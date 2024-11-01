edición general
55 meneos
57 clics
La Audiencia Nacional y la “operación salvar a Cospedal"

La Audiencia Nacional y la “operación salvar a Cospedal"

Durante dos años, una pieza separada de la Audiencia Nacional ha permanecido prácticamente invisible. No había movimiento, no se practicaban diligencias, no se incorporaban informes y, sobre todo, no se dejaba ver su contenido. Se trata de la pieza 34, creada para examinar los audios íntegros que relacionaban a María Dolores de Cospedal con el comisario Villarejo en la trama Kitchen.

| etiquetas: cospedal , justicia española
43 12 2 K 267 actualidad
10 comentarios
43 12 2 K 267 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 candonga1
La pregunta, vista la trayectoria de esta pieza sepultada, ya no es si hubo un retraso o un error administrativo. La pregunta es si la Audiencia Nacional ha actuado como un órgano de justicia o como un escudo político. Porque la pieza 34 nació para esclarecer. Y ha terminado, según denuncia la acusación, sirviendo para proteger al PP.

Esto no pasaría en el Mundo Libre basado en reglas.

Debe ser otra inocentada.

xD
14 K 165
Olepoint #9 Olepoint
#1 Me consuelo pensando que es una inocentada, y que los "inocentes" españoles darán su voto de nuevo a una organización mafiosa oculta tras las siglas de un partido político, el PP.
1 K 23
cocolisto #3 cocolisto
Menuda banda mafiosa politico-judicial-mediática lleva dirigiendo éste país.
6 K 87
ewok #7 ewok
#3 ¿Lleva?
0 K 12
#4 Marisadoro *
.. la Sala encargada del juicio jamás recibió los audios, pese a reclamarlos expresamente.

.... quizás en objetos perdidos.?
3 K 51
sotillo #6 sotillo
#4 Seguro que no saben a quién pedirlos
1 K 22
Malinke #2 Malinke
A mí me suena que fue García Castellón quien dijo qie los audios no eran suficientes para imputar a Cospedal.
3 K 49
berkut #8 berkut
#2 Seguramente inspirado por el Espíritu Santo
0 K 10
Lamantua #5 Lamantua *
Sinvergüenzas con toga. Por qué cojones le tienen que salvar. Confió más en la justicia de Irán.
0 K 9
#10 mariopg
la AN es un perro fiel
0 K 8

menéame