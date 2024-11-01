edición general
15 meneos
50 clics
Las ovejas han abrazado al lobo

Las ovejas han abrazado al lobo

El racismo institucional ya no penaliza. El discurso de odio vende. Abascal es alabado por jóvenes que hasta se tatúan su firma. Los youtubers que se van a Andorra y hablan contra los impuestos siguen creciendo. El feminismo ya no genera la cohesión de hace unos años entre los adolescentes. Y los viejos nostálgicos ya no necesitan disimular, pueden votar con la cabeza alta, sacar sus banderas con el pollo y reivindicar la barbarie sin que nadie les vaya a mirar mal. Una banda de analfabetos disfuncionales también hace su papel en TikTok con...

| etiquetas: vox , extremadura , elecciones
12 3 1 K 149 actualidad
16 comentarios
12 3 1 K 149 actualidad
Comentarios destacados:      
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#5 Les han impedido pernoctar en una parroquia, para cualquiera con dos dedos de frente y/o un mínimo de decencia es evidente que son unos miserables hijos de puta.

"Superioridad moral" por señalar a gentuza que se comporta de manera miserable, hay que joderse.
7 K 83
Desideratum #8 Desideratum
#5 Hay dos tipos de inseguridad. La ficticia, que es la que muestran personas repugnantes, como las que tú justificas, probablemente como consecuencia de las películas paranoicas que se han montado en su demencial y limitada mollera, y la real, que se basa en hechos objetivos.

Aunque para un racista de mierda y apariofóbico no distinguirlas es la base para no tener el más mínimo sentimiento de remordimiento, una vez que ha deshumanizado a ese pobre diferente y lo ha reducido al nivel de rata sacrificable.

Luego ya está TikTok para que un idiota redomado se sienta encima orgulloso de serlo al escuchar el discurso para discapacitados de otros idiotas como él. Pero eso es otra película. :troll:
5 K 67
Quel #15 Quel *
#8 Hay dos tipos de inseguridad; la que tu no vives y la del relato moralista que pretendes que se traguen los que sufren la primera.
:-*
0 K 6
Desideratum #3 Desideratum
"""En la última semana hemos visto cómo el alcalde de Badalona, del PP, que ya antes de la aparición de VOX se atrevía a hacer discursos abiertamente racistas, desalojaba sin alternativa habitacional a 400 personas de un instituto abandonado. Vidas dejadas a su suerte en la peor ola de frío de este año.

Lejos de estar mal visto, hubo vecinos del municipio que se manifestaron para impedir que estas personas fueran realojadas en una parroquia. No iban a ocupar un espacio,…   » ver todo el comentario
5 K 66
Quel #5 Quel *
#3 ¿ Realmente crees que si todos esos "negros y pobres" no llevaran inseguridad a sus comunidades, les "odiarian" igual ?
xD

Supongo que si lo crees. Así puedes llamarles racistas y sentirte moralmente superior mienteas les señalas desde tu atalaya de moral y hipocresía.
7 K 5
#10 candonga1 *
#5 Inseguridad es que mañana no sabes si te van a echar de casa porque te has quedado sin trabajo...

Inseguridad es cotizar a la SS y decirte que te vas a quedar sin pensión porque el dinero se debe gastar en armas...

Inseguridad es que te metan en una residencia sin médicos sabiendo que si llega una epidemia van a cerrar con llave y te vas a ahogar en tus propios mocos...

Inseguridad es que llegue una DANA y no te avisen del peligro de inundación porque el jefe ha dicho que no le molesten, que está con una rubia, mientras se ahogan más de 200 personas...
5 K 60
Quel #12 Quel
#10 La historia que emocionó a Spielberg.
0 K 6
#13 candonga1
#12 La historia que emocionó a Spielberg.

A éste precisamente no, no le emociona lo más mínimo.
1 K 29
#14 eugeniodl
#5 No me siento moralmente superior. Lo que no me siento es hijo de puta
1 K 23
Quel #16 Quel
#14 Ok...
0 K 6
Quel #4 Quel *
#TeAhorroUnClick

Los jóvenes ya no se tragan nuestra turra moralista. Hemos probado insultándoles muy y mucho fuerte, pero ya no sabemos que mas hacer para que voten a Don Sánche.
:shit:
3 K 40
DrEvil #6 DrEvil
#4 Como le están saliendo (y seguramente vayan a seguir saliéndole) casos de corrupción como setas, están cambiando el discurso a "que vienen los fachas". Para que se les siga votando, aunque sólo sea por miedo.

Que no se me entienda mal: tampoco me gusta el PP, de hecho no me gusta ningún político nacional; son parásitos sin ideas, principios ni conocimiento.

Pero a mí me parece ver un viraje sincronizado del relato, que en vez de hablar de las bondades de las propuestas de unos, lo que se hace es hablar de los horrores de que pudieran subir los otros. Veremos lo bien que les funciona...
3 K 28
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... vídeos virales y llenos de mentira alabando la época franquista y diciendo que inventó la sanidad pública, que había libertades, más trabajo… Y entre unos jóvenes sin expectativas que creen a pies juntillas lo que le dicen sus ídolos virtuales y unos adultos nostálgicos de la EGB y de Hombres G, que quieren poder contaminar con su coche, fumar en terrazas y que tienen miedo de que su hija salga con un latino, tenemos (en una lectura rápida y fácil) un electorado dispuesto a abrazar al

…   » ver todo el comentario
1 K 22
Torrezzno #11 Torrezzno
"El feminismo ya no genera la cohesión de hace unos años entre los adolescentes. Y los viejos nostálgicos ya no necesitan disimular"

El agua moja
0 K 19
YSiguesLeyendo #9 YSiguesLeyendo *
nadie dice que el Estado, en cualquiera de sus niveles de administración, no debería dejar en manos de privados (parroquias, ongs, etc.) lo que es su obligación y que ningún particular debería soportar molestias por ocupaciones y acampadas de personas vulnerables a las que el Estado no protege como es su deber? se les está exigiendo a entidades privadas y a particulares que hagan lo que al Estado le corresponde y no le da la gana hacer y encima la gente se pone a culpar a esas entidades…   » ver todo el comentario
0 K 19
#2 VFR *
y aun así hay a quien le parece mal que sean libres de querer eso. Hoy el miedo lo dan esos que quieren construir fortalezas para excluirles
1 K -1

menéame