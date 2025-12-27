El Mundo (...del Bulo)

Debemos aceptar cualquier medio como fuente de información? Aportan algún valor adicional las cabeceras tradicionales? Hasta dónde llega el rigor con el que generan sus artículos? Es manipulación intencionada o simplemente un sesgo inevitable?

Mi posición es que se trata de medios de manipulación, no de información, y por eso no debemos utilizarlos como fuente, o al menos, no darles más valor que a un tweet cualquiera escrito por un anónimo. Ejemplo claro de ésto es el juicio contra el FGE, donde quedó contratada la manipulación de medios como El Mundo, publicando información sin contrastar y manipulada, e incluso copiándose hasta los titulares unos a otros, lo cual deja clara la mala calidad de la información que ofrecen estos medios de derechas.

Copio aquí un muestreo de los principales casos de manipulación publicados por este pseudomedio de información, El Mundo, con la ayuda de la IA de Google (aunque habría muchos más):

A lo largo de su trayectoria desde el año 2000, el diario El Mundo se ha visto envuelto en diversas polémicas y procesos judiciales relacionados con la publicación de informaciones que posteriormente fueron desmentidas o declaradas falsas por los tribunales.

A continuación se detallan algunos de los casos más significativos:

Casos Judiciales y Condenas Firmes

Noticia sobre corrupción (2004): El Tribunal Supremo ratificó una condena contra el diario por una información falsa sobre una supuesta trama de corrupción. La sentencia determinó que el medio no cumplió con el deber de veracidad exigible.

(Añado la reciente condena por la publicación de la información falsa de la cuenta en Granadinas de Pablo Iglesias con la inestimable ayuda de Ferreras y la Sexta.)

Rectificaciones judiciales: El medio ha tenido que publicar numerosas rectificaciones por orden judicial tras difundir datos inexactos o no contrastados sobre figuras públicas y empresas, aunque no todas derivan en una "condena por bulo" en términos estrictamente penales.

La "cuenta falsa" de Xavier Trias (2014): Poco antes de las elecciones municipales, el diario publicó en portada que el entonces alcalde de Barcelona tenía una cuenta en Suiza con 12,9 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción archivó la investigación al confirmar que la información era falsa. Trias demandó, pero el caso se centró en el derecho a la información y el uso de fuentes policiales, sin que hubiera una condena penal por calumnias.﻿

El informe PISA contra Podemos (2016): El diario difundió partes del llamado "Informe PISA" (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), que sugería financiación ilegal del partido desde Irán. El Tribunal Supremo y la Fiscalía rechazaron el informe en repetidas ocasiones por carecer de indicios mínimos de veracidad y ser un "montaje" de la denominada "policía patriótica".﻿

Supuesta mansión de Pablo Iglesias en el extranjero: Se publicaron noticias sugiriendo que el político poseía propiedades en países de América Latina. Estas informaciones fueron desmentidas por los registros de la propiedad de dichos países y por el propio interesado, sin que el diario aportara pruebas documentales.﻿

Controversias sobre Teorías de la Conspiración

Teoría de la conspiración del 11-M: Durante años tras los atentados de Madrid de 2004, el diario (bajo la dirección de Pedro J. Ramírez) promovió informaciones que sugerían una conexión entre ETA y los atentados, así como irregularidades en la investigación policial (conocidas como "las sombras del 11-M"). Estas tesis fueron desmentidas por la sentencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que confirmaron la autoría yihadista exclusiva.

Caso del ácido bórico: En 2006, el diario vinculó el hallazgo de ácido bórico en el domicilio de un presunto etarra con los atentados del 11-M. Los tribunales confirmaron que no había relación alguna y procesaron a peritos por falsificar el informe para intentar establecer ese vínculo.

Desinformación Reciente (2020-2025)

Informaciones sobre la DANA (2024-2025): En el contexto de las inundaciones en el este de España, organizaciones de fact-checking como Maldita.es han señalado contenidos engañosos o descontextualizados que circularon en grandes medios, incluyendo polémicas sobre la gestión política y despliegue militar.

Bulos sobre el voto por correo (2023): Durante las elecciones generales de julio de 2023, circularon noticias y columnas de opinión que cuestionaban la integridad de Correos. El medio dio altavoz a sospechas de fraude que fueron desmentidas tanto por la empresa pública como por la Junta Electoral Central.

Cifras infladas de criminalidad: En diversas ocasiones, el diario ha publicado titulares que asocian incrementos de criminalidad en barrios específicos exclusivamente a la apertura de centros de menores extranjeros no acompañados. Estas afirmaciones han sido frecuentemente contrastadas con los balances de criminalidad del Ministerio del Interior, que no respaldaban la relación de causalidad sugerida.

También ha sido criticado por publicar titulares que vinculan delincuencia con colectivos de menores migrantes (MENA) basándose en datos sesgados o desmentidos posteriormente por estadísticas oficiales.

Nota: Es importante distinguir entre errores periodísticos (rectificados voluntariamente), opiniones controvertidas y la difusión deliberada de noticias falsas (fake news). En España, la primera condena penal por difundir fake news con dolo fue en 2022 y recayó sobre un particular, no sobre la cabecera de un medio tradicional.

Nota 2 (propia): Aquí la IA hace referencia a la primera condena penal como una condena a un "particular". En realidad era un caso visto muchas veces, una cuenta de Twitter de apoyo a VOX, que se dedica a generar odio contra los inmigrantes publicando información falsa y denigrante.

www.poderjudicial.es/search/openDocument/41c846dea08d2cd1a0a8778d75e36

Edit: Añado el desmentido en el juicio al FGE en 2025 de la información publicada por el mundo con la versión falsa dada por el Jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, sobre que era el estado quien le debía dinero a la pareja de la presidenta de la CAM, cuando éste estaba inmerso en una investigación dicte el fraude de unos 300.000€ en el pago de impuestos por la venta de mascarillas en la pandemia. Dicha información se publicó tal y como él PP se la había suministrado, y sin ningún tipo de comprobación, convirtiéndose dicha información en propaganda.