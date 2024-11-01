La Audiencia Nacional y la “operación salvar a Cospedal"

Durante dos años, una pieza separada de la Audiencia Nacional ha permanecido prácticamente invisible. No había movimiento, no se practicaban diligencias, no se incorporaban informes y, sobre todo, no se dejaba ver su contenido. Se trata de la pieza 34, creada para examinar los audios íntegros que relacionaban a María Dolores de Cospedal con el comisario Villarejo en la trama Kitchen.