza alta, sacar sus banderas con el pollo y reivindicar la barbarie sin que nadie les vaya a mirar mal. Una banda de analfabetos disfuncionales también hace su papel en TikTok con...
"Superioridad moral" por señalar a gentuza que se comporta de manera miserable, hay que joderse.
Aunque para un racista de mierda y apariofóbico no distinguirlas es la base para no tener el más mínimo sentimiento de remordimiento, una vez que ha deshumanizado a ese pobre diferente y lo ha reducido al nivel de rata sacrificable.
Luego ya está TikTok para que un idiota redomado se sienta encima orgulloso de serlo al escuchar el discurso para discapacitados de otros idiotas como él. Pero eso es otra película.
Lejos de estar mal visto, hubo vecinos del municipio que se manifestaron para impedir que estas personas fueran realojadas en una parroquia. No iban a ocupar un espacio,
Supongo que si lo crees. Así puedes llamarles racistas y sentirte moralmente superior mienteas les señalas desde tu atalaya de moral y hipocresía.
Inseguridad es cotizar a la SS y decirte que te vas a quedar sin pensión porque el dinero se debe gastar en armas...
Inseguridad es que te metan en una residencia sin médicos sabiendo que si llega una epidemia van a cerrar con llave y te vas a ahogar en tus propios mocos...
Inseguridad es que llegue una DANA y no te avisen del peligro de inundación porque el jefe ha dicho que no le molesten, que está con una rubia, mientras se ahogan más de 200 personas...
A éste precisamente no, no le emociona lo más mínimo.
Los jóvenes ya no se tragan nuestra turra moralista. Hemos probado insultándoles muy y mucho fuerte, pero ya no sabemos que mas hacer para que voten a Don Sánche.
Que no se me entienda mal: tampoco me gusta el PP, de hecho no me gusta ningún político nacional; son parásitos sin ideas, principios ni conocimiento.
Pero a mí me parece ver un viraje sincronizado del relato, que en vez de hablar de las bondades de las propuestas de unos, lo que se hace es hablar de los horrores de que pudieran subir los otros. Veremos lo bien que les funciona...
